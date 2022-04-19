Битва за Донбас почалася: 55-ий день війни. ОНЛАЙН
Розпочався 55-ий день війни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати позиції наших захисників. Володимир Зеленський каже, що вороги розпочали битву за Донбас.
"Українська правда" продовжує вести щоденник бойових дій в Україні у форматі реального часу.
Читайте також онлайн попереднього 54-го воєнного дня
Настане день, коли загояться всі наші рани.
А поки що ми завершуємо онлайн 55-го дня війни. Мирної ночі, побачимось о 5:30 ранку в хроніці 56-го дня.
|автор ілюстрації: Настя Гайдаенко
ЗСУ уразили 8 повітряних цілей російських окупантів:
- 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
- 1 вертоліт (Ка-52);
- 5 БпЛА (ОТР);
- 1 крилата ракета.
Прем'єр-міністр Великої Британії закликав світових лідерів посилити підтримку України, задовольнивши її "критичну потребу" в зброї.
Так зване "звернення" від Розівки Запорізької області, після якого ватажок "ДНР" заговорив про можливість приєднання громади до ОРДО, було ухвалено обманом під дулами автоматів — Запорізька ОВА
Російські окупанти обстріляли лікарню в Баштанці Миколаївської області, є поранені.
Один з вцілілих матросів крейсера "Москва" розповів своїй матері, що корабель рухався в Одесу для висадки десантників, які мали б захоплювати місто.
🔥 Україна вже отримала з інших країн винищувач, а також запчастини, що дозволять підняти у повітря більше військових літаків.
Наші серця там, разом з нашими захисниками, нашими людьми 💔
Білка. Село Тростянецької громади, яке сильно постраждало від російських окупантів.
Місцеві жителі розповідають про те, як жило село під час активних бойових дій. Показують наслідки руйнувань і пригадують трагічні моменти...
Ніколи не забудемо!
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наполягає, що кров мирних людей, які загинуть під бомбами росіян в останніх цілих бункерах Маріуполя, буде на руках цілого світу.
|Матір із немовлям, які ховаються в бункерах "Азовсталі". Фото: Михайло Подоляк
|Неповнолітня дівчинка, що ховається в бункерах "Азовсталі"
|Матір і син, що ховаються в бункерах "Азовсталі"
|Неповнолітні діти, що ховаються в бункерах "Азовсталі"
😡 Після 2015 року лазівка в санкціях Євросоюзу щодо заборони поставок зброї до РФ дозволила країнам далі постачати її агресору, найбільше цим користувалася Франція та Німеччина
Головне зі звернення президента:
- Зараз на території нашої держави та в прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати.
- Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, те, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської.
- Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна.
- Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу.
- Ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою … На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією.
- На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів.
- Депутатам запропоновано підтримати технічне рішення про подовження воєнного стану. Також обговорили законопроект щодо процедури розміщення потужностей тих підприємств, які були евакуйовані із зони бойових дій. Законопроект зі змінами до Кримінального процесуального кодексу України, які необхідні для співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Законопроект щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях.
- Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Домовилися про більше постачання важких озброєнь, зокрема бронетехніки. Також говорив з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України. Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась у європейській інтеграції.
- Підписав уже традиційний указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь
💪У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 19 квітня українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено:
▪️особового складу – 30;
▪️танків – 2;
▪️БТР/БМП – 8;
▪️автомобільної техніки – 2;
▪️вертольотів – 1
💪 На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 10 атак ворога.
- Знищено 12 танків,
- 1 артилерійську систему,
- 28 одиниць броньованої техніки
- 2 одиниці автомобільної техніки.
💪 Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили
- один ворожий літак Су-34
- один вертоліт Ка-52,
- чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету
🛠 Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій
Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін пообіцяв не залишити поза увагою нібито "запит мешканців" Розівського району Запорізької області про тимчасове приєднання до "ДНР".
😢 Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному.
Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.
😢 Видання Wall Street Journal опублікувало мапу пошкоджених будівель у Маріуполі
З метою підтримки українців в обласному центрі Закарпаття провели мирну акцію. Понад 100 ужгородців і гостей міста з валізами та квітами пройшли ходою.
Таким чином учасники також вшанували всіх мирних жителів, чиї валізи залишилися без власників. До заходу долучилися й вимушено переміщені особи, які проживають у нашій області.
"Українська правда" поговорила з пожежниками, які розбирали найвідомішу розбомблену 9-поверхівку в Бородянці ⬇
"Азовсталь" у Маріуполі розбомблений та практично знищений практично повністю, українські бійці витягують людей з-під завалів, – заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар.
"Надпотужні бомби скидаються по цілому заводу "Азовсталі" і зараз там під завалами перебуває дуже багато людей. Ми не знаємо повністю, яка там ситуація, але "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю. Ми витягуємо з-під завалів людей...
Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла", – заявив "Калина".
У ході боїв біля Кремінної на Луганщині українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної "ЛНР" Михайла Кіщика, позивний – "Міша Чечен".
🤢 На Херсонщині та Миколаївщині окупанти готують "референдуми" для проголошення так званих республік, які мають приєднатися до Росії, – українська розвідка.
До України приїхала медична підмога – 24 лікаря з Литви!
Це травматологи, реаніматологи та медсестри.
Усього, за даними МОЗ, в Україні працюють 230 медиків-іноземців. 60 з них з Ізраїлю, вони працюють у польовому шпиталі на Львівщині.
Загалом заявки на роботу в Україні понали майже 2 тисячі медиків з інших країн.
Ілюстратор Олександр Грехов закликає українців, які збираються святкувати Великдень, зробити це вдома ⛪
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 19 квітня:
🚩 на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив
🚩 на Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
Підрозділи противника спробували наступити та вести штурмові дії південніше Ізюма – успіху не мали й відступили на раніше зайняті позиції
🚩 на Донецькому напрямку, в районі Мар’їнки, ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над Мар'їнкою
🚩 на Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається вийти на адмінмежу Херсонської області.
Також:
🚩 щоб компенсувати втрати, керівництво ЗС РФ виіршило ввести короткострокові контракти терміном від 3 місяців – зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту
🚩 з початку року, для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій "спеціальній операції" на території України.
Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України
🚩 у 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.
🚩 також були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення направити в Україну додаткову військову допомогу.
У Великокопанівській громаді на Херсонщині місцеві мешканці зняли російський прапор з приміщення сільради – окупанти погрожують покаранням.
В Ірпені на Київщині на міні підірвався вантажний автомобіль "КаМАЗ", водій загинув.
За Україну воює офіцер Військово-морських сил США, розвідник із майже 40-річним досвідом, дослідник тероризму Малкольм Ненс, пише Український ветеранський фонд.
"Чим більше я бачив, як розгортається війна, тим більше думав про те, що треба припинити балачки і діяти. Тому десь місяць тому я приєднався до Інтернаціонального легіону тут, в Україні, щоб допомогти цій країні", – сказав Ненс в інтерв'ю одному з американських телеканалів.
Слідом за Києвом комендантську годину зменшує Одеса – з 20 квітня вона діятиме з 22:00 до 05:00.
⚡ Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував постачання зброї, зокрема бронетехніки, до України.
Кремлівські пропагандисти звітують про "відкриття" школи у правобережній частині Маріуполя – обложеного міста, де точаться жорсткі вуличні бої.
На відео діти нібито починають навчальний день під гімн РФ, сидять за партами та читають з дошки російською "Здравствуй школа".
Міноборони показало, як колишня кондитерка Тетяна керує самохідною артилерійською установкою 🔥
Військовослужбовиця бригади виговців Тетяна у минулому - кондитер, тепер - навідниця САУ 🔥— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2022
Як бачите, здібностей від першого фаху дівчина не втратила - «випікає» рашистські війська вміло, швидко та дуже професійно 💪🏻#stoprussia #народна_війна pic.twitter.com/wYXK36Jn4M
Росіяни знову обстріляли Харків – щонайменше 3 людини загинули, 16 отримали поранення.
Сестри з Кривого Рогу Оля та Юля Ткач зробили короткий мультфільм про про найбільший у світі український літак "Мрія", який знищили росіяни.
Переглянути цей допис в Instagram
"Азов" продовжує знищувати техніку окупантів 🔥
На новому відео видно враження російського танку, який рухається обложеним містом.
У Львові відкрили перше модульне містечко для людей, які втратили домівки через військову агресію Росії. Тут передбачили 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Також на території області зараз зводять ще одне містечко для внутрішньо переміщених осіб.
⚡Відбувся п’ятий обмін полоненими – Ірина Верещук
Обміняли 76 людей: 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів, та 16 цивільних.
🤦♀️У російських магазинах напередодні Великодня почали продавати "кулічі", прикрашені латинською літерою "Z" – саме такі знаки намальовані на військовій техніці російських окупантів, що воюють проти України.
"Київська Мадонна" тепер у Неапольському храмі
Фото жінки, що годує дитину у київському метро, стало основою для зображення "Київської мадонни": ілюстрація Марини Соломенникової з Дніпра, стала символом всіх українських матерів, що змушені ховатись з дітьми від російських бомбардування.
Тепер малюнок-ікону зобразили у католицькому храмі Неаполя у Італії.
🇪🇪 Естонія серед усіх країн світу надала найбільшу допомогу Україні, з огляду на валовий внутрішній продукт (ВВП). Країна пообіцяла допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП. Далі йде Польща з менш ніж 0,2% та Литва з менш ніж 0,1%.
Новини з Твіттера🙃🇨🇿
🕯На Київщині в результаті російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних, тіла продовжують виявляти – голова поліції Київської області Андрій Нєбитов
⚡Франція підтримає нафтове ембарго проти Росії та переконуватиме інші країни підтримати цей крок. Також Макрон заявляв, що підтримує і газове ембарго.
Столичні музеї наразі не приймають відвідувачів, а їхні працівники намагаються зберегти фонди та документи від ймовірного знищення. Тож тепер музейні зали виглядають так👇
Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ збройних сил Російської Федерації з міста Томськ. Є інформація, що саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.
Слідчі Державного бюро розслідувань документують злочини російських окупантів.
Зокрема, це використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. У Ірпені задокументували використання:
- протипіхотних мін, танкових снарядів та РСЗВ Град запальної дії;
- аеробалістичної ракети "Іскандер-М";
- артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами та іншої забороненої зброї.
Також виявили 13 поховань містян.
70-річна Надія Трубчанінова не втекла від війни, коли та прийшла на Київщину. Жінці вдалось вижити, однак російська навала забрала життя сина Надії.
Вона більше тижня щодня їздила автостопом зі свого села до зруйнованої Бучі, шукаючи тіло сина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗Мешканців Луганщини вкотре закликають евакуюватися, допоки є така можливість.
Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці."
Втрати росіян станом на 19 квітня:
- особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано
- танків ‒ 802 од
- бойових броньованих машин ‒ 2063
- артилерійських систем – 386
- реактивних систем залпового вогню – 132
- засоби протиповітряної оборони – 67
- літаків – 169
- гелікоптерів – 150
- автомобільної техніки – 1495
- кораблі/катери – 8
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 76
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 158
- спеціальна техніка – 27
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
❗Третій день поспіль не працюватимуть гуманітарні коридори для евакуації. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. Росіяни відмовляються відкрити коридор для виходу цивільних з Маріуполя у напрямку Бердянська.
... Посеред приватного сектору на околицях міста, яке чи не найбільше постраждало від російської навали, стоїть знищений танк із позначкою V, на якому хтось скотчем почепив аркуш A4 з оголошенням: "Речовий доказ. Не транспортувати".
"Вони обстрілювали з нього нашу нову лікарню, яку ми тільки нещодавно відкрили, навіть не встигли виплатити усі кредити. У лікарні на той час перебував персонал та хворі.
Ось у цьому танку після звільнення ми знайшли табель із особовим складом. Ці хлопці, 20-22-а роки кожному, вчинили цей тяжкий злочин", – Бова робить зусилля, аби розібрати незрозумілий почерк та прізвища російських військових, які внесені в документ..."
Читайте репортаж УП з міста на Сумщині, яке місяць жило під окупантами: "Мені можна дати ножик, я їх на**й різать буду". Як Тростянець 30 днів прожив в окупації росіян
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Кіровоградщина, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька, Львівська, Одеська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська області, Київщина, Полтавщина, Житомирщина, Черкащина, Сумщина та Чернігівщина
Ніч минула відносно спокійно
📍Дніпропетровщина
Крім повітряних тривог вночі, обстріли з градів населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок спокійно.
📍Харків
Усю ніч знову тривоги та обстріли житлових районів окупантами. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули.
Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.
📍Луганщина
Найгарячіше у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. За вчора 4 людини загинуло, 9 поранених.
📍Донеччина
Обстріли з артилерії та градів Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.
За добу 4 загиблих, 5 поранених.
Маріуполь – без змін.
📍Херсонщина
Вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ). Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.
📍Миколаївщина
Вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті – пожежа у житловому будинку. Велика кількість нездетанованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.
Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка. Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.
📍Росія, Білгородська область. Керівник регіону каже про обстріл села Головчине "з боку України".
За словами російського чиновника, є руйнування і постраждала жінка.
Фото або відео обстрілу офіційно не оприлюднені. Водночас, чимало російських пабліків у соцмережах активно поширують світлини нібито з місця події. Підтвердити або спростувати їхню автентичність УП наразі не вдалось.
Через російську навалу страждають українські пам'ятки. На Харківщині місцева влада назвала список об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані. Ось деякі з них, всі – у Харкові.
Меморіальний комплекс "Дробицький яр"
|Меморіал до та після російського вторгнення
Українсько-Польський меморіал
|Фото після обстрілу: Наталія Зубар
Житловий будинок "Слово" Національного значення
Бібліотека ім. Короленка – одне з найстаріших книгосховищ України
|Фото: Суспільне.Харків
|Фото: Суспільне.Харків
|Фото: Суспільне.Харків
Зведення від Генштабу:
Противник намагається продовжувати наступальні дії на Сході, щоб взяти під повий контроль територію Донецької і Луганської областей, а також утримувати сухопутний коридору з окупованим Кримом. Активізував ракетні удари по об’єктах у західних областях.
- На Слобожанському напрямку росіяни продовжують часткове блокування Харкова.
Щоб організувати системи протиповітряної оборони, ворог перекидає додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК "Тор" до Харківської області. Водночас, у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.
- На Ізюмському напрямку Росія веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.
- На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.
Основні зусилля вони зосереджують на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
У Запорізькій області підрозділи окупаційних військ зосереджуються у визначених районах.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. Щоб покращити тактичне положення, окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.
- Втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту ворога складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції".
Що відбувається на економічному фронті?
- Путін розповідає росіянам про "стабілізацію економіки", хоча найімовірніше увійде в дефолт за два тижні – 4 травня.
-
Російська війна знищила або пошкодила в Україні 30% інфраструктури на 100 мільярдів доларів.
-
Однак лише 16 компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни.
-
Влада підготувала план післявоєнного відновлення України. Він включає покриття матеріальних збитків, завданих війною, відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей та структурну модернізацію української економіки.
-
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі вважає, що Європа може зменшити енергетичну залежність від Росії швидше, ніж раніше передбачалося:
"Європа продовжує фінансувати Росію купівлею нафти й газу, серед іншого, за ціною, яка не має відношення до історичних передумов і собівартості виробництва."
-
США заявляють, що націлять санкції на військово-промисловий комплекс Росії.
- Світові фонди та компанії активніше скорочують інвестиції у Китай через побоювання втручання влади у бізнес і ризику накладення санкцій після російського вторгнення в Україну.
Дякуємо за ранок нашим ЗСУ!
Що відбувалось, поки ми спали – коротко про головні події ночі:
- У Миколаєві прогриміло кілька вибухів
- У Москві знайшли мертвими колишнього віце-президента російського "Газпромбанку", його дружину та доньку
- РФ продовжує забирати дипломатів з європейських столиць. Через авіаційні обмеження росіян везуть в обліт за дуже складним й довгим маршрутом.
- Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами
- Представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість визнання її державою-спонсором тероризму.
- Президенти США і Франції Джо Байден та Емануель Макрон проведуть у вівторок нараду з іншими главами держав з приводу нового наступу Росії на Україну.
|ілюстрація: Masha Foya