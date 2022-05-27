Війна. День 93. ОНЛАЙН.
93 день повномасштабної війни Росії.
Тривають запеклі бої на Сході. Ворог намагається прорватись у Сєвєродонецьк. Траса "Бахмут-Лисичанськ" під постійним вогнем загарбників.
Атаки Росії продовжуються на харківському напрямку. Окупанти обстрілюють саме місто, через що страждають і цивільні, та намагаються зупинити просування українських військ в області.
Читайте також хроніку попереднього дня війни.
Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де можна отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в 7 країнах ЄС.
Телефони:
☎ + 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України)
☎ +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора)
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі в Ірпені
The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z— Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022
Як школярів Києва прийматимуть у 5 клас цьогоріч? Пояснює КМДА.
- Заяви для зарахування прийматимуть до 23 червня.
- Документи можна подати власноруч, передати скановані копії чи фотокопії нарочно, факсом, електронною поштою на адресу школи.
- У випадку конкурсу на вільні місця, школа має оприлюднити оголошення про проведення конкурсного відбору до 24 червня. Сам конкурс має бути проведений до 8 липня.
- Якщо ж четвертокласник планує продовжити навчання у своїй школі у 5 класі, його переведуть автоматично.
Детальніше, зокрема, про необхідні документи, читайте тут.
Учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький:
"З переговорами є певні питання, вони певний час перебувають, скажімо так, на низькому профілі... Цей формат, можливо, не завершено. Але я говорю максимально акуратно".
"Воїн". Художник – Юрій Шаповал.
❗Російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.
Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.
Інші новини з регіонів:
📍Маріуполь. Під час розбору завалів окупантами на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл загиблих.
📍Сумщина. Вранці 27 травня російські війська обстрілювали прикордоння. Зафіксовано 7 вибухів з боку РФ у напрямку населеного пункту Середина Буда, попередньо з міномету калібру 120 мм. Ще 8 "приходів", ймовірно з міномету калібру 120 мм, в напрямку того ж населеного пункту з боку рф зафіксували вже о 06:12-06:55
"Моїй сім'ї довелося тікати від вибухів, пострілів, від війни. Я дужу хочу повернутися додому. Це моя найзаповітніша мрія. Гостомель – місто герой, мій герой."
7-річний хлопчик, родич журналістки, написав у шкільному творі про окупацію рідного міста.
Російські окупанти застосовують в Україні вогнеметну систему "Солнцепек", яку називають найбільш потужною неядерною зброєю.
На відео – робота 🇷🇺 вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати 🇺🇦 РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022
Розірвані торговельні ланцюги з тимчасово окупованими територіями вже позначилися на вартості сезонних овочів.
Що буде далі з цінами і чи вистачить усіх товарів у 2022 році?
Комікс української ілюстраторки Юлії Вус для Washington Post про життя під час війни. Повний варіант дивіться тут.
Окупанти заявляють, що переводять окуповані райони Херсонщини та Запоріжжя на російський телефонний код +7 😡
Що відбувається в регіонах – оперативне зведення:
🟥 Буковина: учора ввечері літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю
🟥 Дніпропетровщина: зранку – три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальна інфомація щодо наслідків з’ясовується
🟥 Сумщина: з п'ятої ранку ворог через кордон почав обстріли області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Інші наслідки дані уточнюються
🟥 Харків: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає.
Близько першої ночі у Люботині після обстрілу окупантів пошкоджена школа-інтернат – постраждалих також немає.
Обстріляли Чугуїв, пошкоджений житловий будинок, жертв немає – деталі щодо наслідків уточнюються.
🟥 Луганщина: цілодобово артобстріли. У Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків. У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок, у Лисичанську – 19 об’єктів. Семеро людей загинуло, одну людину поранено
🟥 Донеччина: зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них. За добу по області чотири загиблих цивільних.
Продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони
🟥 Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілів с. Парутине Куцурубської громади Миколаївського району зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.
Біля дев’ятої вечора в місті Очакові спрацювало ППО, над аквазоною. Постраждалих немає.
Вдень і вночі – знову обстріли Широківської громади Баштанського району. Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.
🟥 Херсонщина: ворожі війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти області та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важка ситуація у громадах, які межують з сусідніми областями. У селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад майже гуманітарна катастрофа.
Практично зі всієї області окупанти провджують вивозити сільгосппродукцію в Крим та у Росію
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Генштаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати окупантів на ранок 27 травня – 93 дня війни:
- особового складу – близько 29 750 (+150)
- танків ‒ 1322 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11)
- артилерійських систем – 623 (+6)
- РСЗВ - 201 (+0)
- засоби ППО - 93 (+0)
- літаків – 206 (+0)
- гелікоптерів – 170 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1),
- крилаті ракети – 115 (+1)
- кораблі /катери – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1)
- спеціальна техніка – 48 (+1).
Гаубиці M777 для України вже вантажать у Канаді 🇨🇦
Кореспонденти американського видання The New York Times вважають, що між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.
Останніми днями президенти та прем'єр-міністри, а також лідери Демократичної та Республіканської партій у США закликали до перемоги в Україні. За даними кореспондентів NYT у Вашингтоні та Брюсселі, під цим ховаються розбіжності щодо того, як це виглядатиме і чи має "перемога" однакове визначення у США, Європі та Україні.
Тільки за останні кілька днів надійшла пропозиція Італії про припинення вогню, намір керівництва України відтіснити Росію до кордонів, що існували до 24 лютого, і відновилося обговорення "стратегічної поразки" Володимира Путіна – такої, яка гарантує, що він не зможе знову вчинити подібну атаку.
Кілька фото українських захисників з легендарної 93 бригади "Холодний Яр" від американського фотографа Джона Мура.
Фото оприлюднені 93 бригадою.
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Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину – є серйозні руйнування, під завалами шукають людей.
Росіяни продовжують наступати на Сєвєродонець на Луганщині: ворожа ДТРГ увірвалася в готель "Мир", але українські військові її вибили. Російська артилерія продовжує обстріли.
Ніч на фронті – зведення від Генштабу:
📢 на Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів ЗС Білорусі не відзначається
📢 на Сіверському напрямку противник продовжує посилено прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях
📢 на Слобожанському напрямку ворог готує особовий склад для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.
📢 на Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ
📢 на Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ
📢 на Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.
Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.
На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман
📢 на Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій
📢 в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.
Журналіст Мстислав Чернов показав, як працюють українські військові на Харківщині.
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CNN з посиланням на власні джерела повідомляє, що Адміністрація Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії MLRS.
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Росіяни перекидають з Криму в Запорізьку область особовий склад і військову техніку, зокрема "Гради".
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За словами американського Інституту вивчення війни, останніми днями, хоч оборона України залишається ефективною, російські збройні сили мають певний прогрес у веденні бойових дій і готують "третю лінію оборони".
- У Пентагоні вважають, що незважаючи на величезну чисельну перевагу, російські війська (із 110 оперативних батальйонних тактичних груп) досягли лише "незначного прогресу" у війні проти України.