23 апреля. No time to die: В Европе "масочный режим", в США массовое тестирование, в Москве праздновали день рождения Ленина

Официальные данные, актуальные на 11:30 23 апреля

Карантин в Украине продолжили второй раз – теперь до 11 мая.

Страна на карантине уже 43 день.

Запрет на прогулки в парках не отменили, музеи и библиотеки – не открыли.

Предварительным днем ​​окончания карантина премьер называет 12 мая, если до этого на протяжении 10 дней процент новых больных коронавирусом не будет превышать 5%.

Границы Украина начнет открывать примерно через 30 дней после европейских стран.

ЕС предоставит Украине 1,2 миллиарда евро на преодоление коронавирусного кризиса двумя траншами: первые 600 миллионов без всяких условий, последующие – в обмен на проведение реформ.

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 7 170 больных. Почти пятая часть из них, 1 368 – медицинские работники. Еще 475 детей.

Выздоровели после болезни 504 человека, умерло – 187.

За все время пандемии в Украине сделали 72 296 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Уже два региона имеют более тысячи больных – это Черновицкая область и Киев.

За прошедшие сутки:

"Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием, в частности нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Инкубационный период, время от заражения до появления первых симптомов, длится от одного до 14 дней, чаще всего – это около 5 дней.

За день госпитализировали 182 человека, что вдвое больше, чем днем ​​ранее.

В Вооруженных силах три новых случая инфицирования, всего в ВСУ 46 больных.

На фронте – без перемен, ни одного больного.

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупантов, количество инфицированных возросло до 53.

В оккупированных районах Донецкой области после нескольких дней молчания заявили о скачке количества инфицированных – с 36 до 67. На Луганщине цифры также выросли – с 21 больного до 48.

В Днепре за сутки обнаружили 19 больных, одним из источников массового инфицирования называют религиозную школу.

В Хмельницкой области от коронавируса скончалась монахиня. На лечении в Александровской больнице находится митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП Сергей.

Частное общежитие Вышгорода, где обнаружили 37 инфицированных, оцепила Нацгвардия. Все жильцы дома сдают ПЦР-тесты.

За всеми цифрами касательно ситуации с коронавирусом следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

В Украине продолжает расти количество инфицированных медиков. На Буковине, которая страдает от болезни больше всего, коронавирус подхватили 167 медработников, двое из них умерли.

На Николаевщине, где днем ​​ранее количество больных подскочило вдвое, 23 инфицированных медработников.

Исследования американских ученых показали, что противомалярийное средство гидроксихлорохин – которое входит в единый украинский протокол лечения – повышает риск смертельных последствий при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин – активное вещество "Плаквенила" – министр здравоохранения Украины назвал единственным, которое "влияет на лечение при коронавирусе".

Между тем Офис президента заявил об исследовании украинского средства, которое, по предварительным выводам, может существенно снижать или нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Что это за чудо-препарат – в ОП пока не говорят.

В Александровской больнице Киева, в которую в первую очередь везли больных коронавирусом, заканчиваются места в инфекционных отделениях. Там находятся 88 пациентов, из которых 76 имеют подтвержденный COVID-19, шесть в реанимации, все на кислородной поддержке. Готовят дополнительные кровати.

В Одессе около 500 предпринимателей устроили автопробег с требованием пересмотреть запреты, установленные карантином. Их называют пагубными для экономики страны и несправедливыми для представителей мелкого бизнеса.

"Пока мы вынуждены сидеть дома и накапливать долги за аренду, крупные сети, как ни в чем не бывало, работают. В продуктовых сетях после закрытия рынков и мелких магазинов прибыль выросла в семь раз. Мы считаем, что небольшие магазины необходимо открыть и дать предпринимателям работать и кормить свои семьи конечно, соблюдая санитарные нормы", – объясняет свою позицию Борис Емельдеш, президент профессиональной ассоциации предпринимателей.

На единственном в Украине мусоросжигательном заводе "Энергия" испытали беспилотник для дезинфекции территории. Ее с начала эпидемии на территории завода проводят ежедневно.

Дрон поднимает в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10-15 минут обрабатывает территорию в 20 тысяч квадратных метров. Это минимизирует контакт работников с местами, где могут быть возбудители вируса, более плотно охватывает поверхность и экономит время.

Во Львове на 51 день карантина отпраздновали полноценную свадьбу онлайн: в белом платье, с букетом и праздничным столом.

Физически на свадьбе только молодожены (и на некоторых фото они даже в масках), ведущие, родители и гости "подключались" из разных уголков Украины. Роспись устроили в режиме виртуальной реальности.

Во всем мире:

Заболели: за весь период 2 630 005

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 74 тысячи (накануне – около 89 тысяч человек).

На втором месте по суточному количеству больных снова оказалась Россия. Здесь накануне зафиксировано 4 632 новых случая.

Выздоровели: 713 768 (+ 29 821 за сутки). На первом месте – Германия, где за последний день выписаны около 4.2 тысяч человек.

Умерли: 177 501 (+6 444 в сутки, что примерно на 500 меньше, чем накануне)

Лидерами по суточной смертностью снова стали США, Великобритания, Франция

В Италии за последние сутки от коронавирусной болезни выздоровели 2943 человека – наибольшее число с начала эпидемии.

В Испании 4-й день подряд количество погибших меньше 500.

В США за последние сутки:

С начала эпидемии:

Чтобы остановить распространение коронавируса в стране пошли путем массового тестирования. Сейчас в США проведено наибольшее количество тестов в мире – почти 4,5 млн, 130 тысяч – 150 тысяч исследований делается ежесуточно

Небольшой городок Болинас в северной Калифорнии работает над тем, чтобы стать первым в США, где каждый член сообщества прошел тестирование на коронавирус. Исследователи надеются, что это поможет выяснить, как COVID-19 распространяется в обществе и как создается иммунитет.

Директор ключевого агентства по выработке вакцин в США Рік Брайт утверждает, что его уволили из-за политической мести.

В своем потрясающе откровенном заявлении СМИ Брайт объясняет, что его выгнали из-за отказа поддержать гидроксихлорохин, препарат от малярии, который неуклонно пропагандируется президентом США, несмотря на отсутствие научных исследований его эффективности при коронавирусе.

В США кроме людей коронавирусом начали болеть животные. Медики обнаружили заражение у двух котов в штате Нью-Йорк. У животных появились симптомы респираторного заболевания, ветеринары рассчитывают, что они скоро пойдут на поправку.

В Великобритании в сутки:

С начала эпидемии:

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.

Он предупредил, что ослабление коронавирусных ограничений сейчас не рассматривается, поскольку необходимо достичь нескольких показателей, включая последовательное снижение ежедневного уровня смертности.

Великобритания начинает широкомасштабное исследование с участием 300 тысяч человек, чтобы выяснить, какая часть населения уже имеет коронавирус, и у скольких из них может быть иммунитет к нему.

В связи со значительным снижением пассажиропотока во время карантина транспорт Лондона может остаться без денег до конца месяца, если не получит государственную поддержку.

В Италии люди, которые считают, что власть допустила ошибки, объединяются в онлайн-сообщество и призывают к справедливости по отношению к своим родственникам, умершим от коронавируса. К группе в facebook уже присоединились более 45 тысяч человек. Они хотят, чтобы виновные предстали перед судом.

Правительство Австралии призывает страны G20 принять меры на рынках, где продаются свежие продукты, такие как мясо и рыба. В стране назвали это "биозащитой".

Австралия пока не говорит о запретах в отношении рынков, но предполагает, что, возможно, их придется "свернуть". Считается, что именно с рынка с морепродуктами в Китае началось распространение нового коронавируса.

Парижская медицинская академия говорит о необходимости всегда носить маску в общественных местах и ​​не откладывать введение "масочного режима".

Европейские страны продолжают вводить такие ограничения. Вслед за столицей Германии, обязательными маски сделали ее федеральные земли, также на этот шаг пошла Румыния.

В финском супермаркете сделали такие дверные ручки, которые позволяют клиентам не браться за них ладонями.

Hands-free door handles at this Finnish supermarket allows customers to open doors with their arms pic.twitter.com/a1fSJOID5z