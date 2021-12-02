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Главные новости среды и ночи: послание Зеленского, акция в Киеве

Четверг, 2 декабря 2021, 07:00
Главные новости среды и ночи: послание Зеленского, акция в Киеве
фото: Эльдар Сарахман, УП

Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием; в среду вечером на Майдане Незалежности в Киеве состоялся митинг, посвященный событиям 1 декабря 2013 года – актуальные новости 1 декабря и ночи.

О послании Зеленского

В своем ежегодном обращении с трибуны парламента Зеленский заявил, что в Украине будут введены "экономический паспорт украинца" — счета для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией. Также в 2022 году власти предоставят квартиры всем ветеранам АТО и ООС, стоящим в очереди на жилье от государства.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи".

Об акции в Киеве

Люди пришли на Майдан к стеле Независимости в Киеве на митинг, посвященный событиям 1 декабря 2013 года. Организаторы установили сцену и звуковую аппаратуру.

Протестующие забросали стены здания Офиса президента монетками и пошли организованной колонной к улице Лютеранской в направлении к зданию Верховной Рады.

В ходе акций в Киеве полиция не зафиксировала нарушений правопорядка.

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Темы: Зеленскийакции
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