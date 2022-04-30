РФ наступает на востоке, Украина пытается разблокировать "Азовсталь". 66 день войны

66 день великої війни Україна зустрічає з лінією фронту, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини.

Росія наступає на сході та тримає в окупації деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Погрожує ввести рубльову зону.

Україна намагається розблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, на якому перебувають цивільні та поранені українські військові. Україна також тримає оборону та йде в контрнаступ.

"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.

Хроніку попереднього дня читайте тут: 65 день повномасштабної війни в Україні. Онлайн

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