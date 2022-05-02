Хроника 68-го дня войны с Россией. События ОНЛАЙН
68 день великої війни Україна зустрічає новими жорсткими боями на сході країни. Окупанти підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста.
В неділю вдалося вивезти більше ста цивільних з Азовсталі. Сьогодні продовжуються спроби евакуювати наших людей з Азовсталі та з Маріуполя в цілому.
Росія продовжує стріляти по Україні з ракет та артилерії. Деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей перебувають в окупації.
"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.
Хроніку попереднього дня читайте тут: "Азов" дістає людей з-під завалів, світ передає Україні зброю. 67 день війни
Результат нічного бабаху на Ботсаду pic.twitter.com/NrpgcjHDJd— @XAPKIB (@XAPKIB) May 2, 2022
❗Росіяни бомбардують "Азовсталь". На заводі масштабна пожежа.
Зведення Генштабу:
- Найбільша активність загарбників – на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках.
- Ворог продовжує підготовку резервів для перекидання в райони оперативного призначення на території України.
- Росія і надалі завдаває ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи
📍На Слобожанському напрямку угруповання ворога зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують обстріли Харкова.
📍На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов’янськ.
Для посилення угруповання окупанти переміщують до визначених районів ствольну та реактивну артилерію.
Для вдосконалення транспортної інфраструктури воро навів понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець. Росіяни продовжують обстріли позицій наших військ та цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території РФ.
У Бєлгородській області зосереджують резерви окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні.
📍На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна, просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.
📍На Таврійському напрямку загарбники перегруповуюють підрозділи, інженерно обладнують позиції. Зокрема, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області розгорнули підрозділи ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районі населеного пункту Оріхів.
На окупованих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.
📍На Південнобузькому напрямку ворог веде бойові дії для покращення свого тактичного положення. Не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області, продовжує розгортання підрозділів реактивної та ствольної артилерії для вогневого ураження позицій наших військ.
Окупанти перекидають матеріальні засоби з Криму, використовуючи залізничну інфраструктуру України.
📍На Бесарабському напрямку залишається напруженою обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова. Противник, через підконтрольні ЗМІ, продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України.
📍На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не виключається імовірність проведення противником демонстративних та провокаційних дій у районах, прилеглих до державного кордону України.
⚠️ По Одещині нанесено ракетний удар — є влучання в об'єкти міської інфраструктури, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд.
Інформація щодо постраждалих уточнюється
Зеленський вважає, що українці не готові відмовитися від частини території України на користь Росії, особливо після гибелі тисяч військових і цивільних українців — "Дати їм невеличкий відпочинок перед тим, що вони почнуть нову агресію через 2-3 роки? Ми не готові піти на це"
"Питання зняття санкцій не піднімалося і не може бути піднято" — Зеленський заперечив слова міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова про те, що на переговорах обговорюється зняття санкцій з Росії.
У Василькові, що на Київщині, хочуть встановити монумент на честь керамічного півника з вцілілої під час авіаудару шафки у Бородянці.
💥 1 травня пізно ввечері на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє людей — кремлівські пропагандисти не повідомили жодної інформації про вибух.
Згідно із сайтом заводу, на ньому виготовляють: заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, а також заряди двигунів ракет "повітря-повітря"
Симфонічний оркестр в Аргентині зіграв гімн України як знак підтримки усім українцям.
Це відео надіслав наш читач, українець, який працює у цьому оркестрі і 14 років перебуває в Аргентині.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала фото стратегічної наради напередодні спецоперації зі звільнення низки населених пунктів на Харківщині під керівництвом командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
Весілля в лікарняній палаті: перший танок цих молодят розчулив до сліз…
Прокурори та поліція встановили особу першого підозрюваного у звірячих убивствах цивільних людей у місті Буча під Києвом – командира підрозділу нацгвардії Росії Сергія Колоцея.
Російські загарбники привозять так звані "гуманітарні продукти" до заблокованого Маріуполя і цими ж фурами вивозять тіла убитих ними ж мирних жителів українського міста
У Бородянці чудом вцілів маленький котик. Волонтери з порятунку тварин знайшли його на 7-му поверсі зруйнованого будинку.
Зараз відбувається операція з порятунку котика. Сподіваємось, все пройде успішно.
Оновлено. Котика врятовано!
За даними Головного управління розвідки, в РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом, в якому кожен регіон змусять знаходити по 200 вояк щотижня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо порівняння Зеленського з Гітлером та образи єврейського народу.
Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022
Ось такий плакат зустрічає українців на площі Маркіза Помбала в Лісабоні. Фото з УП поділилася 12-річна Марія Папсуєва, яка разом з мамою незадовго після початку війни виїхала в Португалію.
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За даними ООН у справах біженців, понад 5,5 мільйона людей втекли з України від початку війни 24 лютого.
Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, де окупанти розповідають, що вивозять трупи своїх загиблих солдатів невеликими партіями та виключно в нічний час, щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні.
– Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…
Окупанти знищили один з найкращих освітніх закладів Луганщини – Лисичанську гімназію, яку збудували наприкінці 19-го століття. Гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.
"Була побудована більше 100 років тому бельгійцями. Входила до топ-100 кращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", – ділиться випускниця Яна Гончаренко.
Новини з регіонів
- На Дніпропетровщині – два "прильоти" у Синельниківському районі: одна ракета поцілила в свинокомплекс, друга – у посадку.
- Біля Херсона стався потужний вибух. Жителі міста повідомляють, що у вікнах будинків тремтіли шибки.
- Російські військові втретє завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.
|фото з Херсона
Британський співак Ед Ширан та український гурт "Антитіла", учасники якого зараз захищають Україну, презентували спільний трек "2step".
"В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розказати власну історію того, як для моєї родини почалася війна. І це не лише моя історія, це історія мільйонів українців, сім’ї яких розлучили, а подекуди і назавжди, жахливі бомбардування й війна", – розповідає про співпрацю соліст гурту Тарас Тополя.
🤝В Україні створили портал "Там, де вас чекають", де можна знайти житло та отримати гуманітарну допомогу в межах всієї України:
- подивитись, скільки місць є в області для безкоштовного розселення;
- знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.
На вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової працівники Укрзалізниці реєструватимуть у системі тих, хто евакуюється, і допомагати з поселенням.
Глава МЗС окупантів Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, оскільки обидва є євреями. За словами Лаврова, найзатятіші антисеміти, як правило, євреї.
Ізраїль обурений такими заявами. "Висловлювання Лаврова – це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі", – відповів міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід
Наречений Валерій, боєць 35 бригади морської піхоти, на початок війни проходив службу на славнозвісному острові Зміїний, звідки наші морські піхотинці вказали напрямок руху крейсеру Москва, який згодом таки дістався пункту призначення.
Валерій разом з побратимами потрапили в полон – їхня доля певний час була невідомою. Після звільнення, отримавши відпустку, юнак повернувся до Харкова, де мешкала його кохана Владислава.
Організувати особливе весілля молодятам допомогли бійці 229 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО.
⚡❗У Маріуполі розпочалася евакуація
"Автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом" – Петро Андрющенко.
Ситуація в регіонах станом на 8:00
🔻На Дніпропетровщині ніч з тривогами. На ранок кілька "прильотів" у Синельниківському районі. Внаслідок одного з них – влучання в промзону, зруйновано складські приміщення. За оперативними даними постраждалих немає. Деталі щодо інших прольотів та наслідків з’ясовуються.
🔻Харків: нічні обстріли житлових районів міста продовжилися. Виникло кілька пожеж, на місці працюють рятувальники, інформація про наслідки уточнюється, за попередніми даними постраждалих немає.
В Ізюмі тривають бої.
🔻Луганщина: за добу 18 ворожих обстрілів. Руйнування 28 будинків. Троє загиблих, троє поранених. Серед постраждалих – малолітня дитина, У Лисичанську згоріла гімназія.
🔻Донеччина: область залишається в критичному стані внаслідок бойових дій. Внаслідок обстрілів протягом вечора неділі та ночі на ранок відомо про 4 поранених: по двоє у Великій Новосілці та Володимирівці (Бахмутський район).
🔻Херсонщина: ситуація в області залишається складною. Тривають вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація в окупованих селах.
В інших регіонах України відносно спокійно
💪
Київський метрополітен завершив перший етап голосування за нові назви для 5 станцій метро й оголосив варіанти для другого:
🚇 "Мінська" – "Варшавська", "Вишгородська", "Маріупольська", "Бучанська", "Мінська" (тобто залишити без змін)
🚇 "Героїв Дніпра" – "Героїв Маріуполя", "Героїв України", "Вишгородська", "Північна", "Героїв Дніпра" (тобто залишити без змін)
🚇 "Дружби народів" – "Ботанічна", "Європейська", "Звіринецька", "Єдності України", "Героїв Маріуполя"
🚇 "Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса", "Ліни Костенко", "Степана Бандери", "Івана Франка", "Лесі Українки"
🚇 "Берестейська" – "Бучанська", "Варшавська", "Маріупольська", "Степана Бандери", "Берестейська" (тобто залишити без змін)
Проголосувати можна тут.
КМДА радить жителям столиці вакцинуватися від правця та дифтерії через підвищення ризику хвороб під час війни 💉
Кожна людина, віком від 16 років, щодесять років має робити обидва щеплення.
КМДА запевняє, що в усіх комунальних закладах ці вакцини наявні та безкоштовні.
Ще хороші новини від українських захисників 🔥
📍на Донеччині воїни-десантники знищили групу спецпризначенців Головного управління Генштабу РФ з Сибіру.
📍 на Харківщині бійці Сил спецоперацій знищили два танки та плавучий бронетранспортер. Ще один МТ-ЛБ пошкодили. Уражено бліндаж окупантів
На світанку біля острова Зміїний знищено два російські катери типу Раптор, – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 🔥
Київський ресторан Under Wonder готується наливати безкоштовне шампанське з нагоди смерті Володимира Путіна 🍾
Так заклад хоче продовжити традицію вашингтонського ресторану "1203", який у 1953 пропонував гостям безкоштовний борщ з нагоди смерті Сталіна.
Поминальні дні в Ірпені у фото Девіда Гуттенфелдера.
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❗ Окупанти знову вдарили ракетами по Дніпропетровщині – цього разу поцілили у склад із зерном.
Попередньо, постраждалих немає.
"Дякуємо всім мусульманам світу, які допомагаються і борюся за волю та незалежність України"
Заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю ЗСУ привітав мусульман із завершенням Рамадану.
У Тростянці на Сумщині сьогодні в рейс вийде єдиний вцілілий після окупації комунальний автобус – він відвозитиме лікарів та пацієнтів до лікарні.
Увесь інший міський транспорт знищено.
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😡 Будапешт збирається блокувати будь-яку європейську пропозицію щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.
Оновлено. Доєднатися до евакуаційної колони також можна з Мангуша та Луначарського кільця біля Бердянська. Також можна їхати своїм авто в кінці колони.
Евакуація з Маріуполя має початися о 7 ранку від Порт-Сіті.
Міська влада просить максимально поширити інформацію.
Зведення від Генштабу станом на 6 ранку 68 дня війни:
📍на Волинському та Поліському напрямках Білорусь продовжує прикривати росіян
📍на Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції наших військ в районі Сеньківки Чернігівської області. У прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилений адмінполіцейський і контррозвідувальний режими
📍на Слобожанському напрямку росіяни продовжують обстрілювати Харків, населені пункти Уди і Прудянка
📍на Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов’янськ
📍на Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.
📍на Лиманському напрямку противник обстрілював підрозділи українських військ на рубежі Лиман-Сіверськ, щоб витіснити їх із займаних позицій та створити умови для наступу на Слов’янськ
📍на Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк
📍на Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної, посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.
Щоб наростити системи протиповітряної оборони, противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей
📍на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у обороні українських військових. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА та вів артвогонь.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький показав, скільки боєприпасів росіяни залишили в одному лише невеличному селі Білки Тростянецької громади після деокупації області.
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Уночі в Бєлгородській області РФ вчергове чули "два сильні розриви".
Губернатор В’ячеслав Гладков зазначив, що постраждадих і руйнувань немає.
Дякуємо за новий день ЗСУ!
І пригадаємо новини світової спільноти, поки ми спали:
- Екс-командувач НАТО закликав позбавити Росію прав у Радбезі ООН
- У Конгресі США планують використати кошти вкрадені російськими олігархами, для оплати безпекової підтримки для ЗСУ у війні проти РФ.
- Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами.
- Варшава стала першою столицею з числа потенційних держав-гарантів, яка публічно проголосила, що не братиме участь у такій мирній угоді, яка передбачатиме здачу частини території України.
- В столиці Угорщини Будапешті у суботу відбувся мітинг на за Україну, який зібрав більшу підтримку, у тому числі від угорців, ніж будь-яка з попередніх проукраїнських акцій.