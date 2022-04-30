РФ наступає на сході, Україна намагається розблокувати "Азовсталь". 66 день війни
66 день великої війни Україна зустрічає з лінією фронту, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Росія наступає на сході та тримає в окупації деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Погрожує ввести рубльову зону.
Україна намагається розблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, на якому перебувають цивільні та поранені українські військові. Україна також тримає оборону та йде в контрнаступ.
"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.
Хроніку попереднього дня читайте тут: 65 день повномасштабної війни в Україні. Онлайн
На цьому ми завершуємо наш онлайн – повернемося о 5:30 ранку.
Хай ніч приносить тільки хороші новини, а всі захисникі та захисниці лишаються живими 🇺🇦
"Це Матвійчик та Захарчик, їм трохи менше, як місяць.
А трохи більше, як місяць, загинув їхній тато – чернігівський прикордонник, сержант Богдан Назаренко".
Журналіст Артем Сорокін розповів про родину Назаренків – Вікторію та її двох синів, які залишилися без тата. Богдан та Вікторія 8 років хотіли дітей, завагітніли минулої осені.
Богдан пішов на службу 24 лютого, загинув за три тижні на околицях Чернігова. Його вбив ворожий снайпер.
Вікторії про смерть чоловіка не розповідали до пологів, втім вона випадково дізналася цю новину від подруги – наступного дня сталися передчасні пологи.
Зараз Вікторія разом з дітьми мешкає з бабусею та дідусем у Ніжині на Чернігівщині.
30 квітня, на День прикордонника, дівчина вперше поїхала на могилу до свого чоловіка.
"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченням невдачі Путіна".
Борис Джонсон заявив, що Велика Британія продовжить надавати військову та гуманітарну підтримку українцям.
I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022
I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.
Нове відеозвернення Володимира Зеленського:
"Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат.
У ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або суттєво ослаблений у березні-квітні, набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією. Зі слабким бойовим досвідом. Вони просто хочуть набрати потрібну кількість, щоб можна було кинути у наступ і ці підрозділи.
Російське командування чудово розуміє, що ще тисячі російських солдатів будуть убиті і тисячі будуть поранені найближчими тижнями.
Але навіщо це самим російським солдатам? Навіщо це їхнім рідним? Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами".
Супутники Maxar Technologies зафіксували повне руйнування сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, на якому переховуються українські захисники.
Майже усі приміщення перетворилися на руїни, а житлові будівлі на схід від заводу зруйновані.
This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 30, 2022
30 квітня ЗСУ ліквідували 9 повітряних цілей ворога – знищено два штурмовики Су-25 та 7 безпілотників окупантів 🔥
❗Місцеві повідомляють, що на Херсонщині зник мобільний інтернет від усіх українських операторів, а також є збої з мобільним зв’язком.
Збройні сили України звільнили Кутузівку на Харківщині, яка більше двох місяців була окупована росіянами.
Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, село стоїть розбите та розграбоване.
Окупанти виганяли мирних мешканців з власних осель. Близько сотні людей, більшість яких літні люди, діти, два місяці жили у холодних підвалах – без світла, газу і запасів продуктів.
Час вечірніх мемів про приїзд Анжеліни Джолі в Україну 🙌
Головний герой мемів – ось цей юнак з телефоном, у якому, здається, відбуваються речі значно важливіші за приїзд кінозірки.
Добре, що Джолі не пішла в "Аромакаву"...
Не обійшлося і без жартів про Оксану Марченко, яка полюбляє звертатися до світових лідерів.
Не оминають українці увагою і тему оренди житла у Львові.
Джолі задає тренд!
Хлопці, ви там відпишіться, чи комусь таки пощастило запросити Джолі у Львівську копальню кави!
До речі, про хлопців...
Окупанти крадуть в українських фермерів зерно на тимчасово окупованих територіях, це нагадує 30-ті роки минулого століття, – міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
"Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація".
ГУР опублікував новий перехоплений дзвінок окупанта дружині, у якому російський військовий розповідає про плани штурмувати Дніпропетровщину та зізнається, що вони вкрали сім сонячних батарей.
Також він заявляє, що попередні плани – повернутися додому після трьох місяців війни, не справдились і тепер орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня-початок вересня.
З-під завалів заводу "Азовсталі" дістали та передали на евакуацію в Запоріжжя 20 цивільних українців, – заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, "Калина".
Нині "Азов" продовжує діставати людей з-під завалів.
Росіяни затягнули початок режиму тиші – замість 6 ранку він почався лише з 11. Усю ніч по заводу працювала російська артилерія, що викликало нові обрушення.
Також наразі з "Азовсталі" не забирають поранених військових. "Калина" наголошує на необхідності врятувати своїх побратимів!
"Мелітополь – це Україна" 🇺🇦
У міському парку тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області розклеїли на стовпах і стінах листівки з проукраїнськими гаслами.
Данські ЗМІ повідомляють, що Данія передасть Україні 25 бронетранспортерів Piranha III 🔥
А також Україні 50 гусеничних бронетранспортерів M113 і важкі міномети М10 разом із тисячами мінометних снарядів для них.
Перші деталі неочікуваної поїздки Анжеліни Джолі в Україну ⤵
У Львові акторка відвідала медзаклад, у якому перебували діти, що постраждали від російської ракети у Львові, та школу-інтернат.
Джолі вислуховувала дитячі історії війни, мрії та робила фото.
Також вона поспілкувалася з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова, та евакуйованими українцями.
❗Унаслідок ракетного удару по Одеському аеропорту травмованих та загиблих немає, заявив голова тамтешньої ОВА Максим Марченко.
За його словами, окупанти випустили ракети береговим ракетним комплексом "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.
На перемовинах з росіянами не обговорюють скасування санкцій, запроваджених проти Росії — член української переговорної групи Михайло Подоляк
У війні проти України Росія вже використовує безпілотні літальні апарати свого міністерства з надзвичайних справ.
Оперативна інформація станом на 18.00 від Генштабу ЗСУ
- На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів міста Харкова.
- На Ізюмському напрямку окупанти здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.
- Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр та міста Ізюм окупанти перемістили кілька підрозділів.
- Противник нарощує систему ППО, веде повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.
- Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію рф. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.
- На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій Українських захисників.
- Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове.
- На Маріупольському напрямку ворог продовжив завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполь. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони в районі заводу "Азовсталь".
- На Запорізькому напрямку противник перегруповується, нарощує підрозділи артилерії з метою продовження наступу.
- На Таврійському напрямку ворог продовжує демонстративні дії з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
- На Південнобузькому напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів.
- Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.
- На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ.
- На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
- На Сіверському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли підрозділів наших військ та інфраструктури у прикордонних з російською федерацією районах України.
- Російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових районів у населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей.
- Противник також продовжує незаконне утримання громадян України та піддає їх катуванням і тортурам.
- У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне
Українська влада зуміла врятувати з російського полону 14 українців, зокрема військовослужбовицю на 5 місяці вагітності.
В Одесі знову чули кілька потужних вибухів. Не ігноруйте повітряні тривоги і дбайте про власну безпеку!
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Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе — Начальниця пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк
"З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження. Віримо"— міськрада міста.
Захисники Маріуполя із полку "Азов" опублікували відео як російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок у місті.
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зазначив, що російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на усіх напрямках.
Найбільша їх активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому. Окрім того, відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни почали використовувати розграбовані музейні експонати для фейкових новин.
"Сьогодні по російських пабліках масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою в українських військових".
Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Яку було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою".
Штаб ООС спростував попередню інформацію про те, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали українські бійці.
Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завітала до України. Зірку помітили в одній із кав'ярень Львова.
Судячи зо всього, актриса, яка ще у 2014-му році молилася за єдність нашої держави, приїхала з гуманітарною місією.
Через обстріли російських окупантів у Добропіллі на Донеччині поранення дістали 7 людей, із них троє діти.
|ЗНИЩЕНА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ДОБРОПІЛЛЯ ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛІВ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ДСНС
🤬 Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.
В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну
Кремль систематично заважає рятувати цивільних, хоча зобов'язані усіляко цьому сприяти.
Так, російська сторона відкидає всі пропозиції з евакуації людей з Маріуполя. А 29 квітня два автобуси з волонтерами, що їхали до Попасної на Луганщині потрапили під обстріл. Із першого евакуаційного автобуса зникли люди, другий автобус із гуманітарною допомогою зник повністю.
Дерусифікація триває. У Чернігові прибрали пам'ятник Пушкіну.
Тим часом окупанти рухають загарблені території в інший бік – назад. У захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині встановлюють пам'ятник Леніну.
Новини з війни в регіонах:
📍Окуповані Донеччина та Луганщина. За даними української розвідки, загарбники скасували медогляд для "призовників". Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів".
На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів, серед них – дитина.
📍Харків. У ніч на 30 квітня російські війська обстріляли житлові квартали, лікарню та промислову зону. Горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. В одному з помешкань було травмовано чоловіка.
📍Окупований Крим. ФСБ зганяє кримських татар на "з’їзд", аби створити картинку їхньої підтримки війни проти України.
На Київщині знайшли масове захоронення з тілами тих, кого закатували і вбили росіяни. Воно знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке.
Жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрити очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп.
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов: "Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян."
В Ужгородському музеї під відкритим небом нещодавно народились козенята. Їх назвали відповідно до часу: Байрактаром, Джавеліном та Чорнобаївкою.
Українська влада попереджає: росіяни у формі українських військових можуть влаштувати провокації.
Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових.
Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти."
Популярний фудмаркет Одеський ринок їжі у мирні часи був постійно переповнений людьми. Зараз ця стильна будівля в центрі міста теж не пустує – її зайняли волонтери.
Одна із сусідніх будівель – школа. У ній зараз теж видають допомогу: від гарячих обідів до дитячих візків. Речі для біженців сюди приносять як містяни, так і надсилають з-за кордону, а їжею діляться місцеві ресторани.
Волонтерки Інга Кординовська та Наталія Богаченко показують УП центри і розповідають про їхню роботу.
Ілюстратори малюють війну, візуалізуючи українські мрії
"Вовік! Маєш призвичаїтись, що ваші поодинокі хлопки у Бєлгороді, Курську, Брянську, Уссурійську, Тирасполі та ін. переростуть у бурхливі аплодисменти та овації" – митець Юрій Журавель
|автор: Юрій Журавель
💪У росіян уже на тисячу! танків менше
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються
📍Запоріжжя: ніч – спокійно. В області – у районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється
📍Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема житлового району Салтівка. Одна людина поранена. Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів
📍Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у с. Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності дій в області
📍Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.
Лиман – постійні обстріли з артилерії як самого міста, так і громади.
В Очеретинській ТГ розпочали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем, вибухи продовжуються, на цей час постраждалих немає.
Маріуполь: без змін
📍Херсонщина: ворог подовжує бойові дії на території області та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації.
Ситуація в області залишається складною
📍Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай про ситуацію в регіоні
"День бабака для росіян на Луганщині. Щоночі одне і те саме. Штурмують, вмирають, повертаються на раніше зайняті позиції. Цієї ночі росіяни, традиційно, кинули всі сили на штурм Рубіжного та Попасної, знову безуспішно і з втратами".
За даними британської розвідки, Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення:
- географічно зосередивши бойову міць;
- скоротивши лінії постачання;
- спростивши командування та управління.
Незважаючи на локальні покращення Росії, розвідка Британії вважає, що недоліки російської тактичної координації залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили країні-агресору повністю використовувати свою бойову масу.
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🕯 З початку повномасштабної війни в Україні загинули 219 дітей та постраждали 398 – Денісова
Філігранна робота наших воїнів на Ізюмському напрямку
🔥Ворожий пункт управління, більше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків та місце проживання особового складу противника на Ізюмському напрямку було знищено завдяки філігранній роботі воїні #НГУ та #ЗСУ.https://t.co/QI86RkJQiwhttps://t.co/SBQltMr4bM pic.twitter.com/Vc8BwbmJOE— НГУ (@ng_ukraine) April 30, 2022
А в Росії ранок розпочався з пожежі на тепловій електростанції ГРЕС-2 на Сахаліні
🌺Розпочався благодійний аукціон картини Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" 1990 року, він триватиме до 5 травня 20:00.
Організатором аукціону є волонтер Сергій Притула: "В тому, що б творчість Примаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків, є симовлізм. Оскільки вони бомбили її музей. Картина присвячена четвертому еноргоблоку ЧАЕС. А там поряд орки рили окопи в Рудому лісі".
Директорка приватного музею "Духовні скарби" Дарья Добриян говорить, щоб ніколи не продала цю картину, якщо б не війна.
За менше ніж добу ставка з $5 000 піднялась до $17 000.
Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.
Друзі, ми розпочали наш благодійний аукціон картини Марії Примаченко! Триває до 5 травня 20:00. Усі кошти - на допомогу 🇺🇦 Армії.— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 29, 2022
Лот: Марія Примаченко, «Квіти виросли коло четвертого блока», 1990.
Стартова ціна: $5 000
Ставки тут: https://t.co/kCVRjMmhFX
Поїхали! pic.twitter.com/EWLS2q61PC
Зведення від Генштабу
🔻 На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
🔻На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.
🔻На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.
Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали.
🔻У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.
🔻На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.
🔻На Південнобузькому напрямку фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.
🔻На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.
На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.
⚡За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
⚡На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.
🚈Розклад евакуаційний поїздів на 30 квітня
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1– Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
📨"Укрпошта" з 1 травня розпочинає продаж мерчу з зображенням відомої марки "Російській воєнний корабель, іди на". Це будуть стилізовані футболки, світшоти та магніти. Останні вже можна придбати на Головпоштамті на Майдані. Частину з виручених коштів передаватимуть на ЗСУ.
Якщо ж ви раніше бачили брендові речі з зображенням марки, то знайте, що це є "контрабанда з Малой Арнаутской", – уточнює гендиректор держпідприємства, оскільки "Укрпошта" не давала згоду на використання зображення марки жодному продавцю.
Доброго ранку, ми з України 🙌
Почнімо цей день з хороших економічних новин:
🇩🇪 Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення заборони Європейського Союзу на імпорт сирої нафти з Росії
📛 криптовалютна біржа Binance заблокувала гаманці падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, дочки прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та сина магната Костянтина Малофєєва
🇳🇴 Норвегія закриє свої кордони і порти для російських вантажівок і кораблів
🇩🇰 провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях. А італійська Eni офіційно спростувала намір оплачувати російський газ рублями
🍭 виробник желейок Haribo зупинить постачання до Росії.