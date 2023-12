РФ наступає на сході, Україна намагається розблокувати "Азовсталь". 66 день війни

"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченням невдачі Путіна".

Борис Джонсон заявив, що Велика Британія продовжить надавати військову та гуманітарну підтримку українцям.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.



I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.