У Надежды Савченко были врачи

Народного депутата Надежду Савченко, которая находится под арестом, посетили врачи.

Об этом сообщает 6 апреля ее сестра Вера.



"У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - пишет она в Facebook.

Ранее сестра подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко Вера сообщала, что Надежда за 12 дней голодания потеряла 10 кг, но настроение боевое.

Она заверила, что Савченко не принимает глюкозы, чая или кофе, пьет только воду.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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