Війна. День 93. ОНЛАЙН.

10:06

Що відбувається в регіонах – оперативне зведення:

🟥 Буковина: учора ввечері літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю

🟥 Дніпропетровщина: зранку – три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальна інфомація щодо наслідків з’ясовується

🟥 Сумщина: з п'ятої ранку ворог через кордон почав обстріли області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Інші наслідки дані уточнюються

🟥 Харків: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає.

Близько першої ночі у Люботині після обстрілу окупантів пошкоджена школа-інтернат – постраждалих також немає.

Обстріляли Чугуїв, пошкоджений житловий будинок, жертв немає – деталі щодо наслідків уточнюються.

🟥 Луганщина: цілодобово артобстріли. У Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків. У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок, у Лисичанську – 19 об’єктів. Семеро людей загинуло, одну людину поранено

🟥 Донеччина: зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них. За добу по області чотири загиблих цивільних.

Продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони

🟥 Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілів с. Парутине Куцурубської громади Миколаївського району зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Біля дев’ятої вечора в місті Очакові спрацювало ППО, над аквазоною. Постраждалих немає.

Вдень і вночі – знову обстріли Широківської громади Баштанського району. Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.

🟥 Херсонщина: ворожі війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти області та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важка ситуація у громадах, які межують з сусідніми областями. У селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад майже гуманітарна катастрофа.

Практично зі всієї області окупанти провджують вивозити сільгосппродукцію в Крим та у Росію

🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.