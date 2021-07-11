Головні новини суботи і ночі: рекорд щеплень, сходження потяга з рейок

Новий рекорд: майже 115 тисяч щеплених від COVID за добу, під Києвом поїзд зійшов з рейок – актуальні новини 10 липня і ночі.

Про новий рекорд щеплень

За добу 9 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено рекордні 114 660 осіб.

З них вакциновано першою дозою – 53 820 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 60 840 осіб.

Про сходження потяга з рейок

У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямували із запізненням.

На ділянці Васильків-Боярка, де зійшов з рейок господарчий потяг, Укрзалізниця завершила відновлювальні роботи.

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