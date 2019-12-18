Олігархи у телевізорі. Кого піарять та з ким воюють Ахметов, Коломойський, Медведчук

Телебачення є не просто найпопулярнішим джерелом інформації чи розваг для українців.

Це серйозна зброя для великого бізнесу.

З одного боку, наявність великого телеканалу є елементом для торгу олігархів з політиками чи іншими бізнесменами. З іншого – захист від нападів конкурентів та все тих же політиків на їхні фінансові активи.

Зрештою, як показує практика, безперервна присутність у телевізорі навіть може зробити з популярного коміка президента. І в той же час – похитнути довіру до будь-якої влади.

Ба більше, всього лише один інформаційний канал за кілька років робить з маловідомого популіста повноцінний суб’єкт української політики.

За кожним великим медіахолдингом в Україні стоїть чи то Ігор Коломойський, чи то Рінат Ахметов, чи Віктор Пінчук, чи Дмитро Фірташ, чи інший впливовий багатій.

Через це контент їхніх ЗМІ говорить набагато більше, ніж просто повідомлення з випуску новин.

Завдяки аналізу контенту ІСTV, 1+1, "України", "Інтера" ми можемо з’ясувати, які політичні сили підтримують олігархи, кого "мочать", з ким конфліктують, або з ким оголошують "вічний мир".

Минулого року автор цих рядків пояснював, як найбільші телеканали підтримували і "мочили" кандидатів у президенти.

Цьогоріч "Українська правда" вирішила проаналізувати випуски новин найпопулярніших українських телеканалів, щоб зрозуміти тенденції, як найбагатші люди поводять себе стосовно політики й політиків після перемоги Володимира Зеленського. В аналізі нам допомогли моніторинги новин і ток-шоу "Детектор медіа".

Рінат Ахметов

У найбагатшого українця є не тільки активи на 9 млрд доларів, але й величезний медіахолдинг під назвою "Медіа Група Україна". Наразі перлиною медіахолдингу Ахметова без сумніву можна назвати телеканал "Україна". На додачу олігарх запускає цілодобовий інформаційний канал "Україна 24".

У листопаді частка перегляду телеперегляду цього каналу склала 10,48% – це один із найвищих результатів (тобто 10,48% усіх телеглядачів впродовж миннулого місяця дивилися "Україну" – УП).

На виборах президента найбагатший українець непублічно підтримував Петра Порошенка, Олега Ляшка та Олександра Вілкула.

Через перемогу на виборах Володимира Зеленського, а згодом і на парламентській гонці партії "Слуга народу", так склалося, що у нинішній ВРУ в Ахметова немає великої фракції, яка б орієнтувалася на олігарха.

Загалом близькими до олігарха можна назвати до десятка депутатів, що виграли мажоритарні округи під брендом "Опозиційний блок", серед яких у першу чергу – депутат й бізнес-партнер олігарха Вадим Новинський, давній товариш Ахметова й депутат фракції "Батьківщина" Сергій Тарута, ще один депутат фракції "Батьківщина" Михайло Волинець, який до депутатства очолював "Незалежну профспілку гірників", яку підозрюють у роботі в інтересах олігарха.

Попри те, що в найбагатшого українця немає значного впливу на законодавчу й виконавчу гілку влади, у комунікаціях з Офісом президента телеканал "Україна" поводиться досить гнучко.

Джерела на Банковій раніше зізнавалися УП, що канал без проблем забирає в ефір будь-які ролики Зеленського та охоче погоджується на запропонованих Офісом спікерів.

Наприклад, 6 грудня гостем ток-шоу Савіка Шустера, що транслює "Україна", був президент Зеленський.

Також в студії телеканалу новин періодично з’являються прем’єр-міністр Олексій Гончарук та спікер Дмитро Разумков.

"Та нормальні відносини в Ахметова із Зеленським! Рінат завжди прихильний до того, хто при владі", – в приватній розмові з УП пояснює один із крупних бізнесменів.

Моніторинги новин за листопад-грудень показують дещо цікавішу тенденцію.

Впродовж останнього місяця ТРК "Україна" регулярно і грубо піарить двох політиків – вже згадуваного Ляшка та екс-прем’єра Арсенія Яценюка.

Попри те, що лідер "Радикальної партії" не є народним депутатом, він постійний коментатор новин на "Україні", частий гість студії, зрештою – публічний каток лобіювання інтересів олігарха.

Кілька тижнів поспіль Ляшко не сходив з екранів "України" завдяки сумнозвісній бійці з головою комітету з питань енергетики Андрієм Герусом і її наслідками.

"І той же Герус, хай він людям розказує, чого на комуналку не знизили тарифи? Он уже розказують, шо кожен українець на 1200 гривень більше заплате за газ. І де Герус? Де його політика?", – кричав Ляшко в студії новин 8 листопада.

У той же час канал регулярно й системно критикував Геруса через його законопроєкт №2233, який послаблює монополію ДТЕК на енергетичному ринку.

В сюжетах лунала критика, що правки голови комітету з питань енергетики дозволять імпорт електроенергії з Росії. А це, мовляв, на руку олігарху Ігорю Коломойському, якому треба дешева електроенергія – байдуже звідки. Як відомо, компанії Коломойського є одними із найбільших споживачів електроенергії в Україні.

Давня неприязнь Ахметова з Коломойським яскраво проявляється і в інших сюжетах" України".

Наприклад, особливу увагу там приділили скандальному інтерв’ю олігарха виданню The New York Times, де Коломойський заявляв, що "Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією".

"Ви теж приголомшені? Воно і не дивно, дібрати слова складно навіть професійним політологам", – емоційно коментувала авторка сюжету вислови олігарха.

Так само у сюжетах "України" Коломойського прив’язували до мітингів під НБУ, на які приходив виступати навіть близький до олігарха депутат Олександр Дубінський.

"У нас нормальні відносини з Ахметовим. Немає ніякого конфлікту. От з Новинським пару днів тому вечеряли, все в порядку", – категорично запевняє в телефонній розмові з УП Коломойський.

Інше топ-обличчя телеканалу "Україна" – Арсеній Яценюк.

За даними УП, в експрем’єра досить близькі відносини із Ахметовим.

Попри те, що Яценюк з 2016 року не очолює уряд, і у нинішньому парламенті у нього немає своєї політсили чи групи, це не заважає телеканалу згадувати експрем’єра при будь-якій сприятливій нагоді.

Наприклад, 25 листопада на телеканалі вийшов сюжет про "героїчний уряд Яценюка", який боровся за енергетичну незалежність.

"Це єдиний шлях, щоб позбутися російської газової залежності", – такі архівні цитати експрем’єра 2015 року ввійшли до сюжету "України".

Або 5 грудня на телеканалі Ахметова вийшов сюжет про те, як Яценюк виступав на безпековому форумі у Львові і закликав Зеленського "проявити силу у переговорах з Росією на нормандському саміті".

Апогеєм піару експрем’єра на каналі "Україна" стала трансляція документального фільму "Фронт 14/19", знятий за матеріалами звіту партії "Народний фронт".

Стосовно інших політиків – періодично на телеканалі з’являються компліментарні сюжети за участі Петра Порошенка, мера Києва Віталія Кличка, Вадима Новинського, депутата фракції "Батьківщина" Михайла Волинця, рідше його колеги по фракції – Валентина Наливайченка, коли це стосується безпекових питань.

Останнім часом на екрані "України" почали також показувати експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який кілька днів тому чомусь коментував там справу Шеремета.

Віктор Пінчук

Пінчук разом із дружиною володіє медіахолдингом Starlight Media, до якогго входять телеканали ICTV, СТБ та Новий канал. Раніше керівником медіагрупи був був нинішній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Минулого місяця частка телеперегляду ІСTV cклала 11,47%, СТБ – 7,97%.

На президентських виборах Пінчук поводився найпрагматичніше з-поміж усіх олігархів – він не робив ставку на конкретного кандидата, а давав доступ до своїх медіа усім топовим претендентам на президентське крісло. Такий підхід дав свої плоди – дотримання дистанції допомогло Пінчуку швидко знайти підхід до Зеленського.

"Вітя зустрічається з президентом, дає поради. Знаю, що Зеленський навіть до нього додому в гості їздив. Ну і не забувайте, що Вітя зумів переконати Зеленського, що тесть (Леонід Кучма – УП) буде корисним у тристоронній контактній групі", – розповідає про відносини Пінчука з президентом представник іншої фінансово-промислової групи.

Значного впливу на парламент у Пінчука нині немає. В його орбіті перебувають депутатка фракції "Батьківщина" Олена Бєлькова, яка у минулому скликанні представляла БПП. Іншу депутатку "Батьківщини" Альону Шкрум пов’язують із олігархом, тому що свого часу вона була стипендіаткою програми Фонду Пінчука "Всесвітні студії".

Часто із власнком Starlight Media пов’язують і віце-спікерку Олену Кондратюк, але цей зв’язок побудований лише тому, що її чоловік Олександр Богуцький працює директором телеканалу ІСТV.

У "Слузі народу" наближеним до Пінчука є Дмитро Кисилевський, який раніше працював директором з корпоративних відносин компанії "Інтерпайп", що належить олігарху.

Моніторинги за листопад-грудень показують, що ІСTV та СТБ досить позитивно висвітлюють діяльність Володимира Зеленського.

Наприклад, 19 листопада ICTV показав "паркет" (іміджевий сюжет без особливого інформаційного приводу) про зустріч Зеленського із прем’єр-міністром Чехії.

Наступного дня, 20 листопада, ІСТV показав компліментарний сюжет про відкриття мосту у Станиці Луганській за участі президента.

6 грудня на СТБ вийшов цілком піарний сюжет про те, як Зеленський поїхав на передову вітати військових з Днем захисника України.

Крім цього, канали постійно беруть в сюжети влоги президента, де Зеленський пішки ходить по урядовому кварталі, або їздить у Tesla.

Також канали Пінчука досить приязно ставляться до Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина".

Яскравий приклад цьому – 21 листопада на Youtube-канал "Факти тижня" ICTV залито повний виступ Юлії Тимошенко із саміту "Європейської народної партії". Виступів інших політиків на каналі не було і немає.

Серед іншого на каналах СТБ та ICTV піарять благодійний фонд Олени Пінчук.

Цікаво, що на ресурсах Пінчука часом хвалять іншого олігарха – Ріната Ахметова. Наприклад, 15 листопада на ICTV вийшов позитивний сюжет про інвестиції компанії Ахметова у газовидобування.

Ігор Коломойський

Коломойський є співвласником величезного медіахолдингу "1+1 Media", куди входять канали 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН ТБ та Бігуді, а також група інтернет-сайтів, на кшталт: ТСН.ua. УНІАН, Главред.info і так далі.

Найпотужнішим медіаактивом Коломойського є телеканал 1+1. В листопаді частка його телеперегляду склала: 10,09%.

На президентських виборах медіа олігарха робили все, що тільки можна, аби не виграв Порошенко. Перед першим туром виборів Порошенко навіть подав на 1+1 до суду.

Звісно ж найбільше "плюси" допомогли Зеленському – навіть оголошення на той момент керівника студії "Квартал 95" про похід на вибори транслювали в новорічну ніч на каналі 1+1. Причому привітання тодішнього президента телеканал показав лише згодом.

Коломойський має непоганий вплив на нинішній парламент. УП раніше вже писала, що в нього є своя група у фракції "Слуга народу", до якої з різних боків входить до 20 депутатів.

Крім того, олігарх разом зі своїм добрим товаришем міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим контролюють депутатську групу "За майбутнє", куди входить 23 обранців.

За даними моніторингів, канал 1+1 позитивно висвітлює діяльність Зеленського, його команди, а також уряду Гончарука. Але у порівнянні з "Україною" і ICTV, робить це рідше.

До речі, в серпні на "плюсах" показували велику розмову президента із актором і колегою Зеленського у серіалі "Слуга народу" Стасом Бокланом замість обіцяної на той момент пресконференції.

Примітно, що "плюси" системно піарять колишнього гендиректора "1+1 Media" Олександра Ткаченка та його ініціативи щодо Києва.

Наприклад, 7 листопада вийшов сюжет про появу в Київраді міжфракційного об’єднання "Новий Київ", за яким стоїть нардеп. Або 26 листопада 1+1 показав сюжет, де Ткаченко дякував фонду Держмайна за ініціативу законсервувати будівлю "Гостинного двору", яку вже кілька років відстоює громада Києва.

"Будемо всіляко підтримувати і спільно з Міністерством культури опікуватися тим, щоби врешті-решт проєкт був зроблений, будівля не була втрачена, вона стала окрасою міста", – сухо коментував ексгендиректор "плюсів", який в реальності немає жодного відношення до "Гостинного двору".

"Українська правда" раніше писала, що Ткаченко хотів стати головою КМДА і через це відкрито конфліктував із мером Віталієм Кличком. Однак, Володимир Зеленський так і не призначив депутата головою КМДА.

Зараз в кулуарах парламенту депутати "Слуги народу" не під запис кажуть, що Ткаченко збирається спробувати свої сили на місцевих виборах у столиці і скласти конкуренцію Кличку, хоч шансів на перемогу у нього мало.

Можливо, через це 1+1 вже кілька місяців поспіль "мочить" Кличка. Здебільшого критика у бік мера лунає у програмах "Гроші" та "Українські сенсації". У них розповідають про причетність мера і його оточення до корупції та зв’язки Кличка з кримінальними авторитетами.

Не можна забувати і про Олександра Дубінського, у якого на 1+1 дотепер є своя програма. Раніше депутат був ведучим програми "Гроші", однак обрання депутатом не поставило хрест на його "журналістській" діяльності.

Восени він почав вести авторську програму "Дубінізми", де депутат, м’яко кажучи, суб’єктивно коментує політичні й економічні події в країні.

У своїй програмі Дубінський брутально критикує Порошенка, Руслана Рябошапку, Артема Ситника, нахабно кепкує із "соросят" (так він називає ексдепутатів Лещенка, Заліщук та Найєма), цитує Telegram-канал "Темний лицар", і навіть тролить керівника своєї ж фракції Давіда Арахамію.

Серед іншого на каналі кілька разів в позитивному тоні повідомляли про "мітинги" під НБУ.

Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін

Олігарх Дмитро Фірташ та один із лідерів фракції ОПЗЖ Сергій Льовочкін володіють медіахолдингом "Inter Media Group", куди входять телеканали "Інтер", "Інтер+", НТН, К1, К2, МЕГА, Піксель, Zoom, Enter-фільм.

Головним їхнім медійним ресурсом є телеканал Інтер, минулого місяця частка телеперегляду якого склала 5,26%, Раніше "Інтер" належав Валерію Хорошковському, який нині є частим гостем на Банковій.

На минулих президентських виборах олігархи підтримували Юрія Бойка.

У нинішньому парламенті Льовочкін разом із Фірташем контролюють половину фракції "Опозиційна платформа "За життя".

Моніторинги новин за листопад-грудень показують, що "Інтер" утримується від критики діяльності Володимира Зеленського. Натомість на каналі часом дорікають фракції "Слуга народу" і уряду Гончарука. В першу чергу, коли це стосується питань ринку землі.

На телеканалі Фірташа-Льовочкіна помітно не підтримують земельну реформу СН.

Так, вони вмикають коментарі Віктора Медведчука: "Замахнулись на черноземы! Замахнулись на то, чтобы сегодня в угоду фонду Сороса...", чи показують сюжети як Бойко десь на Харківщині підтримує мітинг аграріїв проти зняття мораторію на продаж землі.

Найбільше "Інтер" піарить трьох політиків: Юрія Бойка, Наталію Королевську та Сергія Капліна.

Попри те, що Каплін не є народним депутатом, кожного тижня з екрану "Інтера" він вимагає зменшити тарифи, критикує газову політику уряду, наполягає на видобутку власного газу, та обурюється змінами до Трудового кодексу.

Рідше, але з помітною регулярністю на каналі почали розкручувати екссвободівця, а нині позафракційного народного депутата Сергія Рудика.

Наприклад, 30 листопада "Інтер" показав сюжет, як депутат Рудик переймався долею спортмайданчиків на Черкащині.

Петро Порошенко

П’ятий президент Порошенко володіє "5 каналом", частка телепереглядів якого в листопаді складала всього 0,17%.

Згідно з моніторингами новин, "5 канал" позитивно висвітлює діяльність "Європейської солідарності", а також захищає Порошенка стосовно проваджень ДБР.

На "5 каналі" системно висвітлюють акції "Ні капітуляції", а також багато говорять про ветеранів війни і волонтерів.

Серед усіх інших інформаційних телеканалів "5-й" найактивніше висвітлював новини про обшуки в блогерки Марусі Звіробій. Також на каналі багато говорили про "переслідування Федини (депутатки з фракції ЄС) і Звіробій".

Примітно, що на "5 каналі" немає огульної критики Зеленського. Сіяти зраду на каналі намагаються тонко.

Наприклад, показують сюжет про опитування "Демініціатив", де акцентують на динаміці зміни поглядів після президентських виборів: "Майже 40 % громадян вважають, що Україна нині рухається в неправильному напрямку", – йшлося в сюжеті 25 листопада.

Перед поїздкою Зеленського до Парижу на каналі Порошенка нагнітали ситуацію, мовляв, "українська влада грає за кремлівськими правилами" і "українці не погодяться на капітуляцію".

Набагато серйозніше владу критикують на телеканалі "Прямий", який пов’язують із Петром Порошенком, хоч формальним його власником є ексрегіонал Володимир Макеєнко.

Частка телеперегляду "Прямого" в листопаді складала 0,66%.

Якщо вам раптом захочеться послухати грубу критику у бік Зеленського, "Слуги народу", Коломойського та інших – достатньо лише ввімкнути напіпсихотропну передачу "Поярков News", де ведучий кричить мов навіжений і закликає президента "стати на коліна за те, що ви разом з квартальною челяддю вели з Майданом пасивну боротьбу".

Віктор Медведчук

Офіційно Медведчук не володіє жодним медіа в країні. Всі телеканали, з якими пов’язують Медведчука, належать його давньому соратнику, депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Мова йде про "112", "NewsOne" та ZIK, частка телеперегляду яких у листопаді сукупно склала близько 1,5%.

Під час виборчої кампанії президентських виборів ці канали активно піарили об’єдння Юрія Бойка та Вадима Рабіновича в одну політичну силу.

Після 15 років відсутності Медведчука у великій політиці, цього року він повернувся до Верховної Ради в складі партії ОПЗЖ.

Нині він контролює половину фракції "Опозиційна платформа "За життя".

Впродовж листопада-грудня канал "112", "NewsOne" та ZIK найбільше піарили власне Медведчука, депутатів ОПЗЖ Нестора Шуфрича і Вадима Рабіновича, екс-заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Серед іншого "112" та "NewsOne" приділяє багато уваги засновнику клініки "Євролаб" Андрію Пальчевському, який збирається йти у мери Києва. Він частий гість програми "Вечірній прайм" на "112" та різних ток-шоу на каналах пов’язаних з Медведчуком, де коментує все на світі.

Так само на цих каналах в якості коментатора часто з’являється Дмитро Співак, який свого часу балотувався у ВР від партії "Україна вперед", у 2014-му висувався по мажоритарці від БПП, цього року він намагався пройти в парламент за списками "Слуга народу", однак ще до виборів його виключили з претендентів у депутати. У нього також є авторський проект "Не мовчи".

Примітно, що на "112" свою щотижневу авторську програму має Андрій Портнов, яка називається PortNOW.

У ній він критикує Порошенка і його оточення, активіста Сергія Стерненка, колишніх членів "Народного фронту", коментує Революцію Гідності та всі поточні проблеми в країні.

Свою програму на "112" веде також скандальний блогер Анатолій Шарій, який надто суб’єктивно розповідає про політичні події в Україні, хоча сам він давно живе за кордоном.

На телеканал "NewsOne" регулярно запрошують коментатором міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш, натомість ZIK системно розкручує ексдепутатку Надію Савченко.

Поволі на цих телеканалах починають гостріше критикувати Зеленського і його команду.

Наприклад, з вуст В’ячеслава Піховшека лунають слова, мовляв, "президент марнує свою політичну підтримку замість того, щоб проштовхнути низку законів про амністію і все інше", або з’являються цитати Медведчука у біжучій стрічці: "У Зеленського і його команди немає політичної волі на мир".

Так само на трьох телеканалах засуджують наміри уряду і фракції "Слуга народу" відкрити ринок землі, мовляв "іноземці скуплять наші землі".

Головні обурення на "112", ZIK та NewsOne стосуються "наступу на свободу слова з боку нової влади". Як відомо, у 112-го та NewsOne восени виникли проблеми з ліцензією на мовлення.

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Жоден український олігарх не поспішає воювати із Зеленським. Фактично єдиний крупний бізнесмен, який пішов у контру із чинною владою – це Порошенко, в якого, зрештою, і не було іншого виходу.

Президент досить чутливий до критики і жоден олігарх не хоче зайвий раз псувати з ним сваритися.

Поки у Зеленського високий рівень підтримки всі хочуть мати з ним хороші відносини навіть попри політичні чи бізнесові розбіжності.

Олігархи підлещуються, дають владі повний доступ до новин чи ток-шоу. Кінець кінцем, вони завжди піднімають слухавку і виконують президентські прохання.

Байдуже: чи в кінці слухавки лунає прохання купити "швидкі", квартири морякам, чи жартують про мальований ларьок.

Роман Кравець, УП