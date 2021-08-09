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Головні новини неділі та ночі: смерть Ройтбурда, 19 медалей України

Понеділок, 9 серпня 2021, 08:00
Жан Беленюк, ФОТО: isport

Помер художник Олександр Ройтбурд; Україна на Олімпійських іграх здобула 19 медалей – актуальні новини 8 серпня і ночі.

Про смерть Ройтбурда

Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер, йому було 59 років.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував смерть відомого українського художника Олександра Ройтбурда і розповів про плани створення нового музею.

Про 19 медалей України на Олімпіаді

В Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.

Про інші важливі новини

За добу 7 серпня в Україні зафіксовано 619 нових випадків Covid, при цьому 10 хворих померли.

"Зе!Молодіжка" – крило партії "Слуга Народу" – влаштувало триденний табір у Скадовську для молоді. Серед іншого, учасників кемпу розважав нардеп Давид Арахамія у ролі ді-джея.

Печерський суд Києва у неділю, 8 серпня, обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка - Сергія Мисливого - взяв під варту.

На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.

Представники "силових структур" окупаційної влади Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району.

У Києві пройшов марш солідарності з білорусами, на якому сталися сутички.

Колишня юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, засуджена за двома статтями КК, залишила Росію.

Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.

6 жертв і 11 постраждалих через аварію за участю службового автобуса, що сталася у районі Кемальпаша в провінції Ізмір на заході Туреччини.

За добу 7 серпня у світі діагностували понад 472 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Ірані, Індії, Британії.

Українська правда


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