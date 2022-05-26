92-й день війни. Росія жорстко наступає на сході. Україні потрібна зброя. Події ОНЛАЙН
92 день Україна борониться від російської орди.
У східному регіоні російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари. Місцями ворог переважає у техніці й кількості солдатів.
Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Для контрнаступу й загалом паритетної відповіді окупантам, Україна негайно потребує важкого озброєння від країн-партнерів.
Як минув день війни на Сході?
- Російські загарбники застосовують на сході бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
- Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів.
- У результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
- Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога.
Головне з вечірнього звернення Зеленського:
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Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. Поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів.
Звичайно, я вдячний нашим друзям, які просувають нові санкції. Але звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет? Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема й у внутрішньоєвропейських процедурах?
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Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія.
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Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час у переліку загиблих – дев'ять людей. 19 поранених. Усі мирні мешканці. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років.
Знову ракетні удари – Сумщина, знову-таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни.
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Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій "умиротворити" агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті.
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Зазвичай цими днями у травні ми відзначаємо останній дзвоник у школах. Цьогоріч в Україні немає цієї нашої традиційної шкільної святковості. Але що незмінно – яким би не був час і якою б не була ситуація – треба не втрачати свої можливості.
Треба бути освіченими і сміливими. Не втрачати жодного дня у житті. Знати, для чого проживаєш день. І обов'язково вірити в Україну.
Людей, чиє житло зруйнувала російська армія, примусово виселяють зі станцій Харківського метрополітену через відновлення руху поїздів. Заборонили волонтерам приносити їжу саме у метро. Зачинили чоловічий туалет.
У мерії Харкова заявили, що усім людям буде надано місце проживання у гуртожитках pic.twitter.com/DhEjhtfns9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2022
Голова Луганщини про день на передовій
Російський солдат пограбував квартиру жительки Ірпеня Валерії і залишив у помешкані своє фото. Окупант сфотографував себе на Polaroid. Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.
Менше ніж за день після того, як УП опублікувала цю історію, у Міністерстві цифрової трансформації заявили, шо ідентифікували загарбника. Його звати Нікіта Третьяков, має виповнитися 26 років, народився росіянин у Ростові-на-Дону.
Секретар РНБО Олексій Данілов дав велике інтерв'ю. Про що він розповів?
- Ексголова Конституційного суду України Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в легітимне поле колишнього президента України Віктора Януковича.
- Влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати.
- Нової інформації від кума президента Росії Віктора Медведчука щодо попереднього президента Петра Порошенка Данілов не почув.
- Росія наразі змінює тактику і планує дестабілізувати ситуацію в Україну через російську агентуру, яка маскується під національних патріотів України.
Росіяни не припиняють терор на захоплених територіях. Цього разу жертвою став секретар Олешківської міської ради Віктор Сирота. Окупанти викрали його.
Журналіст УП Михайло Ткач оголошує розіграш відомої марки з російським короблем.
Від більшості інших екземплярів вона відрізняється підписом гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського. Таких – лише 100 екземплярів. Їх дарують тим, хто найбільше допомагає Україні перемогти Росію.
Участь у розіграші візьмуть всі хто зробить внесок від 100 гривень за цим посиланням. Гроші підуть на допомогу українським захисникам і фондам, які працюють для оборони держави. Детальніше читайте тут.
Взяти участь у розіграші можна з 19-ої години 26.05 до 19-ої години 27.05. Кількість внесків не обмежена.
Наслідки російського "порятунку" в Києві тепер можна подивитись онлайн.
Наразі доступні ЗD фото пошкоджених будівель у Шевченківському, Подільському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Оболонському районах столиці. Також можна подивитися відео про пошкодження будинків у місті.
📍Харків. Наразі відомо про 7 загиблих через російський обстріл 26 травня.
|Фото – Олександр Брамс
🏚 "Дім воєнних злочинів Росії" в швейцарському Давосі, де проходить Міжнародний економічний форум.
Виставка Russia War Crimes House відкрилася 23 травня і працюватиме до 29 травня
В Офісі президента України очікують, що міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини та міжнародного арбітражу для перетворення заморожених активів РФ на компенсації Україні до кінця літа.
Оперативна інформація станом на 18.00
На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області, тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил республіки Білорусь.
На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. Противник і далі обстрілює з мінометів та ствольної артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.
На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ, обстрілює українські позиції. За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше.
На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.
На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.
На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах.
На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування.
На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.
На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив.
На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки.
Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.
Лукашенко створює нове командування біля України, допускає війну https://t.co/n4byxnOsKa через @ukrpravda_news pic.twitter.com/q6ja7chlwM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2022
🤬 У перехопленій СБУ розмові окупанта з дружиною, той зізнається у вбивствах та катуванні цивільних українців. Росіянин розповів, що вони з допомогою гранат "зачищають" підвали, де переховуються від обстрілів українці.
Пряма мова окупанта з дружиною: "Я тут творю взагалі. Є*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати".
За його словами, усі ці звірства це — "звичайна практика".
Декілька чеченських правозахисних організацій, а також блогери розповідають про звернення від жителів Чечні, які розповідають про викрадення для відправки в якості "добровольців" на війну проти України.
Третього зрадника, який порушив присягу Збройним силам України 2014 року в Криму, а 2022 року прийшов окупувати Херсонщину, позбавили волі на 14 років.
За даними Оперативного командування "Південь", загрози ракетних ударів з моря по Чорноморському регіону залишаються актуальними, але спроби висадки десанту малоймовірні через погану погоду.
⚔️ Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі росіяни штурмують українські позиції одночасно на декількох напрямках.
"Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії фронту. Бої досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках.
Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах.
Треба розуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі", – заявила Маляр
🚁 Начальник ГУР Міноборони генерал-майор Кирило Буданов розповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.
26 травня протиповітряні сили збили ракету російських військ над Сумами.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти не контролюють трасу "Лисичанськ-Бахмут", але пристрілялися там, тому українські захисники та волонтери шукають інші шляхи, щоб доставляти вантажі до підконтрольної Україні території Луганщини.
❗️Окупанти знову обстрілюють Харків — за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали, 4 загинули — голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Влада закликає жителів Харкова перебувати в укриттях.
📦 Російські вояки відправили 58 тонн посилок від кордонів із Україною – розслідування
Моніторячи компанію-доставщика посилок СДЕК у 13 містах на кордоні України з Росією та Білоруссю дослідники виявили не лише аномальне зростання відправлень, яке співпало з початком війни, а й незвичайні зв'язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства.
Лідером серед "підозрілих" міст стала Юрга, місто на північному заході Кемеровської області. З прикордоння України близько 5,8 тонни пішло до міста, де мешкає лише 80 тисяч людей
Добрі новини від воєнної медицини:
Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція - видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.
Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі.
В мобільному госпіталі виконані вже 2 такі операції і врятовано життя наших воїнів.
Подейкують, благодатний вогонь може сходити не лише на Бєлгород...
Радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину – якщо з його окремою ниткою, що йде Угорщини, "щось станеться":
"На мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося. Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього".
Православна церква України просить Вселенського патріарха позбавити престолу предстоятеля Російської православної церкви Кирила – Володимира Гундяєва, який благословляв російське вторгнення в Україну.
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявляє, що з боку України начебто обстріляли село Ворожба, поранивши шкільного вчителя.
Викладач, завкафедри регіональних студій Острозької академії Сергій Рудько читає студентам лекції з фронту 🔥
24 лютого викладач пішов у військомат, вистояв величезну чергу й за кілька днів вирушив на полігон – докуповувати "розгрузку", термобілизну та інші речі допомагали як колеги, так і студенти.
"Було приємно прочитати в описах банківських переказів такі фрази, як "Студенти з вами" і "Одному з кращих педагогів у моєму житті!", – розповів чоловік університетському сайту.
З фронту він продовжує викладати свій курс з туризму, адже, як сам розповідає, студенти йшли на курс не лише за фактичними знаннями, а й щоб особисто почути про його досвід. Рудько спілкується зі студентами в телеграм, завдання перевіряє в університетській системі "Мудл", лекції викладає на свій ютуб-канал, а онлайн-зустрічі проводить у Гугл-мітс.
"Мені критично важливо не втрачати зв’язок зі справою свого життя, студентами й університетом. Я викладаю 19 років і дуже люблю свою професію, це моє покликання, "сродна праця", – ділиться викладач.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков: Москва чекає від Києва прийняття своїх вимог, зокрема претензій Росії на захоплені території🖕
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже знищують ворога на передовій – Оперативне командування "Захід"🔥
Навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, тобто практично через кожні 10 секунд.
У FH70 є власний двигун Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості.
Тобто FH70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця.
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The New York Times: невдала спроба форсувати річку Сіверський Донець у Білогорівці на початку травня коштувала життів не менше 400 російським солдатам і стала для армії РФ одним із найбільш смертоносних епізодів цієї війни.
Депутат Запорізької облради від "Опозиційного блоку", ексрегіонал Євген Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.
Український твітер сьогодні згадує пост Донецького аеропорту, зроблений рівно 8 років тому – о 6:24 ранку:
"Увага! З 7 ранку аеропорт Донецьк тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково".
26 травня 2014 року відбувся перший бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками за Донецький аеропорт. Бої активізувалися у вересні 2014 і тривали до січня 2015.
Захисники ДАПу отримали прізвисько "кіборги". Саме про них усі наступні роки казатимуть – кіборги вистояли, не вистояв бетон.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора: 92% опитаних ставляться до РФ погано і лише 2% – добре.
Бойовики "ДНР" та "ЛНР" у разі окупації усієї території Донецької та Луганської областей захочуть провести "референдум" про вступ до складу Росії.
Добрий ранок від Патрона!
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Приблизні втрати ворога
- особового складу – ліквідовано близько 29600 (+150) осіб,
- танків ‒ 1315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засоби ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11),
- крилаті ракети – 114 (+2),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) од,
- спеціальна техніка – 47 (+3).
Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Авдіївському напрямку.
🕯Щонайменше 240 українських дітей загинули з початку повномасштабної війни Росії
Найбільше дітей постраждало у Донецькій (151), Київській (116), Харківській (105), Чернігівській (68), Луганській (50), Херсонській (49), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).
🐶На фото пес Макс – чотирилапий побратим українських військових, якого місяць тому залишили російські окупанти.
На фейсбук-сторінці Національної гвардії розповідають: як тільки не називали цього службового собаку – і військовополоненим, і трофейним, і денацифікованим, але для гвардійців пес Макс за цей час став рідним. Він кожен день вчить українські команди і працює над удосконаленням своїх навичок.
"В лавах Нацгвардії Макс вже приступив до своїх службових обов’язків. Основні задачі – перевірка громадян на блокпостах і пошук диверсантів. Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять. Надалі ми хочемо навчити його навичок пошуку вибухонебезпечних предметів та людей", – говорить кінолог.
Ситуація в регіонах
🟥Харків: ніч із тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає.
Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – 8 людей поранено, серед них одна дитина, 2 людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району – 2 людей поранені.
🟥Луганщина: спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська.
Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання "Імпульс", 11 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП у Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському. У Лисичанську 3 загиблих.
🟥Донеччина: обстріли по усій лінії фронту. За добу – 4 вбитих і 12 поранених цивільних.
У Мар'їнці окупанти використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються.
Продовжується евакуація населення із прифронтової зони.
🟥Миколаївщина: 25 травня обстрілу зазнав Миколаївський район. Зокрема, внаслідок обстрілів с. Солончаки Куцурубської громади пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина.
Внаслідок обстрілів смт Первомайське у другій половині дня є загибла людина.
Внаслідок обстрілу с. Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями.
У Баштанському районі знов тривали обстріли території Широківської громади. Є пошкоджені і зруйновані житлові будинки. Потерпілих немає.
Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Один загиблий та один поранений. Щодо руйнувань інформація уточнюється.
🟥Херсонщина: стабільно напружена ситуація, окупанти обстрілюють не лише позиції ЗСУ та сусідні регіони, а й самі окуповані території. Критична ситуація у громадах, розташованих біля Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської областей.
🟥На Дніпропетровщині ніч минула з тривогами. Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду. Людей не зачепило. Зранку в області знову тривога.
🟥Хмельницька область: ввечері, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ворожу ракету. Жертв та руйнувань немає.
🟩Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
За даними британської розвідки, Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.
Наслідки обстрілів на Луганщині. Троє людей загинули. Пошкоджено 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.
У Маріуполі окупанти продовжують навчальний рік до 1 вересня.
За словами радника мера Петра Андрющенка, основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Учням викладатимуть російську мову та літературу, історію Росії та математеку російською протягом літа.
Загарбники планують відкрити 9 шкіл.
"На зараз вдалось
переконати знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі прі окупації. Лють. просто Лють".
Опівночі окупанти обстріляли Апостолівську громаду на Дніпропетровщині, люди не травмувалися – керівник ОВА Резніченко.
Наслідки російського вторгнення на Донеччині: Єлизаветівка та Костянтинівка Мар'їнської громади
Обличчя війни
Зведення від Генштабу
- На Волинському та Поліському напрямках зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.
- На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.
Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.
Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.
- На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.
Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.
- На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.
- На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.
- На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов.
- На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.
- На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.
- На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.
Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.
💪За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу "Орлан-10".
💪Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника: знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.
"Українські міста в облозі" – відео, присвячене зруйнованим українським містам внаслідок російської агресії. Ролик презентували в Українському домі в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.
Що важливого сталося за ніч
- Американські аналітики вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька у найближчі дні.
- Російськи загарбники можуть вдатися до провокаційних обстрілів з українського катера, захопленого на початку війни. Захоплений броньовани артилерійський катер ВМС Збройних Сил України перебуває поблизу острова Зміїний.
- Запорзька область. У Мелітополь окупанти пригнали ешелон застарілих танків Т-62, який росіяниняли з консервації. У курортне селище Кирилівка – 30 одиниць техніки. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.
- Хмельницька область. Протиповітряна оборона (ППО) збила ракету окупантів.
- Миколаївська та Херсонська області. Окупанти здійснили 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 вздовж лінії зіткнення.
|На фото танк T-62
Мирного дня нам усім! Дякуємо за ще одну прожиту ніч нашим захисникам!
Коротко про головні новини попереднього дня:
- На Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.
- Ізраїль відхилив прохання Штатів дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.
- Європейський Союз, Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про створення групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час війни Росії проти України.
- У Міністерстві закордонних справ Росії назвали передчасними розмови щодо можливого обміну українських захисників Маріуполя на російських солдатів.