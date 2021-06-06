Главные новости субботы и ночи: жалобы Кличко на угрозы, заявление Авакова об угрозе терактов

Кличко пожаловался на угрозы, а с обысками приходят – после совещания в ОП; Аваков заявил об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2" – актуальные новости 5 июня и ночи.

О жалобах Кличко на угрозы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ему постоянно угрожают смещением с должности, а правоохранители приходят с обысками на коммунальные предприятия после совещания в Офисе президента.

О заявлении Авакова об угрозе терактов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из России через запуск "Северного потока-2".

О других важных новости

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