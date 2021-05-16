Главные новости субботы и ночи: противостояние Израиля и Сектора Газа, последствия вакцинации

Между Израилем и сектором Газа продолжается вооруженное противостояние; исследование демонстрирует снижение смертности и госпитализаций после ковид-вакцинации - актуальные новости 15 мая и ночи.

О противостоянии Израиля и Сектора Газы

По словам палестинских властей, десять человек из двух семей, в том числе 8 детей, были убиты в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Секторе Газа.

В башне Сектора Газа, которая была уничтожена израильской армией, размещались "военные активы" ХАМАС, а террористическая группа использовала работников международных изданий как "живой щит".

Во второй раз на этой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.

Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в секторе Газа.

Воздушные силы армии обороны Израиля атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.

О последствиях вакцинации от коронавируса

Согласно итальянскому исследованию, опубликованному в субботу, число случаев заражения COVID-19 среди взрослых всех возрастов снизилось на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

О других важных новостях

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