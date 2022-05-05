Война. 71 день. ОНЛАЙН

08:50

Стрічка українського фейсбуку нині переповнена фотографіями та спогадами про Олександра Махова – ветерана АТО, журналіста, військового, який загинув 4 травня від російського обстрілу в районі Ізюма на Харківщині.

24 лютого Махов, який після демобілізації працював журналістом на "Україна 24" та каналі "Дом", повернувся на фронт. Звідти, під звуки атрилерії, по відео зробив своїй дівчині Анастасії Блищик пропозицію – символічною обручкою стало кільце від гранати.

Свій наступний, 37-ий день народження, він хотів зустріти на березі океану.

Махов був першим українським журналістом, який поїхав в Антарктиду, єдиним, хто полетів зустрічати евакуюваних з Уханя українців у 2020 році. Він зробив десятки сюжетів з фронту. Сам був переселенцем з Луганщини.

Нижче – спогади засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги про Олександра Махова.

"З Саші можна було гнати цілодобово, отримувати жарти у відповідь і завжди посміхатися. Він був одним з тих, кого я дуже люблю – людей з почуттям самоіронії, які не сприймають себе надто серйозно.

Саша був одним з кращих воєнкорів. І коли пішов на дембель, повернувся на війну вже як журналіст. Він навчав інших знімати війну, не даючи ворогу зайвої інформації. Допомагав іншим ставати профі у цій непростій професії.

А ще він був волонтером "Повернись живим". Він був одним з вдячних ветеранів, які хотіли віддячити нам за те, що ми робили і робим. З тих, хто відповідає на добро добром, навіть коли ти йому вже не потрібен. А ще він зробив татушку з нашою ілюстрацією слова "Покемон" (сленгова назва кулемету, з яким він воював). Це було дуже мило і зворушливо.

(...) Я завжди буду пишатись тим, що мав честь створювати разом. Якщо після смерті щось є – то ми обовʼязково побачимось. Буду гнати з того що за життя ти працював на каналі Ріната, і через це в раю тобі дали гірший номер. А ти будеш показувати "Покемона", і казати що це індульгенція. І ми будемо багато сміятись.

Ти був справжнім. В тобі не було фальші та пафосу. До своєї останньої миті ти лишався собою. Я завжди пишатисмусь тим що тебе знав".