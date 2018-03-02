Главные новости дня – за 60 секунд

"Нафтогаз" против "Газпрома", пресс-конференция Януковича, освобождение похищенных РФ пограничников, "Джавелины" для Украины – новости, которые обсуждали 2 марта.

Тема дня: "Нафтогаз" против "Газпрома".

За 15 минут до начала поставок газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

"Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался", – призывает из-за этого Нафтогаз.

В обед глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Из-за этого Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочных поставках газа.

Президент Петр Порошенко заявляет, что контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке и что транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает.

А премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней.

При этом, Министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.

В целом транзит газа в Европу идет в штатном режиме, однако в Европе действия Газпрома расценивают как вред "Северному потоку-2".

О Януковиче. Сегодня беглый президент Виктор Янукович дал в Москве пресс-конференцию. Во время нее от рассказал много интересного. Так, Янукович изменил показания о письме к Путину о введении войск. Теперь он заявляет, что в своем обращении к президенту РФ просил рассмотреть возможность ввести в Украине полицейскую миротворческую миссию.

Также он заявил, что ему сейчас живется трудно в России и "денег Януковича" нет ни в одном банке мира.

Кроме того, Янукович говорит, что по состоянию на 20 февраля 2014 года не получал никакой информации о подготовке военного захвата Крыма. А еще оказался не подготовленным к ответу на вопрос относительно тезиса, на котором строит свою позицию его защита.

И говорит, что лично не оплачивал услуги американского консультанта Пола Манафорта и не общается с ним уже 4 года. И что контактирует с Путиным с помощью его аппарата.

О пограничниках. Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

На данный момент без вести пропавшими считаются четыре военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

О "Джавелинах". Президент Петр Порошенко заявил о получении Украиной переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" из США.

О палатках под Радой. Митингующие уже убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве, а еще часть планируют убрать в ближайшие дни.

О приватизации. Президент Петр Порошенко подписал закон о приватизации, который запрещает России приватизировать государственные предприятия в Украине.