"Азовсталь". 70 дней большой войны. ОНЛАЙН

09:16

Ситуація в регіонах станом на 8.00



Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях, проте напередодні ввечері ворог випустив ракети по різним регіонам України. Так, на Вінничині, Київщині та у Запорізькій області ракети були знешкоджені ППО.



На Кіровоградщині: влучання ракет в тягову підстанцію, жертв немає. Ще одну ракету знешкодило ППО



На Одещині: ввечорі три ракети збито ППО, проте є влучення в інфраструктурні об'єкти у Арцизькій ТГ Одеської області. Постраждалих станом на ранок немає.



На Дніпропетровщині ввечері два ракетні удари по залізниці. Зруйновано тягову підстанцію. Одну людину поранено. Ніч минула без повітряних тривог.



На Закарпатті ввечері влучання ракети в електро підстанцію залізничної станції, жертв немає, пошкоджено розподільчий газогін.

Тривають відновлювальні роботи. Постраждалих немає.



Львівщина: також вчора ввечері ракетні влучання по електричних підстанціях. Завдано серйозних пошкоджень. Була затримка у русі потягів. Двоє людей, які перебували неподалік від місць вибухів, отримали поранення. Пожежі ліквідовані.



Сумщина: з вечора росіяни тричі обстріляли території Сумщини зі своїх позицій з-за кордону. Близько 7 ранку у Сумському районі вздовж кордону відпрацював ворожий вертоліт. Дані щодо втрат та руйнувань уточнюються.



Харків: вночі були неінтенсивні обстріли окраїн міста, постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв. За добу - 6 поранених (Харків, Золочів, Первомайський) та одна людина загибла у Донецькій громаді Ізюмського району. В Ізюмському напрямку тривають бої.



Луганщина: вночі були обстріли Лисичанська та Новодружеська, внаслідок яких двоє цивільних загинуло, двох — поранено. Евакуйовано 49 людей. Минулої доби по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому було завдано чотири ракетно-бомбових ударів. Також ворог здійснив артобстріли Лисичанська, Сєвєродонецька, Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.



Донеччина: вчора ввечері росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Є загиблі і поранені. Сьогодні зранку: черговий обстріл АКХЗ. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з’ясовуються. В Мар'їнській ВА напередодні ввечері вдалось відновити лінію 110 кВт на м. Красногорівку.

21:30 м. Марїнку обстріляли запалювальними снарядами, сталося загоряння по приватному сектору. В районі с. Новомихайлівка — обстріли майже цілодобово.



Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вночі — вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують мародерства на Херсонщині. Стабільно критична ситуація.



Миколаївщина: вночі був обстріляний один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.