В Беларуси продолжают военные учения. 129-й день войны. ОНЛАЙН
Триває 129-й день повномасштабної війни в Україні.
Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста, українці на фронті та в тилу чинять опір загарбникам.
Тепер у Верховній Раді України поруч з українським синьо-жовтим прапором є синьо-жовтий стяг Європейського Союзу. Бо Україна – це Європа.
"Українська правда" продовжує вести хроніку війни у режимі реального часу.
Читайте, чим запам'ятався вчорашній воєнний день
На цьому ми завершуємо наш текстовий онлайн 129 дня війни – повернемося вже о 9 ранку.
Добраніч, хай усі російські ракети не долітають.
Колишній журналіст Дмитро Гнап – коротко про інтерв'ю для іноземної преси 😅
Головне з вечірнього звернення президента Зеленського:
- треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя – безпечну, сучасну, зручну, безбар’єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції, мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції, звичайно, реформи. Вже в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як все це реалізувати. Це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу
- з 24 лютого ЗСУ вдалося звільнити 1027 міст і селищ. Ще 2 610 поки перебуває під російською окупацією, і більшість з них потребують відбудови
- у багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати.Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час.
Звільнених з окупованої території поранених захисників "Азовсталі" доправили до шпиталю – там їм нададуть необхідну медичну допомогу.
Нацгвардія показала роботу підрозділу аеророзвідки батальйону "Свобода" у Сєвєродонецьку 🔥
(Якщо у вас не одразу відкривається відео, його можна переглянути тут).
Асоціація міст України повідомила, що в полоні російських окупантів наразі перебувають 8 міських, сільських та селищних голів.
Наслідком ранкового ракетного обстрілу по Миколаєву стали зруйновані інфраструктурні об’єкти на території порту та індустріальний об’єкт – росіяни випустили по місту 12 ракет.
Прокремлівські пропагандисти вже кілька годин заявляють про захоплення Лисичанська, публікуючи відео з радянськими прапорами та "вдячними місцевими" 🤮
Місцеве одеське видання "Думская" повідомляє про вибухи❗
"Russia is a terrorist state" 🚴♂️
У канадській провінції Альберта українці з міста Едмонтон організували вепробіг під гаслом "Russia is a terrorist state".
З макетом ракети українці проїхали 24 кілометри, аби привернути увагу до жахіть, які коїть Росія в Україні.
Наймолодшому учаснику велопробігу було 5 років, розповіла УП одна з організаторок акції Інна Івченко, найстаршому – 65.
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У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області біля берега здетонувала міна – загинув чоловік 😓
Ситуація з можливим наступом Білорусі викликає все більше запитань:
самопроголошений президент Лукашенко звинуватив Україну в запуску ракет по території Білорусі та наказав своїм військовим "взяти під приціл" центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська.
Окупанти підняли в порту Бердянська затоплений у березні після удару ЗСУ великий десантний корабель "Саратов" і планують відправити його на ремонт до окупованого Криму.
На місці соняшникового поля неподалік Миколаєва цьогоріч – майже "музей" російської спаленої техніки під відкритим небом.
Тут 7 березня українські артилеристи 59-ї окремої мотопіхотної бригади спалили близько 20-30 одиниць російської техніки.
На початку липня між російських БМП уже поцвіли поодинокі соняхи 💔
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Лише вдумайтеся у ці цифри. І, на жаль, вони не остаточні..
Оперативна інформація станом на 18:00
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводяться тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку без особливих змін. Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.
- На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.
Вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".
- На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.
- На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.
- На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.
- На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА.
За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка.
Окупанти підняли в порту Бердянська затоплений у березні після удару ЗСУ великий десантний корабель "Саратов" і планують відправити його на ремонт до окупованого Криму.
Російські війська здійснили обстріл міста Павлоград Дніпропетровської області.
2 липня рятувальники закінчили розбирати завали на місці ТЦ "Амстор" у Кременчуку після ракетного удару росіян, у результаті якого загинули 19 людей.
Національна гвардія України констатує складну ситуацію навколо Лисичанська на Луганщині, але спростовує інформацію росіян про оточення міста.
ЗСУ знищили залишки російської техніки, озброєння і майна на острові Зміїний.
Мер Львова Андрій Садовий зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як влада діятиме на випадок ескалації з боку Білорусі.
Окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців
На нашій землі вони втілюють свої хворі фантазії, а війну в Україні називають "вечериночкой". Це одне із найжорсткіших перехоплень, які публікувала СБУ.
"Ну это, я такой думаю, бл*ть - попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.
🧐 Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чутки про можливий наступ з території Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб збільшити панічні настрої серед українців.
Росіяни продовжують знімати і поширювати пропагандистські відео "визволених" українців у Маріуполі.
Радник мера міста Петро Андрющенко опублікував ролик з нібито випускного балу в одній зі шкіл.
В тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області російські загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців – наразі окупанти проводять обшуки у приватних гаражах.
У Силах спеціальних спецоперацій повідомляють, що через тотальний спротив окупантам на Херсонщині керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах.
В ніч на 1 липня до одного зі шпиталей столиці доправили 18 бійців прикордонної служби, звільнених із полону, під час обміну військовополонених 29 червня.
📷фото Стаса Юрченка/Ґрати
Ситуація в регіонах від голів ОВА станом на ранок 2 липня
🔴Чернігівщина: вночі – мінометний обстріл території біля села Бучки (Новгород-Сіверська громада), артилерійський обстріл території біля села Грем’яч (Новгород-Сіверська громада).
🔴Харків: близько 4 ранку окупанти завдали кілька ударів по Немишлянському району, попередньо постраждалих немає. По області за добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони.
Вчора ввечері окупанти вдарили по Харківському району, с. Вільхівка, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в м. Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок. Загалом за добу по області 3 поранених: 2 – Ізюмський район, 1 – Чугуївський, м. Дергачі – 1
Луганщина: упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Багато руйнувань. Загиблих та поранених немає. Інформація оновлюється.
🔴Донеччина: за добу – 6 ракетних обстрілів: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр. Крім того, по всій лінії фронту ворогом застосовувалася стрілецька зброя, артилерія, авіація, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". Обстріляні Бахмут (житловий сектор, торговий центр "Україна", школа); Авдіївка (житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив); Слов'янськ (житловий сектор) та низка населених пунктів, серед яких смт. Північне, смт. Південне, Олександрівка та інші. Пошкоджено 52 об’єкти За добу – 3 загиблих 11 поранених цивільних (серед них — 11-річна дитина).
🔴Миколаївщина: зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
🔴Херсонщина: ситуація критична: багато населених пунктів без води і світла, виїжджати та в’їжджати в села не має можливості. Без шкіл і дитсадків, лікарень, доріг, а також з пошкодженими будинками і замінованими полями - такі наслідки несуть бойові дії жителям більшої частини Херсонщини.
🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.
Під Макаровом на Київщині в ямі зі сміттям знайшли собаку, якого побили окупанти. Тварину обклали вибухівкою і залишили помирати.
На щастя, сапери розмінували собаку і передали його волонтерам. Зараз тварина знаходиться у клініці на реабілітації.
За словами зоопатрулів, наразі тварина, над якою познущалися ворожі солдати, потребує тривалої реабілітації. Для цього необхідно 37 000 гривень. Кожен охочий може зробити свій внесок.
На Чернігівщині прикордонники знайшли диск із документами російської військової частини, яка брала участь у війні проти України. На диску сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння та військової техніки.
На відео: російські військові та їхня техніка – зенітно-ракетні комплекси.
Міська рада Кременчука Полтавської області виплатить родинам, чиї рідні загинули внаслідок російського удару по торговому центрі, по 100 тисяч гривень та допоможе з похованням.
😎Глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ
«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022
Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t
Російське Міноборони заявило, нібито у Запоріжжі у будівлі міського Палацу дитячої творчості українські військові розгорнули опорний пункт. Судячи з попереднього досвіду, росіяни такими заявами наперед "виправдовують" свої удари по цивільних об'єктах України, пояснюючи це "демілітаризацією та денацифікацією".
Артилеристи з одного удару знищили розпіарений російський "Панцир" за 15 мільйонів доларів
У польському Гданську неподалік генконсульства Росії відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя
💪Приблизні бойові втрати противника
- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 582 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,
- артилерійських систем – 800 (+4) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,
- крилатих ракет – 144 (+1) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Підземне життя війни
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах Республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня – 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.
На Сіверському напрямку з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
З метою порушення системи управління та зв’язку підрозділів Сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області.
На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій українських військ та недопущення їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка – Дементіївка.
Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового.
На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.
Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.
На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.
Російські окупанти та їхні посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.
Важливі новини ночі
- За даними Інституту вивчення війни, російська влада готує економіку країни до підтримки армії, зокрема так званих "спецоперацій", як Кремль називає і війну в Україні.
- Пентагон підтвердив відступ росіян із острова Зміїний і не вважає це "жестом доброї волі": "Ми розглядаємо цей розвиток подій як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі із застосуванням ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, щоб атакувати корабель постачання.
…Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно, Росія залишила острів".
- Окупанти почали роздавати російські паспорти в Донецьку у спрощеному режимі.
- У Чорному морі росіяни розмістили додаткові три великих десантних кораблі.
- "Енергоатом" відновив зв'язок з Міжнародним агентством з атомної енергії для передачі даних ЗАЕС.