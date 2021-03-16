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Главные новости понедельника и ночи: изгнание Дубинского из "слуг", исследования вакцины AstraZeneca

Вторник, 16 марта 2021, 08:00

Дубинского выгнали из партии "Слуга народа", исследования вакцины AstraZeneca, - актуальные новости за сутки 15 марта.

Об изгнании Дубинского из "слуг"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

О прививках вакциной AstraZeneca в мире

Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.

Однако вскоре выяснилось, что Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

В Польше не видят причин отказываться от применения вакцины AstraZeneca, поскольку не фиксируют существенных побочных последствий.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Правительство Канады не будет отказываться от массового прививания вакциной AstraZeneca, поскольку не видит рисков в применения препарата.

О других важных новостях

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится на больничном, так как у него диагностировали коронавирус.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций - их подозревают в растрате 8 млрд гривень.

Пресс-секретар президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на государственном телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных Россией территориях Украины.

Совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии за участие в акциях сторонников "русского мира", распространение антиукраинской пропаганды, лжи о войне на Донбассе и тому подобное.

В Офисе президента подготовили проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Арестованный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области не раз отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья человека, в этот раз на него указывают данные молекулярно-генетической экспертизы.

Банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилью.

В Украине 15 марта начали работу окружные прокуратуры.

Молдова отказала в предоставлении политического убежища скандально известному украинскому судье Николаю Чаусу, который находится в международном розыске.

Опытные образцы украинскоого берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" передали в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Американская киноакадемия объявила шорт-листы во всех номинациях кинопремии "Оскар-2021".

Россия назвала "нелегитимными" любые действия Киева по возврату себе контроля над полуостровом Крым.

Проведя консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Олегом Ляшко, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах, а в "желтых" и "оранжевых" зонах перейти на дистанционное обучение.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ожидая активных действий.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, вся страна пойдет на жесткий карантин.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 336 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Бразилии, Индии. Украина занимает 11 место в мире и 5 в Европе.

Украинская правда
Темы: Украинамир


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