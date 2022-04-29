65-ий день повномасштабної війни в Україні. Події ОНЛАЙН
Минуло вже 65 днів з початку повномасштабного наступу Росії.
Від окупації потерпає значна частина Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Маріуполь – у важкій блокаді.
Російські удари не припинялися навіть тоді, коли вчора генеральний секретар ООН був на перемовинах в Києві. Відразу після зустрічі з президентом, в центральну частину міста прилетіло 5 російських ракет. 10 людей постраждало.
Російська армія продовжує спроби наступу на сході нашої держави, на Донбасі. Пробує просуватися у південних регіонах. ЗСУ стримують загарбників.
Українська Правда продовжує нотувати головні події цієї війни у режимі реального часу.
Хроніку попереднього дня читайте тут: Війна. День 64. ОНЛАЙН
На цьому ми завершуємо наш онлайн 65 дня війни – повернемося завтра о 5:30.
Нехай нам усім сниться перемога 🇺🇦
29 квітня протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряних сил знищила 10 цілей росіян – штурмовик Су-25 та 9 безпілотників "Орлан-10" 🔥
"Мене зворушила стійкість і хоробрість народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося.
ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя та зменшити людські страждання. У цій війні, як і в усіх війнах, мирне населення завжди платить найвищу ціну", – генсекретар ООН Антоніу Гутерреш після відвідування Києва.
I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.— António Guterres (@antonioguterres) April 29, 2022
The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb
Правда, після слів пана Гутерреша вже почали з'являтися жарти, зокрема від нардепа Романа Грищука.
На півночі, заході та в центрі України зберігається режим повітряної тривоги.
Не Патроном єдиним 💪
На Київщині над розмінуванням і перевіркою машин на блокпостах працюють німецькі вівчарки – 6-річний воїн і 7-річний Торін.
Торін уже працював в зоні АТО у 2017 році й має навики роботи на війні.
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Якби магазини парфумів переходили на військові рейки, їхній асортимент виглядав би приблизно так:
- аромат того дня, коли ти прокинувся від новин про перемогу України
- аромат того дня, коли всі зберуться на Atlass Weekend і відірвуться під трек "Вова, ї*аш їх, б*ять
- аромат того дня, коли всі орки звалили з України, і більше ніколи не лунала сирена.
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Головне з вечірнього звернення Володимира Зеленського:
- жорстка ситуація на Харківщині, але в наших військових, розвідників є важливі тактичні успіхи
- у них (окупантів – УП) ще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас – як вони зробили це з Маріуполем
- я вдячний Сполученим Штатам, Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе в боротьбі проти Росії
- урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум двох, буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту. Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це складне завдання
- уже 27 іноземних диппредставництв працюють у столиці – це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми всім їм вдячні.
- будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Росії означатимуть тільки одне: сама Росія від цього й постраждає. Наші відповіді та санкції від світу не забаряться.
Кабмін підняв націнку на дизпаливо та бензини на 40%, щоб запобігти дефіциту на автозаправках 🚗
Таким чином максимальна вартість дизпалива має бути до 40,66 грн/л, бензинів – 36,05 грн.
Українські бійці підірвали залізничний міст Лиман-Райгородок разом з російським вантажним поїздом на Донеччині 🔥
Уточнено. Цифра в 900 загиблих у знайденій братській могилі не відповідає дійності.
На Київщині знайдена ще одна братська могила, – Зеленський.
Книгарня "Є" відновила роботу всіх своїх точок у Києві 📚
Командир 36-ої бригади морпіхів Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з проханням застосувати процедуру "екстракшн" та вивезти їх на територію Туреччини.
Гурт "Океан Ельзи" оприлюднив спецверсію пісні "Обійми", зняту для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале-2022 під назвою "Це Україна: захищаючи свободу".
Пісню записували в Харкові, у відомому Палаці праці, що зруйнували російські окупанти.
Будинок вистояв дві світові війни.
"Холодноярівці" показали, як виглядає розбита ними сьогодні російська БМП на Харківщині 🔥
Після ракетного обстрілу по Шевченківському району столиці затримали двох можливих коригувальників вогню.
Чим далі, тим більше злочинів окупантів стають відомими.
📍Харківщина. У вже звільненому селі Ізюмського району росіяни катували та застрелили 27-річного місцевого жителя, який брав участь в АТО як медик.
📍Маріуполь. Окупанти вивезли з міста частину вцілілих апаратів ШВЛ, необхідних при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.
📍Херсонщина. Загарбники відмовилися від "референдуму". А також почали виплачувати пенсії у рублях.
Зведення Генштабу:
📍На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі продовжують посилювати ділянку українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Провлдять перевірку готовності авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони.
📍На Сіверському напрямку противник намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності.
У подальшому росіяни можуть проводити демонстраційні дії та провокації у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, обстрілювати підрозділи Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.
📍На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від Харкова. Також намагається розгортати додаткові артилерійські підрозділи.
📍На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України.
Окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець, щоб додатково перекидати війська на Ізюмському напрямку.
📍На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Росія продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Ворог продовжує артилерійські обстріли наших військ.
📍На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.
📍На Маріупольському напрямку ворог продовжував авіаційні удари по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь", а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.
Росія продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, щоб знищити об’єкти цивільної інфраструктури та порушити системи логістичного забезпечення наших військ. Ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку.
📍На Південнобузькому та Бессарабському напрямках окупанти намагаються вести бойові дії, щоб покращити своє тактичне положення. Продовжують перегруповуватись, нарощувати систему вогневого ураження, вдосконалювати інженерне обладнання позицій.
Росія розгорнула збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.
📍У придністровському регіоні Молдови РФ продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські ЗМІ щодо нібито загрози населенню з боку України. Зокрема поширюються повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.
Столиця відновлює життя. До Києва повернулась посол Британії Мелінда Сіммонс. Цього ж дня роботу в Києві знову розпочало посольство Азербайджанської Республіки.
Демілітаризація 💪
Павуки в банці. За даними української розвідки, на Херсонщині російські військові перестрілялись одне з одним. Бо різні боки стали окупанти бурятського та чеченського походження: по понад 50 людей.
Розвідка припускає, що причиною конфлікту могло стати незадоволення бурятів розподілом майна, награбованого в українців. А також "нерівні умови", оскільки кадирівці не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів".
Нова українська мода
|Фото: Kristina Berdynskykh
Останні новини з-за кордону:
- Британія відправить в Україну команду фахівців, які допоможуть Україні з документуванням та розслідуванням воєнних злочинів.
- Винищувачі НАТО, розміщені у Балтії та Чорноморському регіоні, неодноразово за останні 4 дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів.
- У столиці Ісландії площу біля посольства РФ назвали на честь Києва.
Скільки Росії коштує війна?
За підрахунками Forbes, тільки ракетні удари вже обійшлись агресору щонайменше в 7,5 млрд доларів. У стільки видання оцінило 1300 ракет, запущених Кремлем по Україні.
🇺🇦 Боротьба триває на всії фронтах. Вже 44% українських бізнесів відновили роботу.
Звільнену прикордонну Сумщину знову обстріляли. Російський вертоліт скинув на українську територію некеровані ракети.
Новини з регіонів:
📍Миколаївщина. СБУ затримала трьох російських військових. Вони брали участь у спробі захопити АЕС в Миколаєві.
📍Одеса. У місті буде довга комендантська година. Вона розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.
📍Київ. Містян закликають не пересуватися приватним автотранспортом без нагальної потреби. Причина – брак пального. Тому його потрібно економити, щою першочергово забезпечити потреби військових.
Світлана Клос працювала фельдшеркою у Лисичанську. Її підстанцію "швидкої" постійно обстрілювали росіяни.
Одного разу жінка прийшла на роботу і зрозуміла, що через значні пошкодження медзаклад вже не зможе працювати. Але в ньому ще залишилися дві машини "швидкої допомоги". Тоді Світлана з батьком вирішила вивозити автівки, адже вони могли б служити для порятунку життя людей в іншому місці.
На дві машини був лише один працюючий акумулятор...
Як фельдшерка з Луганщини врятувала "швидкі" читайте тут.
Російські окупанти розповсюджують у блокадному Маріуполі листівки під назвою "Основні питання", які насправді є своєрідними "правилами життя" в окупації.
💪Бійці полку "Азов" розповіли про свої здобутки за понад два місяці війни:
- вбили – 1157 вояків противника за підтвердженими даними (також ще 840 – за непідтвердженими даними).
- завдали санітарних втрат – 520 за підтвердженими даними (також 3150 – за непідтвердженими даними).
Техніка противника:
- Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено.
- БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено.
- БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено.
- БМД – 5 знищено.
- Катер "Раптор" – 1 знищено.
- СУ-25 – 1 пошкоджено.
- ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено.
- "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено.
- "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено.
- Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.
💪 Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова на Харківщині.
💙💛На будівлі Литовської військової академії у Вільнюсі створили мурал "Стоїмо з Україною", в основу якого лягла світлина з прощання, зроблена фотографом Associated Press Андрієм Андрієнком.
На фото український прикордонник Віталій прощається зі своєю дружиною на третій день повномасштабної війни – 27 лютого 2022 року. Він проводжав її на евакуаційний потяг, який прямував до на захід України з вокзалу Краматорська.
Рятувальники України просять громадян, які вшановують поминальні дні, так звані гробки, 1-3 травня, не відвідувати кладовища, щоб вберегтися від обстрілів та вибухонебезпечних предметів.
"Зараз ціна висадки квітів на могилу або новий парканчик може стати зависокою. Найкраще, що ми зараз можемо зробити в пам’ять про тих, хто пішов з життя – самим лишитися живими", – попереджають у ДСНС.
🌾Перше судно, за час повномасштабної війни, з українською кукурудзою завантажили для експорту в порту Румунії.
Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.
|Танк-Т-72
Ранішні обстріли "гарячих регіонів"
- Прикордонники Сумщини зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. На щастя, українські службовці не постраждали.
- За добу російські окупанти обстріляли Харків 16 разів, з них двічі – з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч".
- Росіяни нанесли артилерійський удар по Сєвєродонецьку на Луганщині, у результаті чого загорілася будівля школи.
|фото з Луганщини
🕯Внаслідок обстрілу Києва 28 квітня загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.
"Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку.
Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повтюрюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає", – написав співробітник "Радіо Свобода" Олександр Демченко та виставив фото понівеченого автомобіля Віри біля розстріляного будинку.
Словацький ракетний комплекс С-300 доїхав до України та уже виконує бойові завдання у південному регіоні.
🙏Сьогодні Україна сподівається на евакуацію з Маріуполя. Планують евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі "Азовсталь" разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь.
Новини зі столиці
- Під завалами будинку, куди 28 квітня поцілила російська ракета, знайшли тіло загиблої людини.
- За час повномасштабної війни у Києві загинуло понад 100 людей, серед них 4 дитини; поранено 435 мирних киян.
- Київська військова адміністрація просить наразі не повертатися у місто студентів, жінок із маленькими дітьми, людей похилого віку.
💪
💡Ілон Маск передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall — їх отримали дві амбулаторії у Бородянці та Ірпені
Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Ситуація в регіонах станом на 8-му ранку 29 квітня
Харківська область: вночі тривав обстріл житлових районів міста Харків із артилерії та РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі.
Луганщина: ситуація залишається напруженою. За добу – обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірського, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.
Донеччина: вся лінія фронту – обстріли: "Гради", артилерія, міномети, авіація, ракети. У четвер ввечері був ракетний удар по околицях Краматорська.
Маріуполь – без змін. На п'ятницю 29 квітня "намічається операція по виводу із заводу ("Азовсталь") цивільних".
Херсонщина: в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень.
На території області складна і напружена ситуація.
На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці росіяни з "Градів" обстріляли два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.
Київщина: ввечері 28 квітня під час повітряної тривоги було завдано ракетного удару по інфраструктурі Фастівської громади. Поранено дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.
У Києві внаслідок ракетного удару по центру міста пошкоджено будинок, 10 людей постраждали.
Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги був ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній із територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.
Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.
Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській,Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
Кожного злочинця буде покарано!
❕Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення заборони Європейського Союзу на імпорт сирої нафти з росії — The Wall Street Journal
В доброму господарстві все стане у нагоді - ось так на Чернігівщині торгують картоплею.
У Луганській області під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна, а також тривають бої за Оріхове — голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ найближчим часом згорне роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.
Це рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ 31 березня 2022 року щодо продовження мандату місії.
Оперативна інформація станом на 06.00 29.04.2022 щодо російського вторгнення
- Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
- На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.
- На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.
- На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.
- На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.
- Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу "Азовсталь".
На 29 квітня призначено 5 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.
Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
Під завалами польового госпіталю на заводі "Азовсталь" загинув щонайменше один український захисник, ще майже сотня до того поранених бійців отримали чергові контузії.
Добрий ранок, українці!
Головні новини ночі:
- Райффайзен Банк повернув в Україну готівку на суму майже 150 мільйонів, яку обміняли українські переселенці в Європі.
- Конгрес США остаточно схвалив ленд-ліз для України.
- Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков висловив переконання, що Україна виграє війну, розпочату Росією.
- ООН готує унікальну для себе операцію з виплати готівки 2 млн українцям.