Главные новости среды и ночи: марш "антивакцинаторов", рекорд госпитализаций с covid

В Киеве прошел так называемый марш "антивакцинаторов"; в Украине рекорд госпитализаций от covid с начала пандемии — актуальные новости 3 ноября и ночи.

Об антивакцинаторах

На площади возле Верховной Рады состоялся марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов" — к стенам парламента пришли несколько сотен человек. Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.

Это на мой взгляд насмешка над нашими медиками и семьями, которые потеряли своих родных. Поверьте, в реанимация этот антивакцинаторский дух быстро исчезает", — так на марш отреагировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Ляшко, каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый полностью вакцинирован. Он ожидает, что в ближайшие недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое, а спрос на первую дозу не уменьшится.

О рекорде госпитализаций с covid

За сутки 2 ноября в Украине зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов от нее.

Госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5935 человек, поправились 11937.

Предыдущий рекорд был 26 октября – 5925 человек госпитализированы по данным Минздрава и 5966 – по данным СНБО. Еще один рекорд – 23 октября (5924 человека).

О других важных новостях

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