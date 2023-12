Главные новости среды и ночи: Nord Stream 2, российские хакеры

Российская киберпреступная группа Revil стояла за атакой на JBS; Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2" - хотя сам Волкер заявляет, что является противником газопровода - актуальные новости 2 июня.

О хакерах

Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.

Президент США Джо Байден заявил, что "рассматривает" возможные меры после того, как Белый дом связал Россию с кибератакой на JBS. На вопрос репортера, будет ли принимать Байден меры против президента России Владимира Путина, с которым он встретится на саммите в Женеве в конце месяца, Байден сказал: "Мы внимательно изучаем этот вопрос".

О "Северном потоке-2"

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2" — об этом в интервью "Европейской правде" сообщила экс-замглавы МИДа Елена Зеркаль.

В комментарии "Европейской правде" Волкер заявил, что является противником "Северного потока-2", впрочем, подтвердил, что организация, где он работает, приобщена к этому лоббированию.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией сенаторов США заявил, что остановить достройку газопровода "Северный поток-2" могут только США и президент Джо Байден.

Конгресс США готовится обязать Байдена ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".

О других важных новостях

Израильские оппозиционные партии договорились о формировании нового правительства - это может положить конец 12-летнему сроку пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра страны.

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что выявило небольшое количество случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину COVID-19 компании Pfizer. Сообщается, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.

Коммуникационная платформа экс-президента США Дональда Трампа - From the Desk of Donald J Trump - была навсегда закрыта.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк проанализировал законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации, текст которого еще официально не обнародован, и назвал критерии, по которым будут определять статус олигарха. Статуса "олигарха" приобретает человек, который отвечает трем из четырех критериев: участвует в политической жизни; может влиять на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем монополии; подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Победителем Международной Букеровской премии этого года признали французского писателя Дэвида Диопа с книгой "Ночью вся кровь черная" (At Night All Blood is Black).

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Беларусь намерена обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации ICAO для "оценки правомерности решения" стран, прежде всего Украины, запретивших белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство, и в то же время заявила, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной.

Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста украинцев на один год - до 61.

Во время экскурсии в Стрийском районе Львовской области погиб ученик 6 класса — он упал в водопад высотой около 7 метров. Классный руководитель мальчика получил сердечный приступ и находится в больнице.