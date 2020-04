23 апреля. No time to die: В Европе "масочный режим", в США массовое тестирование, в Москве праздновали день рождения Ленина

Офіційні дані, актуальні на 11:30 23 квітня

Карантин в Україні продовжили вдруге – тепер до 11 травня.

Країна на карантині вже 43 день.

Заборону на прогулянки в парках не скасували, музеї та бібліотеки – не відкрили.

Попереднім днем закінчення карантину прем’єр називає 12 травня, якщо до цього впродовж 10 днів відсоток нових хворих коронавірусом не перевищуватиме 5%.

Кордони Україна почне відкривати приблизно за 30 днів після європейських країн.

ЄС надасть Україні 1,2 мільярда євро на подолання коронавірусної кризи двома траншами: перші 600 мільйонів без жодних умов, наступні – в обмін на проведення реформ.

За весь час пандемії в Україні зареєстровано 7 170 хворих. Майже п’ята частина з них, 1 368 – медичні працівники. Ще 475 дітей.

Одужали після хвороби 504 людей, померли – 187.

За весь час пандемії в Україні зробили 72 296 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Уже два регіони мають понад тисячу хворих – це Чернівецька область та Київ.

За минулу добу:

"Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема порушення карантину під час Вербного тижня та безпосередньо на Великдень", – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Інкубаційний період, час від зараження до появи перших симптомів, триває від одного до 14 днів, найчастіше – це близько 5 днів.

За день госпіталізували 182 людини, що удвічі більше, ніж днем раніше.

У Збройних силах три нових випадки інфікування, усього в ЗСУ 46 хворих.

На фронті – без змін, жодного хворого.

В тимчасово окупованому Криму, за даними окупантів, кількість інфікованих зросла до 53.

На окупованій Донеччині після кількох днів мовчання заявили про стрибок кількості інфікованих – з 36 до 67. На Луганщині цифри також зросли – з 21 хворого до 48.

У Дніпрі за добу виявили 19 хворих, одним з джерел масового інфікування називають релігійну школу.

На Хмельниччині від коронавірусу померла черниця. На лікуванні в Олександрійській лікарні перебуває митрополит Тернопільський і Кременецький УПЦ МП Сергій.

Приватний гуртожиток Вишгорода, де виявили 37 інфікованих, очепила Нацгвардія. Усі мешканці будинку здають ПЛР-тести.

За всіма цифрами щодо ситуації з коронавірусом слідкуйте на картах і графіках "Української правди".

В Україні продовжує зростати кількість інфікованих медиків. На Буковині, яка страждає від хвороби найбільше, коронавірус підхопили 167 медпрацівників, двоє з них померли.

На Миколаївщині, де днем раніше кількість хворих підскочила удвічі, 23 інфікованих медпрацівників.

Дослідження американських вчених показали, що протималярійний засіб гідроксихлорохін – який входить до єдиного українського протоколу лікування – підвищує ризики смертельних наслідків під час лікування COVID-19.

Гідроксихлорохін – активну речовину "Плаквенілу" – міністр охорони здоров’я України назвав єдиною, що "впливає на лікування при коронавірусі".

Тим часом Офіс президента заявив про дослідження українського засобу, який, за попередніми висновками може суттєво знижувати або нейтралізовувати загрозу смерті від ускладнень, викликаних коронавірусом. Що це за чудо-препарат – в ОП поки не кажуть.

В Олександрівській лікарні в Києві, до якої найперше везли хворих коронавірусом, закінчуються місця в інфекційних відділеннях. Там перебувають 88 пацієнтів, з яких 76 мають підтверджений COVID-19, шестеро в реанімації, всі на кисневій підтримці. Готують додаткові ліжка.

В Одесі близько 500 підприємців влаштували автопробіг з вимогою переглянути заборони, встановлені карантином. Їх називають пагубними для економіки країни та несправедливими для представників дрібного бізнесу.

"Поки ми змушені сидіти вдома і накопичувати борги за оренду, великі мережі, як ні в чому не бувало, працюють. У продуктових мереж після закриття ринків і дрібних магазинів прибуток виріс в сім разів. Ми вважаємо, що невеликі магазини необхідно відкрити і дати підприємцям працювати і годувати свої сім'ї звісно, дотримуючись санітарних норм", – пояснює свою позицію Борис Емельдеш, президент професійної асоціації підприємців.

На єдиному в Україні сміттєспалювальному заводі "Енергія" випробували дрон для дезінфекції території. Її з початку епідемії коронавірусу на території заводу проводять щодня.

Дрон піднімає в повітря 16 літрів дезрозчину за один виліт і за 10-15 хвилин обробляє територію до 20 тисяч квадратних метрів. Це мінімізує контакт працівників з місцями, де потенційно можуть бути збудники вірусу, більш щільно охоплює поверхню та економить час.

У Львові на 51 день карантину відсвяткували повноцінне весілля онлайн: у білій сукні, з букетом і святковим столом.

Фізично на весіллі були лише молодята (і на деяких фото вони навіть у масках), ведучі, батьки та гості "підключалися" з різних куточків України. Розпис влаштували у режимі віртуальної реальності.

У всьому світі:

Захворіли: за весь період 2 630 005

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 74 тисячі (напередодні – близько 89 тисяч людей).

На другому місті за добовою кількістю хворих знову опинилась Росія. Тут напередодні зафіксовано 4 632 нових випадки.

Одужали: 713 768 (+ 29 821 за добу). На першому місці – Німеччина, де за останній день одужало близько 4.2 тисяч людей.

Померли: 177 501 (+6 444 за добу, що приблизно на 500 менше, ніж напередодні)

Лідерами за добовою смертністю знову стали США, Велика Британія, Франція

В Італії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби видужали 2 943 людини – найбільше число від початку епідемії.

В Іспанії 4-й день поспіль кількість загиблих менша 500.

У США за останню добу:

Від початку епідемії:

Щоб зупинити розповсюдження коронавірусу в країні пішли шляхом масового тестування. Наразі в США проведено найбільшу кількість тестів у світі – майже 4,5 млн, 130 000 – 150 000 досліджень робиться щодоби

Невелике містечко Болінас в північній Каліфорнії працює над тим, щоб стати першим в США, де кожен член спільноти пройшов тестування на коронавірус. Дослідники сподіваються, що це допоможе з'ясувати, як Covid-19 поширюється у суспільстві і як створюється імунітет.

Директор ключового агентства з вироблення вакцин в США Рік Брайт стверджує, що його звільнили з посади через політичну помсту.

У своїй приголомшливо відвертій заяві ЗМІ Брайт пояснює, що його вигнали через відмову підтримати гідроксихлорохін, препарат від малярії, який неухильно пропагується президентом США, незважаючи на відсутність наукових досліджень його ефективності при коронавірусі.

У США окрім людей, на коронавірус почали хворіти домашні тварини. Медики виявили зараження у двох котів у штаті Нью-Йорк. У тварин проявилися симптоми респіраторного захворювання, ветеринари розраховують, що вони скоро підуть на поправку.

У Великій Британії за добу:

Від початку епідемії:

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок підтвердив, що країна досягла піка епідемії коронавірусу.

Він попередив, що послаблення коронавірусних обмежень зараз не розглядається, оскільки необхідно досягти кілька показників, включаючи послідовне зниження щоденного рівня смертності.

Великобританія починає широкомасштабне дослідження за участю 300 000 людей, щоб з'ясувати, яка частина населення вже має коронавірус, і у скількох з них може бути імунітет до нього.

У зв’язку з великим зниженням пасажиропотоку під час карантину транспорт Лондона може залишитися без грошей до кінця місяця, якщо не отримає державну підтримку.

В Італії люди, які вважають, що влада припустилась помилок, об’єднуються в онлайн-спільноту і закликають до справедливості по відношенню до своїх родичів, померлих від коронавірусу. До групи у facebook уже долучились більше 45 тисяч осіб. Вони хочуть, щоб винні постали перед судом.

Уряд Австралії закликає країни G20 вжити заходів на ринках, де продаються свіжі продукти, такі як м'ясо та риба. У країні назвали це "біозахищеністю".

Австралія поки не каже про заборони стосовно ринків, але припускає, що, можливо, їх доведеться "згорнути". Вважається, що саме з ринку з морепродуктами в Китаї почалось поширення нового коронавірусу.

Паризька медична академія каже про потребу завжди носити маску у громадських місцях та не відкладати запровадження "маскового режиму".

Європейські країни продовжують вводити такі обмеження. Слідом за столицею Німеччини, обов'язковими маски зробили її федеральні землі, також на цей крок пішла Румунія.

У фінському супермаркеті зробили такі дверні ручки, які дозволяють клієнтам не братись за них долонями.

