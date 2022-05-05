Война. 71 день. ОНЛАЙН
Розпочався 71-й день повнтомасштабної війни. Основні зусилля Росія концентрує на сході. Крім того, від окупації та атак потерпають міста на півдні, як то на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Запоріжжі.
Увага всього світу прикута до Маріуполя та "Азовсталі", на територію якого прорвався ворог. З міста почали евакуйовувати цивільних. Українські бійці продовжують залишатись всередині у складних умовах.
"Українська правда" слідує за подіями в режимі онлайн.
Хроніку попереднього дня читайте тут: Війна. День 70. ОНЛАЙН
Вячеславу – 18 років. У нього є молодші два брати і дві сестри. До війни вони всі разом із мамою жили на Донеччині.
Одного дня поруч із Вячеславом і його мамою розірвались кілька снардів. Жінка померла на місті. Тепер юнак залишився один із 4 дітьми, над якими оформив опіку.
Ось тут – реквізити для допомоги родині.
Головне зі зверненн Зеленського:
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Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури.
Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії.
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Потрібен сучасний аналог Плану Маршалла для України. Потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій.
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Ми закликаємо до співпраці й підтримки кожного й кожну. Усіх, для кого свобода має значення. Тому сьогодні ж відбувся й запуск United24 – глобальної ініціативи, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.
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Щомісяця Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом уже пораховано понад 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала.
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11 672 наших захисники й захисниці вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України. Трохи більш як за десять тижнів.
Центральний банк Естонії випустить 2-єврову монету, присвячену Україні. На ній буде напис "Слава Україні".
Дизайн створила українка-студентка Дарина Тітова, яка виїхала з Харкова через війну і зараз навчається в Естонській академії мистецтв.
12 мільярдів доларів. Стільки допомоги отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Звернення медика із заблокованої "Азовсталі" до турецької влади:
"Я не пам’ятаю, який сьогодні день війни. Гинуть люди, хто від куль, хто від голоду, поранені – від нестачі ліків, від жахливих умов. У нас немає часу, я не знаю, чи буде завтра. Я мусульманин, кримський татарин, нащадок Ґіреїв.
До окупації вивчав медицину. Зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". Я ніколи не бачив смерті до війни. Працював на швидкій допомозі. Завжди допомагав людям, чим міг.
Але тут, у 2022 році, мені боляче дивитися, як люди вмирають на руках від гнійних ран, від простої відсутності антибіотиків. Нас постійно бомбардують з повітря, моря і землі. Прошу дотримуватися процедури виведення всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Припиніть цей кошмар"
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11-річний Максим місяць тому почав шукати в Чернівцях роботу за скромну плату. Він хотів допомагати армії. Хлопець виносив сміття, приносив питну воду, вигулював тварин та ходив за покупками, мріючи заробити кошти для придбання бодай одного бронежилета.
За цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення.
Повну історію читайте тут.
⚡ ООН: До заводу "Азовсталь" в Маріуполі вирушив ще один конвой автобусів для евакуації цивільних.
У Харкові росіяни обстрілами знищили парк з дитячими атракціонами.
Маріуполець Іван пішки врятувався з міста. Із собою чоловік взяв собаку Жужу, якого не хотів покинути. Разом вони пройшли 225 кілометрів і дістались Запоріжж.
Портрет командира "Азову" Дениса Прокопенка. Автор – ілюстратор Сергій Майдуков.
Село Горенка на Київщині одне з багатьох, яке досі оговтується від наслідків руського міра.
Відомим його днями зробили світлини бабусі, яка пекла паски у печі на своєму подвір’ї, - власне це усе, що лишилося у неї після російських солдат.
Наразі там працює 70 рятувальників.
Увага!!!— АЗОВ (@Polk_Azov) May 5, 2022
Штурм "Азовсталі" триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту. pic.twitter.com/3ENI3j831d
Зеленський розповів, що розмова із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром була "доброю і конструктивною".
"Подякував за потужну підтримку Німеччини. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", – заявив Зеленський
⚡️ Росіяни не запровадили рублі на Херсонщині 1 травня попри заяви.
🪖 Журналісти Reuters провели власне розслідування в Бучі й встановили, що місто окупували бійці полку Росгвардії "Вітязь" і десантники з Пскова.
Від початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця евакуювала потягами понад 102 тисячі тварин. 🐶🐱🐰🦊🐭
В Маріуполі окупанти почали заміну дорожних знаків на російськомовні.
"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють покажчики. Люди зі своїми проблемами зачекають", - йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.
Оперативна інформація станом на вечір 05.05.2022 від Генштабу
- Противник продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.
- Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.
- На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.
- У зв’язку з постійними санітарними втратами особового складу, противник здійснює нарощення системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп’янської міської лікарні окупантами було облаштовано шпиталь.
- На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.
- На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.
- На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.
Любов сильніша за війну!
У зруйнованій, але звільненій від російських окупантів Бучі відбулася перша весільна церемонія.
Андрій та Вікторія стали першою парою, яка одружилася у відновленій будівлі деокупованого міста на Київщині.
Пенсіонерка Анна Іванова, яка вийшла з червоним більшовицьким прапором назустріч українським військовим, кляне російську армію за зруйнований дім. Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова. Російські окупанти обстріляли її будинок із мінометрів.
Усупереч російській пропаганді, син Анни Іванівни не вивозив її в Росію, а сама вона розібралась, що її дім обстрілюють російські окупанти.
Анна Іванівна каже, що вийшла до українських військових, бо гадала, що це російські окупанти й намагалась "примиритися" з ними червоним більшовицьким прапором, аби вони "не громили" село й Україну. Але тепер вона почуває себе "зрадницею".
Військові ЗСУ закликали не принижувати та не цькувати стареньку
В чотирилапому війську підкріплення! Ротвейлер Габріелла не дасть диверсантам провезти до Києва зброю та боєприпаси
Собака допомагає перевіряти підозрілі автомобілі на наявність заборонених предметів: набоїв, вибухівки, зброї.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків отримав інформацію про можливі ракетні обстріли 7-9 травня по місту.
Російські журналісти твердять, що підрозділи, які підпорядковуються главі Чечні Рамзану дон-дон Кадирову, щодня зазнають великих втрат загиблими і пораненими, але це добре приховується через PR-технології.
Росіяни обстріляли Святогірську лавру УПЦ МП
Семеро біженців поранені внаслідок обстрілу російськими військами Свято-Успенської Святогірської лаври що на Донеччині.
Мережа спалахнула мемами та ілюстраціями про затримання Шарія – дивіться підбірку "Шарік здувся" або +1 Чмоня
⚡❗Україна перейшла у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках
В одному з центральних районів Львова відкрили модульне містечко для людей, що вимушено втікали від війни.
Один "будинок" має лише 6 на 2,5 метри площі. Він розрахований на 4 осіб: є два двоповерхові ліжка, обігрівач, шафа, полички для дрібниць. Туалет і душ – на вулиці.
"УП.Життя" дізнались, як живеться переселенцям у модульних будиночках із "частковими зручностями".
– Тут – ліжка, свій простір, свобода підйомів та відбою. Так, це металевий контейнер, тож дуже чутно кожен шум та стукіт. Але не холодно – є обігрівачі
– Тут нормально у порівнянні з тим, де зараз кошмар. Ми з Луганської області, село Рубіжне. Модульний будинок – набагато краще за підвал. Дивіться: клумбочки є, прибрано, харчування є. А головне – небо чисте і не стріляють, не літає.
– В школах не краще… Там парти. Ми в підвалі більярдні столи зсували, лавочки. Матраців і подушок навіть не бачили. Там про то ніхто й не думає. Там усі моляться, аби не потрапило у твій підвал й не рознесло б все… А тут – навіть інтернет протягують.
Читайте більше: 15 квадратних метрів на сім’ю: як живуть переселенці у модульному містечку Львова
Новини з Херсонщини
- Російські загарбники заблокували можливість виїжджати за межі Херсонської області, яку окупували. Зокрема в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст.
- Сільський голова Чорнобаївки Ігор Дудар після обшуків російськими військовими потрапив до лікарні у важкому стані, його заступник Євгеній Родіонов зник.
В Україні запустили мобільний застосунок на платформі iOS під назвою "Русский корабль, иди нах@й". Версія для Android-пристроїв очікується згодом.
Це трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику по втратах особового складу та військової техніки Росії в онлайн-режимі.
⚡❗На Запорізькій теплоелектростанції, найбільішй в Україні, закінчилося вугілля. Його неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України – роботу ТЕС зупинено.
Зупинка роботи теплоелектростанції не вплине на комунальне забезпечення мешканців Енергодару.
Параду на честь 9 травня в окупованих Донецьку та Луганську не буде вперше з 2014 року, коли ці території були захоплені росіянами.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідає про жахливі умови в російських фільтраційних таборах для машканців Маріуполя, називаючи табори справжнім гетто.
"Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не оказується. Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивна зала школи перетворено на ізолятор де зачинено без медичного догляду велика кількість людей. В с. Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу".
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"Всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю залучають на роботу з благоустрою в с. Безимяне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових.
Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок 2 травня на вишикування було оголошено, що чоловіки приймуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат".
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🩸Херсонський центр крові просить стати донорами для постраждалих внаслідок обстрілів та вибухів, а також для тяжкохворих, породіль, пацієнтів з кровотечею, які все ще залишаються в окупованому росіянами місті і потребують допомоги.
Центр служби крові працюватиме 7 травня з 08:00 до 12:30
Херсонцям, які можуть здати кров, необхідно прийти за адресою Миколаївське шосе, 7.
Для запису необхідно зателефонувати за номером: 0552 42 03 72.
Євгеній Семидоцький зі Сватового Луганської області вдруге потрапив в полон росіян.
Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", захоплених поблизу Керченської протоки російськими силовиками у листопаді 2018 року.
Під час повномасштабної війни чоловік працював у пожежно-рятувальному загоні Сватівського осередку ДСНС, ще у березні його взяли у полон.
⚡Затримали Анатолія Шарія
Проросійського блогера затримали у Іспанії завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
Українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (Державна зрада)
- ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
В частково окупованому Маріуполі росіяни встановили свій "символ підтримки Росії" – чорну фігуру "бабці з прапором Радянського союзу".
Її приїхали відкривати перший заступник адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко та секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, які є кураторами "інтеграції Маріуполя до Росії". Їх супроводжували колаборанти, ставленики Іващенко і Хармишев.
Також росіяни почали замінювати в’їзні знаки у селах і селищах Донецької області.
Ситуація в регіонах на ранок 71 дня війни:
Внаслідок ракетних ударів ввечері 4 травня наразі відома така інформація:
🟥 Київщина: ввечері ППО збили ракету над Броварським районом, жертв не було
🟥 Дніпропетровщина: увечері було дві ракетні атаки – одну ракету збили, інша втрапила по залізничній інфраструктурі. Є руйнування, постраждалих немає.
🟥 Кіровоградщина: після 10 вечора був приліт ракети на об’єкти інфраструктури, попередньо – без жертв
🟥 Черкащина: близько 10 спрацювала ППО під Черкасами – збито дві ракети, потерпілих немає
🟥 Харківщина: вночі було кілька обстрілів окраїн міста, постраждалих немає. У Лозівському районі, вдень, поранення від обстрілів отримав 11-річний хлопчик. На Балаклійщині одна людина загинула. Тривають бої в Ізюмі❗
🟥 Луганщина: сім потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька, сім Попаснянської та Гірської громад, чотири – Лисичанська. Вночі постраждали Новодружеськ (загоряння 2 житлових будинків) та Лисичанськ (загоряння житлових будинків). 5 загиблих цивільних❗
🟥 Донеччина: ситуація важка, але контрольована ЗСУ. Окупанти нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Вчора під ракетними авіаційними ударами був центр Авдіївки – пошкоджено щонайменше 15 будинків❗, приміщення двох АЗС, є поранені.
О четвертій ранку ракетами обстріляли Краматорськ – пошкоджено 9 житлових будинків, ЗОШ № 2, на території заводу Енергомашспецсталь сталося розгерметизація газопроводу, постраждали інші будівлі. Під час обстрілу поранено 25 людей ❗, 5 з них направлені в лікарню.
Окупанти періодично обстрілюють Мар’їнку, а також Часів Яр Бахмутського району. Пошкоджено 17 житлових будинків❗, одна людина загинула
🟥 Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства Стабільно критична ситуація
🟥 Миколаївщина: вчора ввечері із РСЗВ був обстріляний один із районів Миколаєва – пошкоджень зазнали житлові будинки, газові труби, обірвано контактну лінію "електротранс". Внаслідок обстрілу виникло 4 пожежі, попередньо, поранена одна людина
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині – ніч минула відносно спокійно.
Промінь світла серед руїн і чорного диму – таким побачила "Азовсталь" українська ілюстраторка Марі Кінович.
Окупанти продовжують тримати завод з українськими захисниками та цивільними в облозі. Вони обстрілють його з повітря, моря та суші.
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Стрічка українського фейсбуку нині переповнена фотографіями та спогадами про Олександра Махова – ветерана АТО, журналіста, військового, який загинув 4 травня від російського обстрілу в районі Ізюма на Харківщині.
24 лютого Махов, який після демобілізації працював журналістом на "Україна 24" та каналі "Дом", повернувся на фронт. Звідти, під звуки атрилерії, по відео зробив своїй дівчині Анастасії Блищик пропозицію – символічною обручкою стало кільце від гранати.
Свій наступний, 37-ий день народження, він хотів зустріти на березі океану.
Махов був першим українським журналістом, який поїхав в Антарктиду, єдиним, хто полетів зустрічати евакуюваних з Уханя українців у 2020 році. Він зробив десятки сюжетів з фронту. Сам був переселенцем з Луганщини.
Нижче – спогади засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги про Олександра Махова.
"З Саші можна було гнати цілодобово, отримувати жарти у відповідь і завжди посміхатися. Він був одним з тих, кого я дуже люблю – людей з почуттям самоіронії, які не сприймають себе надто серйозно.
Саша був одним з кращих воєнкорів. І коли пішов на дембель, повернувся на війну вже як журналіст. Він навчав інших знімати війну, не даючи ворогу зайвої інформації. Допомагав іншим ставати профі у цій непростій професії.
А ще він був волонтером "Повернись живим". Він був одним з вдячних ветеранів, які хотіли віддячити нам за те, що ми робили і робим. З тих, хто відповідає на добро добром, навіть коли ти йому вже не потрібен. А ще він зробив татушку з нашою ілюстрацією слова "Покемон" (сленгова назва кулемету, з яким він воював). Це було дуже мило і зворушливо.
(...) Я завжди буду пишатись тим, що мав честь створювати разом. Якщо після смерті щось є – то ми обовʼязково побачимось. Буду гнати з того що за життя ти працював на каналі Ріната, і через це в раю тобі дали гірший номер. А ти будеш показувати "Покемона", і казати що це індульгенція. І ми будемо багато сміятись.
Ти був справжнім. В тобі не було фальші та пафосу. До своєї останньої миті ти лишався собою. Я завжди пишатисмусь тим що тебе знав".
В окупованому Криму заявили, що почали відновлювати сполучення між півостровом та Херсонщиною 😡
Росіяни знову атакували Краматорськ на Донеччині ракетами ⚡
У ніч на 5 травня вони завдали ракетного удару по житлових районах та центральній частині – 25 людей постраждали, 6 з них потребують допомоги в лікарні.
Наслідки удару на фото та відео голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Ранкове зведення від Генштабу:
- противник не припиняє наступати на сході, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей й отримати сухопутний коридор з Кримом
- одночасно ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні Молдови
Детальніше по напрямках:
📍на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив
📍на Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків і вести розвідку. Північніше від Ізюму продовжуються артилерійські та мінометні обстріли
📍на Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артобстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для ракетно-бомбових ударів, щоб скувати дії українських військ з метою сковування дій наших військ
📍противник намагається наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках – успіху не має.
📍на Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції захисників України
📍у районі Маріуполя основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі". Противник поновив наступ за підтримки авіації
📍на Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону
📍завдяки успішним діям українських захисників і захисниць окупанти втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.
Президент Європейської ради Шарль Мішель чекає "кращого моменту" для внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство 🙄
Посолка доброї волі ООН, акторка Анжеліна Джолі після візиту до Льова опублікувала в інстаграмі фото шматка бобми, яким гралася маленька дівчинка.
"Вона не зрозуміла, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Коли він лежить у твоїй долоні, він нерівний і важчий, ніж ти очікував. Його блиск і незвичайність напевно привернули увагу дитини...", – написала Джолі.
Вона розповіла, що зустрілася з багатьма дітьми, яким діставали уламки після ракетного удару по Краматорську – "це важкий і болісний процес". Деякі уламки були надто близько до життєво необхідних органів, тому видаляти їх було небезпечно – їх залишити всередині дитячих тіл.
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Білий дім вважає, що Росія вже програла війну з огляду на провали у поставлених цілях.
І Білий дім, як ніхто, продовжує допомагати Росії програвати надалі – зокрема передаючи Україні розвідувальні дані про російські підрозділи 👌
Головні новини за ніч:
- Окупанти заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.
- За словами Пентагона, Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю.
- Стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням.
- Близько 20-ї години в середу ворог 40 разів обстріляв з мінометів громади Сумської області.