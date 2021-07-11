Главные новости субботы и ночи: рекорд прививок, схождение поезда с рельсов

Новый рекорд: почти 115 000 привитых от COVID в сутки, под Киевом поезд сошел с рельсов – актуальные новости 10 июля и ночи.

О новом рекорде прививок

За сутки 9 июля в Украине против COVID-19 было привито рекордные 114 660 человек.

Из них вакцинировано первой дозой - 53 820 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 60 840 человек.

О схождении поезда с рельсов

В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков-Боярка часть пассажирских поездов следовали с опозданием.

На участке Васильков-Боярка, где сошел с рельсов хозяйственный поезд, Укрзализныця завершила восстановительные работы.

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