Війна. 56-ий день боротьби. ОНЛАЙН

21:17

"Росіяни зайшли дуже лячно. У перший день окупації вони розстріляли з БТРів нашу тероборону в Бузковому парку – це близько 16 чоловіків. Напередодні ми благали їх не виходити – у нас не було зброї, але вони пішли й усі загинули.

Також на вулиці Синельникова… Люди ховалися в підвалах. Син директорки ліцею Анжеліки Мельник Юрій вийшов по їжу і його розстріляли – його розірвало на шматки. Є відео, де Анжеліка Мельник разом з чоловіком просто збирає свого сина в пакет і бажає всім російським матерям збирати своїх дітей у пакети. Я впізнаю її голос, це моя вчителька… Уявіть, який жах ми всі відчули".

Це уривок з історії життя Марії в тимчасово окупованому Херсоні. "Українська правда" відшукала сімох українців, які нині перебувають або нещодавно вирвалися з російської окупації.

Повну версію читайте тут: Сосиски по 480 гривень, цигарки "Стюардесса" та партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ