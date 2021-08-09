Головні новини неділі та ночі: смерть Ройтбурда, 19 медалей України

Помер художник Олександр Ройтбурд; Україна на Олімпійських іграх здобула 19 медалей – актуальні новини 8 серпня і ночі.

Про смерть Ройтбурда

Відомий український художник Олександр Ройтбурд помер, йому було 59 років.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував смерть відомого українського художника Олександра Ройтбурда і розповів про плани створення нового музею.

Про 19 медалей України на Олімпіаді

В Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.

Про інші важливі новини

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