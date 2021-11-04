Головні новини середи і ночі: марш "антивакцинаторів", рекорд госпіталізацій з covid

У Києві пройшов так званий марш "антивакцинаторів"; в Україні рекорд госпіталізацій від covid з початку пандемії — актуальні новини 3 листопада і ночі.

Про антивакцинаторів

На площі біля Верховної Ради відбувся марш за права або так званий марш "антивакцинаторів" — до стін парламенту прийшло кілька сотень людей. Основні вимоги — скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та права людей.

"Це на мій погляд насмішка над нашими медиками та родинами, які втратили своїх рідних. Повірте, у реанімація цей антивакцинаторський дух швидко зникає" — так на марш відреагував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними Ляшка, наразі кожен третій дорослий в Україні вже вакцинований принаймні одною дозою, а кожен четвертий повністю вакцинований. Він очікує, що упродовж найближчих тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте удвічі, а попит на першу дозу не зменшиться.

Про рекорд госпіталізацій з covid

За добу 2 листопада в Україні зафіксували 23 393 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 720 летальних випадків від неї.

Шпиталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5935 осіб, одужали 11937.

Попередній рекорд був 26 жовтня - 5925 осіб госпіталізовані за даними МОЗ та 5966 - за даними РНБО. Ще один рекорд - 23 жовтня (5924 людини).

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