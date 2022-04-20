Війна. 56-ий день боротьби. ОНЛАЙН
Розпочався 56-ий день війни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Окупанти й надалі завдають авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території нашої держави.
Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області значно зросла. Ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою.
"Українська правда" продовжує вести щоденник війни в Україні у форматі реального часу.
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США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк РФ і мережу з більш ніж 40 фізичних та юридичних осіб 🔥
У новому відеозверненні президент Зеленський розповів про сьогоднішні перемовини з Шарлем Мішелем, які зокрема стосувалися підтримки України у війні з Росією та вступу України до ЄС.
❗У Миколаєві знову вибухи, – міський голова Олександр Сєнкевич.
Військовий оркестр 93 бригади Холодний яр зіграв та заспівав пісню "Героям" від гуртів "Без Обмежень", Kozak System та СКАЙ.
"Росіяни зайшли дуже лячно. У перший день окупації вони розстріляли з БТРів нашу тероборону в Бузковому парку – це близько 16 чоловіків. Напередодні ми благали їх не виходити – у нас не було зброї, але вони пішли й усі загинули.
Також на вулиці Синельникова… Люди ховалися в підвалах. Син директорки ліцею Анжеліки Мельник Юрій вийшов по їжу і його розстріляли – його розірвало на шматки. Є відео, де Анжеліка Мельник разом з чоловіком просто збирає свого сина в пакет і бажає всім російським матерям збирати своїх дітей у пакети. Я впізнаю її голос, це моя вчителька… Уявіть, який жах ми всі відчули".
Це уривок з історії життя Марії в тимчасово окупованому Херсоні. "Українська правда" відшукала сімох українців, які нині перебувають або нещодавно вирвалися з російської окупації.
Повну версію читайте тут: Сосиски по 480 гривень, цигарки "Стюардесса" та партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ
Заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар заявив, що Михайло Подоляк та Давид Арахамія готові приїхати в Маріуполь для переговорів з російською стороною – головою росделегації Володимиром Мединським і головою комітету Думи з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.
Також Паламар зазначив, що захисники Маріуполя готові евакуюватися із міста за підтримки третьої сторони.
Гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював, – Ірина Верещук.
За її словами, через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити припинення вогню та вчасний підвіз людей на точку, де на них чекали українські автобуси та швидкі.
⚠️ У більшості областей України – повітряна тривога. Стежте за оновленнями від місцевої влади
Новини Маріуполя
- Частина з запланованих автобусів із евакуйованими мешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом.
- За словами заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із Маріуполя.
- Володимир Зеленський каже, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на росіян.
"Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони (Росія – УП) залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну".
Україна підтримує ініціативу про чотириденне Великоднє перемир'я. Напередодні генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга 21 квітня і до Великодня 24 квітня, щоб дозволити гуманітарним коридорам відкритися.
В блокадному Маріуполі померла 91-річна Ванда Об’єдкова, яка пережила Голокост.
"У 10 років Ванда Семенівна Об’єдкова пережила німців, сховавшись у підвалі в Маріуполі. 81 рік потому вона померла в підвалі того ж міста, як жертва жахливої війни, ховаючись від росіян", – написав музей "Аушвіц-Біркенау" у Twitter.
Через бомбардування міста російськими окупантами сім’я жінки була змушена переміститись у підвал.
"Не було ні води, ні електрики, ні тепла – і було нестерпно холодно… Ми нічого не могли для неї зробити. Ми жили як тварини! Кожного разу, коли падала бомба, вся будівля тряслася. Мама говорила, що нічого подібного не пам’ятає під час Другої світової", – розповіла дочка Ванди.
Зведення від Генштабу
Окупанти продовжують наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями
🔻На Слобожанському напрямку росіяни посилюють угруповання армійської авіації — у Бєлгородській області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.
Противник здійснив перегрупування на Ізюмському напрямку. В районі Дібровного противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі Старої Гнилиці наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.
Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль н.п. Довгеньке — ворог наступав у військовій формі українського зразка. Противник з втратами відступив
🔻На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку н.п. Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу. Ворог продовжує нарощувати угруповання військ
Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав.
Російські окупанти проводять штурмові дії в районі Попасної.
Тривають авіаційні удари по інфраструктурі Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь"
🔻На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка
🔻На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.
Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав
Воєнні злочини Росії проти України документуватиме отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує Голокост, злочини нацистів і терористів ІДІЛ. Священник шукає свідків в Україні, які можуть розповісти про злочини російських окупантів – для цього створили спеціальний сайт.
Записатись на інтерв’ю можна:
- на сайті за посиланням;
- через пошту ukr.svidok@gmail.com;
- або за телефонами +38 098 943 1217, +38 067 332 5188.
Ці показання передадуть до Міжнародного кримінального суду і прокуратур європейських країн. Відеоінтерв’ю будуть проводитись у Zoom за участі українських волонтерів українською або російською мовою, а потім їх перекладуть англійською.
💪Від початку посилення російського наступу на Донбасі, за оцінкою США, Росія не отримала жодних великих територіальних здобутків.
⚡Морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя
Небезпечну бомбу у Ірпені знешкоджено!
❗Марки з російським кораблем у відділеннях Укрпошти вже розкупили – 700 000 шт.
Що буде далі❓"Щоб все було чесно і прозоро 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи від завтра, в інтернет-магазині Укрпошти зможуть придбати марки (2 листа на 1 заказ) ті, хто раніше зробив заказ в перші дні, а з п’ятниці будь який клієнти в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки" – пише СЕО Укрпошти.
За даними аналітиків, Росія на війні втратила у 3,5 рази більше військової техніки, ніж Україна – 3002 одиниці:
- знищено – 1588,
- пошкоджено – 47,
- кинуто – 244,
- захоплено – 1123.
Найбільше втрачено вантажівок, авто та джипів (834), танків (521), бойових броньованих машин (307), БМП (532).
⚠ В Ірпені близько 16 години сапери знешкоджуватимуть потужну авіаційну бомбу. Усіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ, просять негайно перейти в центральну частину міста. Мешканці правого берега Києва можуть почути гучний звук
Голова Херсонщини Геннадій Лагута:
"На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати… Що б вони не зробили, це буде фальсифікація та абсолютно незаконно.
Вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська."
Україна на офіційному рівні запускає відновлення і демонтажу будівель, пошкоджених війною. Кабмін ухвалив необхідні для цього постанови.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступав на засіданні Радбезу Організації. Там він згадав про російських вбивць і мародерів під Києвом. Адже два дні тому Путін присвоїв бригаді, яка окуповувала Бучу, почесне звання "гвардійської за "зразкові дії".
Кислиця в ООН: "Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ.
Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами."
Від бійців із багатостраждального Маріуполя:
"Місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники, поки не закінчиться останній патрон. Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не стати мертвим місто невизнаної "республіки".
Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні?— АЗОВ (@Polk_Azov) April 20, 2022
Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, у дитячих садках, постійні обстріли житлових районів російськими вбивцями.👇🏼 pic.twitter.com/5S5VRVzbz1
Що відбувається на дипломатичному фронті?
У Кремлі звинувачують Україну. Мовляв, вона постійно відходить від своїх попередніх слів, і через це перемовини неефективні.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков: "Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці. Чекаємо на відповідь".
В Офісі Володимира Зеленського у відповідь кажуть: Росія використовує публічні заяви для тиску.
Коментар члена української групи Михайла Подоляка: "Україна ще в рамках стамбульського раунду передала остороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру."
"Українська правда" поговорила з міським головою Дніпра. Що розповів Борис Філатов?
❓У якому стані зараз місто:
"Ситуація напружена, але абсолютно контрольована. У нас запас продуктів харчування на кілька місяців, міські лікарні забезпечені всіма необхідними медикаментами. Багато на горизонтальному рівні нам допомагають інші військові адміністрації...
Якщо ми говоримо про психоемоційну обстановку у місті, то, звичайно, вона дуже напружена. Тим більше що сильно загострилися ракетні обстріли. Звичайно, народ переживає. Але при цьому я не спостерігаю великого відтоку людей із міста. Більше того, дуже багато хто почав повертатися.
Третє – це біженці. Ми стали внаслідок нашого географічного положення – між трьома фронтами – таким гуманітарним транзитним хабом."
❓Чи є зараз сценарій розвитку подій у контексті Дніпра:
"Я не вірю в той сценарій, що прям вони прорвуться зараз і підуть до Дніпра колонами та маршем, бо їм, звісно, зараз потрібно вирішувати проблему Донбасу. А так вони дійдуть туди, де ми можемо їх зупинити і, повірте, ми для цього зробили дуже багато, щоб їх зупинити на підступах до області, і продовжуємо цим займатися постійно."
❓Як поводиться дніпропетровська еліта під час війни:
"Якщо ми говоримо про бізнес та суспільство, то дуже багато підприємців, власників автосалонів, майстерень віддавали свої машини, роблять ремонт техніки, якісь цехи у них працюють.
Якщо ми говоримо про олігархів, то, наприклад, підприємства Віктора Михайловича Пінчука також повністю інтегровані і допомагають технікою, будівельними матеріалами. На базі поліклініки своєї заводської надають медичну допомогу переселенцям.
Якщо ми говоримо про Ігоря Валерійовича Коломойського – я не знаю, де ця людина.Тобто його на горизонті не видно взагалі."
Читайте повністю: Борис Філатов: З Путіним і з його ордою все зрозуміло. Вони зупиняться там, де ми зможемо їх зупинити
❗Частина Луганщини без електрики, газу та води до кінця війни
Нові перехоплення розмов окупантів
- Деякі російські бійці озлоблені на власне керівництво через те, що їх кидають в поганих умовах, дають наказ стріляти по цивільних і погрожують статусом дизертира для тих, хто залишить пост.
"Наше командування отримало провізію: сигарети, харчування. І знаєш, що вони зробили? Керівництво наше усії кинуло і з'ї***ось."
- В Україні воюють російські строковики. Хоча Кремль спершу це заперечував, а потім казав, що це окремі випадки, які більше не повторяться.
"Строковиків тут і на показуху забирали. Деяких залишили. Один строковик два рази на передку був, його аж трусило, і все рівно його залишили, не могли назад відправити."
❗Бердянськ, Запорізька область
Російські окупанти вимагають від будинків культури проводити концерти до "Дня перемоги" 9 травня.
Українська розвідка: російська ФСБ арештувала очільника так званого "МВС ЛНР" Ігоря Корнета і запроторила до СІЗО.
Це викликало негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави.
Втрати росіян станом на 20 квітня:
- особового складу – близько 20 900 осіб
- танків ‒ 815 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 2087
- артилерійських систем – 391
- реактивних систем залпового вогню – 136
- засоби протиповітряної оборони – 67
- літаків – 171
- гелікоптерів – 150
- автомобільної техніки – 1504
- кораблі/катери – 8
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 76
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 165
- спеціальна техніка – 27
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
🇪🇺 Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва
⚡️ Норвегія вирішила передати Україні протиповітряні ракетні системи "Містраль".
Злочини, вчинені в період повномасштабного вторнення РФ
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
Харківщина: вночі у Харкові окупанти продовжили періодичні обстріли окраїн житлового району Салтівка, попередньо постраждалих немає.
Тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.
Луганщина: Кремінна під контролем росіян. Намагаються штурмувати Сєвєродонецьк та Попасну. Потужний обстріл Новодружеська - містечка, яке розташоване впритул до Лисичанська. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два, в місті перебито газопровід. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське. Після спроб штурму російськими окупантами Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні міста Новоайдар надійшло близько 130 поранених військовослужбовців ворога.
Донеччина: вночі обстріли Авдіївки, центру міста. Значні пошкодження інфраструктури. Місто частково без електрики.
На решті території області — без суттєвих змін.
За минулу добу - 3 загиблих, 6 поранених.
Херсонщина: постійні обстріли. За останню добу майже на всій території області велися бойові дії. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. У громадах на межі із Миколаївщиною та Дніпропетровською областю, немає світла, газу, води.
Ситуація стабільно важка.
Миколаївська: вчора ввечері внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки м.Баштанка. За попередньою інформацією без жертв. У ночі Миколаїв знову зазнав ракетних ударів. Наслідки уточнюються. В інших населених пунктах області ситуація тривожна, але керована.
❗️Гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року.
З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні.
Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку.
Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.
Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід.
Осло, Краків, Варшава, Париж - німецькі нацисти встановлювали знак V в окупованих містах як знак своєї перемоги. Через 80 років із цим знаком на Європу наступають нові нацисти, тепер зі Сходу.
⚡️ Росіяни накрили вогнем Новодружеськ – зруйновані будинки, місто без газу.
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави провести "екстракцію" з Маріуполя – тобто вивезти військових і цивільних у безпечне місце: на порятунок від росіян залишаються дні чи години.
Наступальні операції російської армії в районі Ізюма та Донецька передують більш масштабним атакам, вважають у Міністерстві оборони США.
Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.
Оперативна інформація станом на 06.00 20.04.2022 щодо російського вторгнення:
- Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
- Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.
- На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь.
- На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.
- На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.
- На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".
- На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення.
- На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".
Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.
У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.
- Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.
Укрзалізниця призначила сім евакуаційних потягів на 20 квітня:
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волинський, котрий боронить Маріуполь, запропонував два варіанти порятунку міста та його жителів.
- "Перший це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз із усіма необхідними засобами.
Кількісним, оснащеним угрупуванням сил, яке в один ривок різким і глибоким ударом з'єднає нас у нашому районі оборони.
Ключовим вважаю перевагу в повітрі та артилерії. Варіант можливий, хоча складний та ризикований.
- Другий – політичне рішення. Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії".
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що на іноземців, які захищають Україну від російських загарбників, не поширюються Женевські конвенції. За його словами, їх потрібно "денацифікувати насамперед".
Дякуємо ЗСУ за новий ранок! Коротко про події минулої ночі:
- Україна вже отримала з інших країн допомогу, що дозволить збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ.
- Японія пообіцяла збільшити обсяг позик, що надаються Україні, зі 100 мільйонів доларів до 300.
- Російські окупанти вкотре пропонують українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті "Азовсталь", скласти зброю та здатися в полон.
- Прем'єр-міністр Великої Британії закликав світових лідерів посилити підтримку України, задовольнивши її "критичну потребу" в зброї.