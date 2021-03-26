Главные новости четверга и ночи: коронавирусные рекорды, подробности дела "ЧВК"

Украина бьет собственные антирекорды COVID: 16 669 новых случаев и 362 летальных, В деле "ЧВК Шевченко и Семенченко" появился фигурант из старой схемы, — актуальные новости 25 марта.

О коронавирусных антирекордах

За сутки 24 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 16 669 лицам, госпитализировали 4 838 больных, умерли от осложнений 362 пациента, выздоровели 6 748 человек.

О подробности в деле "ЧВК"

СБУ подозревает, что Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", и фигурант ряда уголовных дел по коррупционным схемам, связанных с "Укроборонпромом", Андрей Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.

Шевченко заявляет, что действительно сотрудничал с Рогозой в сфере поставок военных товаров.

Экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер"), которого также подозревают в создании военизированного вооруженного формирования, отправили под круглосуточный домашний арест.

О других важных новостях

Прокуроры сообщили народному депутату о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более чем 97 млн ​​грн.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, который отвечает в Госдепе за политику в отношении Европы и Евразии, отмечает, что США готовы поддерживать Украину, но от ее властей нужны правильные действия и реформы.

СБУ провела обыски в офисах всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", лидером которой является нардеп ОПЗЖ кум президента РФ Виктор Медведчук.

Дизельным топливом, которое производит завод, которым владеет жена нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляют российские танки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области в перечень "красных" зон, где эпидемия коронавируса распространилась сильнее всего в Украине. Теперь в этом списке 11 регионов.

В провизора аптеки из Черновцов, который вакцинировался от COVID и 24 марта умер от инсульта, подтвердили коронавирус.

Посольство Украины в Китае сообщает, что первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech уже отправили в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что ни одного документа относительно сорванной операции по "вагнеровцам" в СНБО нет.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался против коронавирусной болезни COVID-19.

Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

В украинском посольстве на Кипре рекомендуют украинским туристам дождаться подтверждения информации о переводе Украины в категорию стран, из которых разрешен въезд.

В Польше второй день подряд прирост заражений коронавирусом достиг нового максимума.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин и привлеченных к прививке медиков от ответственности за негативные последствия вакцинации против COVID-19, принятый парламентом 19 марта.

Семьи украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения революции достоинства, в первые дни оккупации крымского полуострова за бесценок получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России, который впоследствии приносил им ежегодно десятки миллионов долларов.

Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает, что Россия может вторгнуться на территорию Украины и определяет РФ как военного противника нашего государства.

С 26 марта наземный общественный транспорт сможет перевозить 50% от общей пассажировместимости.

За минувшие сутки в мире зафиксировали более 622 тысяч случаев коронавируса. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 9 место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 7 позицию.