Росія тероризує Одещину, Україна збирає Армію дронів. Головні події 128 дня війни. ОНЛАЙН
На 128-ий день повномасштабної війни росіяни продовжують йти шляхом воєнних злочинів.
Вночі ворог вдарив ракетами по житловому будинку і базі відпочинку на Одещині. На ранок відомо про два десятки загиблих і ще більше постраждалих, серед них – діти.
Найгарячіші точки фронту залишаються на Луганщині та Донеччині. Загарбники активізувалися на Краматорському напрямку. Намагаються взяти під контроль Луганську область.
"Українська правда" від початку повномасштабного наступу розповідає про головні події кожного дня в режимі онлайн.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
На цьому ми завершуємо наш текстовий онлайн 128 дня війни – повернемося вже о 9 ранку.
Нехай жодна російська ракета не долітає.
Першого липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумщини.
Влада Миколаївщини закликає евакуюватися мешканців прифронтових населених пунктів області, однак багато людей відмовляється.
Так виглядають заборонені протипіхотні міни, які використовують проти українських військових росіяни – ПНМ2 (біля червоного прапорця) та МЛ8, "ловушка".
Фото УП надали військові, що працюють на Миколаївщині.
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Гарячі новини 🔥🔥🔥
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Війна в Україні внесла корективи у військові плани Естонії:
міноборони країни заявило, що оборонні плани будуть переглянуті відповідно до військової тактики та дій Росії.
Окупанти нанесли авіаудар по Зміїному фосфорними бомбами, – Залужний.
До бюджету України надійшов грант від Німеччини на один мільярд євро 💶
Бої за Лисичанськ, Зміїний та "жест доброй воли", ракетні обстріли, зміна російського командування – головне про війну цього тижня в подкасті "Кляті питання" разом з заступником головреда УП Євгеном Будерацьким.
"Українська правда" зустріла в селищі Березнегуватому на Миколаївщині місцевих 11-класників, які якраз святкували випуск.
Щоправда, цього року святкування без рідної школи – у неї двічі влучили окупанти.
Російські окупанти у Маріуполі запустили буксирний кран для очищення суходного каналу та акваторії порту, що дозволить їм вивозити суднами крадене українське зерно та метал.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
🇺🇸 Верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі з 1 липня став генерал армії США Кристофер Каволі — він має досвід у розробці політики щодо Росії у штабі Збройних сил США.
Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії
🇳🇴 Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре відвідав Україну, де побував у зруйнованих Росією містах і пообіцяв надати 10 мільярдів крон допомоги (майже 1 млрд євро)
Оперативна інформація станом на 18:00
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.
На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.
На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.
На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.
Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.
На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.
У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.
Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США.
Понад три десятки російських олігархів, пов’язаних із торгівлею зброєю, а також не менш як 14 російських оборонних підприємств поки уникли санкцій Заходу у зв’язку з розпочатою Росією повномасштабною війною в Україні.
Окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.
В Україні на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів, на 95% звільненої території розпочато роботу гуманітарних штабів.
У Харкові вирішили прибрати радянську символіку з фасаду міського виконкому.
Унаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка Одеської області в ніч проти п’ятниці був пошкоджений дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові, один із його співробітників загинув.
Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що завершується підготовка трьох безоплатих Bayraktar Tb2, які відправляться до України у рамках ініціативи "Народний Байрактар".
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід підштовхує РФ до "об'єднавчих процесів" з Білоруссю.
Вранці 1 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських окупантів — по місту було випущено 12 ракет. Частину збила ППО, жертв немає, повідомив очільник ОВА Віталій Кім
Євросоюз працює над новими санкціями, які заборонять імпорт російського золота – РФ є другою за величиною золотодобувною країною у світі з експортом золота в 12,6 млрд фунтів торік.
Військово-повітряні сили нанесли удари по позиціям окупантів на Луганському напрямку, підтримавши захисників, які ведуть оборону Лисичанська.
Рятувальники повідомили, що внаслідок російського ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб.
🇺🇦🇪🇺 Сьогодні урочисто внесли прапор Європейського Союзу до зали засідань Верховної Ради України за участю Президента України Володимира Зеленського та Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков після російських ракетних ударів по Одеській області, внаслідок яких загинули щонайменше 19 людей, продовжує брехати, що РФ не стріляє у цивільних цілях.
🇺🇦 Український борщ відтепер – у списках нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.
До окупованого російськими загарбниками Маріуполя прилетів заступник міністра оброни РФ Тімур Іванов.
Україна збирає Армію дронів. Таку програму оголосили фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації.
Йдеться про системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.
Перша задача проєкту – придбати 200 дронів-розвідників для Збройних сил України, а також зібрати тисячі найпростіших дронів.
Люди з усього світу зможуть пожертвувати кошти або віддати власний дрон на потреби ЗСУ через лендинг на сайті United24.
У Білорусі на полігонах продовжили навчання Збройних сил. Щонайменше – до 9 липня.
У Чорному морі біля берегів Болгарії знешкодили морську міну. Її помітили з цивільного судна.
ОБСЄ закриє Офіс проєктного координатора в Україні. Причина – вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандату.
Повідомляє розвідка:
На Херсонщині окупанти намагаються втекти з фронту до Криму через Арабатську стрілку, позривавши з себе знаки розрізнення.
Робота польских САУ "Краб" на захисті України
Щоденний огляд британської розвідки:
"Росія швидше за все відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує."
Австралія запровадила санкції проти 16 росіян. Серед них родичі президента РФ Путіна, чиновники і бізнесмени:
- міністр сільського господарства Дмитро Патрушев,
- міністр транспорту Віталій Савельєв,
- міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін,
- уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова,
- президент НВФ "Газфонд" Юрій Шамалов,
- член ради директорів "Согаза" Михайло Клішин,
- голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков,
- співзасновник компанії "Київська площа" Рік Нісанов,
- екс-президент АФК "Система" Євген Новицький,
- власник групи компаній ЄСП Григорій Березкін,
- президент групи компаній "Меркурій" Ігор Кесаєв,
- бізнесмени Олександр Плехов та Ігор Путін,
- заступник голови правління "Согаза" Михайло Путін,
- голова ради директорів група компаній МРТ Роман Путін,
- гімнастка та голова ради директорів "Національної Медіа Групи" Аліна Кабаєва.
Зеленський виступив з промовою на фестивалі цифрових технологій та медіа 4Gamechangers у Відні. Там були присутні канцлер та президент країни.
"Росія заблокувала Чорне море – це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках. Ви – у неї в заручниках.
Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й вас, хоча Австрія розташована все ж таки далеко від моря."
Одещина. Три ракети X-22. Житловий будинок, дві бази відпочинку. 18 загиблих, двоє дітей. Рф не проводить «роботу над помилками» – для них це не помилка. Це свідома кривава тактика терору: умисні хаотичні обстріли та масові жертви. 🇺🇦 потребує систем ПРО – маємо захистити людей. pic.twitter.com/kgQStiOS08— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 1, 2022
💪 Запрацював візовий режим з росіянами.
Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться.
Водночас, прикордонна служба попереджає громадян РФ: навіть якщо вони отримали візу, це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці.
Чехія збирається долучитися до навчання українських військових. А також каже про необхідність модернізації армії, яка набуває значення у зв’язку з війною в Україні.
Досі Чехія підтримувала Україну надсиланням зброї та ремонтом техніки. Зокрема, відправила в Україну невстановлену кількість танків Т-72, реактивних систем залпового вогню РМ-70 на шасі Tatra, гаубиць DANA.
Інститут вивчення війни:
Російські загарбники можуть відновити наступальні операції на міста Бахмут і Слов’янськ.
Російські окупанти вивозять обладнання з шахти "Родіна" в Золотому на Луганщині.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області.
На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їх дій.
Так, з артилерії, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб.
На Слов’янському напрямку російські війська продовжують вести оборону, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор обстріляв з артилерії позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.
На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії, щоб заблокувати логістичне забезпечення наших підрозділів.
На Лисичанському напрямку Росія обстрілює наші позиції із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, успіху не має.
Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.
На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали наші позиції із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БпЛА.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї.
Втрати росіян станом на 1 липня
Вночі росіяни атакували житловий будинок і базі відпочинку на Одещині, в смт Сергіївка. Ворог запустив три ракети Х-22 з Чорного моря.
Наразі відомо про 18 загиблих, серед яких 2 дитини, та 36 поранених, зокрема 3 дітей.
|Зруйнована багатоповерхівка
|База відпочинку, куди влучила російська ракета
|Рятувальники працюють у будинку, куди поцілили росіяни
Ситуація в регіонах станом на ранок
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Одещина
Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.
Станом на ранок виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.
📍Чернігівщина
Вночі – обстріли із мінометів територій біля сіл Леонівка та Миколаївка (Семенівська громада). Без втрат та руйнувань інфраструктури. Деталі уточнюються.
📍Сумщина
Протягом доби ворог обстрілював прикордонні громади з мінометів, САУ та реактивної артилерії.
Втрат і руйнувань за попередніми даними немає.
📍Дніпропетровщина
Ворог обстріляв Нікопольський район. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та поліція. Детальна внформаці з’ясовується.
📍Харків
Вночі ворог знову наносив ракетні удари, влучив в одне з підприємств, пожежу ліквідували. Попередньо — постраждалих немає.
По області окупанти обстрілювали із артилерії Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський райони.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, влучали снаряди по відкритих територіях.
Загалом за добу поранених 7 осіб, загинули 4 – в Ізюмському та Чугуївському районах.
📍Луганщина
Ворог намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу.
Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів.
Росіяни провели штурмові дії в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.
Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.
📍Донеччина
За добу під обстрілами: Авдіївка (житловий сектор, завод АКХЗ, АЗС, житловий сектор, залізнична зупинка); Слов’янськ (м’ясокомбінат); Красногорівка (житловий сектор, гаражний кооператив); Бахмут (склад на залізниці); Часів Яр; Соледар; с. Первомайское; с. Новомиколаївка; с. Берестове.
Пошкоджено 40 об’єктів, в тому числі 9 приватних житлових будинків, 4 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.
Загинуло 4, поранено 18 цивільних.
Зранку – інтенсивні обстріли м.Залізне та смт.Північне. Є руйнування. Детальна інформація уточнюється.
📍Миколаївщина
Вранці ракетних обстрілів зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.
Вночі обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.
Вранці було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.
Також близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО. Близько 04:30, обстрілів зазнала і Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
30 червня у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією потерпілих немає.
У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
З 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.
Також ввечері – обстріли с. Засілля Первомайської громади, внаслідок якого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.
📍Херсонщина
Внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини – на межі знищення. Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали. У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії.
Нових медичних працвників із "ДНР" та Криму чекають лікарні Херсонщини.