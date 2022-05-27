Война. День 93. ОНЛАЙН.
93 день повномасштабної війни Росії.
Тривають запеклі бої на Сході. Ворог намагається прорватись у Сєвєродонецьк. Траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним вогнем загарбників.
Атаки Росії продовжуються на харківському напрямку. Окупанти обстрілюють саме місто, через що страждають і цивільні, та намагаються зупинити просування українських військ в області.
Читайте також хроніку попереднього дня війни.
💙💛Козацькому роду нема переводу! В Україні від початку повномасштабного вторгнення орків, за даними Мінюсту, народилося понад 48,3 тисячі немовлят. Статистика прогресує щодня.
Ось ще трьох здорових хлопчиків народила у безпеці та під дбайливим наглядом лікарів жінка, котра евакуювалась з Чернігівщини.
Новонароджені козаки вже сплять. І бачать сни про вільну та мирну Україну. На добраніч і вам!🌙
❗️Харків'яни повідомляють про вибухи у місті - Суспільне. Харків
Повітряні сили порахували збитих "пташок" ворога і розповіли подробиці бою в небі
Отож, за підсумками доби уражено:
- літак Су-35;
- вертоліт Ка-52;
- БпЛА "Орлан-10";
- ротно-тактичну групу.
Звернення Володимира Зеленського
Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого.
Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація.
Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його.
⛪️ Українська православна церква Московського патріархату на Соборі у п’ятницю прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування, повідомили УП співрозмовники в УПЦ.
Міністерство оборони США заявило, що "знає та усвідомлює" запит України на реактивні системи залпового вогню, але "рішення ... ще не прийняті"
Угруповання Об’єднаних сил на сході України відбило 9 атак російських окупантів, продовжуючи бій ще в 5 місцях, та знищили 19 одиниць російської бронетехніки.
Останні досягнення Росії на Донбасі пов’язані з тим, що російські війська наступають на меншій території, а також із географією місцевості.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Він нагадав, що наступ російських військ на Київ завершився провалом через логістичні проблеми, внаслідок яких колона техніки була розтягнута на десятки кілометрів далеко від джерел забезпечення.
Президент-утікач Віктор Янукович оприлюднив заяву на шести аркушах, у якому звинуватив Польщу в намірах анексувати західні області України, а українцям порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а з повагою.
лист Януковича, оприлюднив його адвокат Юрій Кірасир
Окупанти у п’ятницю обстріляли Шосткинський район Сумщини з мінометів.
❗️🇺🇦Укрпошта оголошує конкурс на ескіз нової марки під назвою "Доброго вечора, ми з України". Бо за цю "марочну" тему проголосували більше 200 тисяч українців.
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський пообіцяв, що нова марка буде народна від початку до кінця: тему, ескіз – обиратиме суспільство. Надсилати ескізи можна до 3 червня включно. ✏️
Справжнє "обличчя русского мира"
4 авіабомби по госпіталю, воронки глибиною близько 5 метрів.
💥 Над Харківською областю українські десантники знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Ворожий гвинтокрил знищено із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун"
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 27 травня вдалося евакуювати 31 людину із Лисичанська. Також на Луганщину завезли гумвантаж, але втратили лобове скло машини.
"Оператор ГТС України" та НАК "Нафтогаз України" направили звернення до Міністерства економіки Німеччини та регулятора BNetzA про припинення наданих раніше винятків у законодавстві для газопроводу "Північний Потік-1.
Зведення від Генштабу
Російські окупанти зосередили свої зусилля на тому, аби скувати українських захисників та недопустити перекидання українських сил.
На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
В Гомельській області, у безпосередній близькості від кордону з Україною, розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу ЗС Білорусі.
На Сіверському напрямку противник продовжує посилювати ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, щоб недопустити перекидати Сили оборони України на інші напрямки.
На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати займані позиції та не допустити подальше просування українських підрозділів у напрямку держкордону.
Окупанти продовжують обстріли та здійснюють дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів українських військ.
Щоб покращити логістичне забезпечення ворог намагається відновити пошкоджену залізницю.
На Слов’янському напрямку ворог обстрілював з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того. Російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.
На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити українські підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська.
На Сєвєродонецькому напрямку російські окупантиздійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.
Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ. Проводив штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піск та Мар’їнка.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.
На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, сковує дії українських військ.
На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.
Український розміновувальний пес Патрон отримав у Каннах найпрестижну кінопремію для чотирилапих – "Пальмовий пес 🥰
"Оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, жюрі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний "Пальмового" статусу" – пишуть українські рятувальники.
⚡У Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва.
Активісти з України та Європи провели у Давосі під час світового економічного форуму акцію проти енергетичного бізнесу, який продовжує працювати із рф "Stop Bloody Energy" (укр. – зупиніть криваву енергію).
Учасники заходу влаштували мітинг "Час обрати свій шлях", на якому звернулися до бізнесу, чи готовий той продати життя невинних заради заробітку в Росії.
Також відбувся перформанс української художниці Дар'ї Кольцової "Колискова". Це матеріалізація статистики реальних втрат дітей за три місяці війни, щоб "заспівати" останню колискову і відпустити життя кожної української дитини, яке відібрала Росія.
Провідні науковці-правники та експерти з геноциду з більше ніж 30 країн, підписали правовий звіт, у якому звинуватили російську державу у порушенні декількох статей Конвенції ООН про геноцид.
Документ попереджає про серйозний і неминучий ризик геноциду в Україні, підкріплюючи звинувачення довгим списком доказів, включаючи приклади масових вбивств мирних жителів, примусових депортацій та дегуманізуючу антиукраїнську риторику, яку використовують високопосадовці Росії.
Відповідно до Конвенції, її підписанти мають юридичне зобов’язання запобігти геноциду, і звіт закликає міжнародне співтовариство діяти.
Зберігати культурну спадщину від війни красиво. Ініціатива RE:Ukraine. Monuments креативно захистила перший пам'ятник у Києві – Михайлу Грушевському, обладнавши каркас, на якому зображений український історик та інформація про нього.
У Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна.
Захід відвідали близько 70 учасників – колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники, зокрема росіяни, які давно живуть за кордоном. На закритому форумі учасники не стримувалися у висловлюваннях: обговорювали "депутінізацію" Росії, зокрема сценарій, за якого повстання "неосвічених мас" призведе до розпаду РФ на багато республік.
У Києві створили квіткові інсталяції, присвячені символам повномасштабної війни в України. На них зобразили літак "Мрія" та жінку, яка з двомісячною дитиною ховалася від бомб у метро.
Останню ще доробляють та обіцяють незабаром відкрити поблизу Індустріального мосту в Солом'янському районі.
Квіткову інсталяцію, присвячену втраченому літаку "Мрія", відкрили в Деснянському районі.
Олександр Лукашенко вирішив створити у Білорусі "народне ополчення".
"Для нас це дуже важливо, тим більше в нинішній обстановці, щоб ми могли мирно… і показувати, що не треба сунутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю", – міністр оборони Білорусі.
💪Український винищувач МіГ-29 збив російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю.
⚡Сєвєродонецьк перебуває у жорсткій обороні, майже на 2/3 периметру міста розташувався ворог, але місто не оточене – голова ОВА
💡На Київщині відновили електро та газопостачання
6-річний хлопчик-сирота з Маріуполя написав листа британському прем'єру Борису Джонсону
"Дорогий Борисе Джонсоне!
Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас.
Ілля, 6 років"
Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де можна отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в 7 країнах ЄС.
Телефони:
☎ + 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України)
☎ +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора)
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі в Ірпені
The devastation witnessed tdy in #Irpin is beyond words. Targeting civilians is a war crime and totally unacceptable. The perpetrators must be held accountable. @DmytroKuleba pic.twitter.com/McyF8TCT7Z— Bujar Osmani (@Bujar_O) May 27, 2022
Як школярів Києва прийматимуть у 5 клас цьогоріч? Пояснює КМДА.
- Заяви для зарахування прийматимуть до 23 червня.
- Документи можна подати власноруч, передати скановані копії чи фотокопії нарочно, факсом, електронною поштою на адресу школи.
- У випадку конкурсу на вільні місця, школа має оприлюднити оголошення про проведення конкурсного відбору до 24 червня. Сам конкурс має бути проведений до 8 липня.
- Якщо ж четвертокласник планує продовжити навчання у своїй школі у 5 класі, його переведуть автоматично.
Детальніше, зокрема, про необхідні документи, читайте тут.
Учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький:
"З переговорами є певні питання, вони певний час перебувають, скажімо так, на низькому профілі... Цей формат, можливо, не завершено. Але я говорю максимально акуратно".
"Воїн". Художник – Юрій Шаповал.
❗Російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.
Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.
Інші новини з регіонів:
📍Маріуполь. Під час розбору завалів окупантами на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл загиблих.
📍Сумщина. Вранці 27 травня російські війська обстрілювали прикордоння. Зафіксовано 7 вибухів з боку РФ у напрямку населеного пункту Середина Буда, попередньо з міномету калібру 120 мм. Ще 8 "приходів", ймовірно з міномету калібру 120 мм, в напрямку того ж населеного пункту з боку рф зафіксували вже о 06:12-06:55
"Моїй сім'ї довелося тікати від вибухів, пострілів, від війни. Я дужу хочу повернутися додому. Це моя найзаповітніша мрія. Гостомель – місто герой, мій герой."
7-річний хлопчик, родич журналістки, написав у шкільному творі про окупацію рідного міста.
Російські окупанти застосовують в Україні вогнеметну систему "Солнцепек", яку називають найбільш потужною неядерною зброєю.
На відео – робота 🇷🇺 вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати 🇺🇦 РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022
Розірвані торговельні ланцюги з тимчасово окупованими територіями вже позначилися на вартості сезонних овочів.
Що буде далі з цінами і чи вистачить усіх товарів у 2022 році?
Комікс української ілюстраторки Юлії Вус для Washington Post про життя під час війни. Повний варіант дивіться тут.
Окупанти заявляють, що переводять окуповані райони Херсонщини та Запоріжжя на російський телефонний код +7 😡
Що відбувається в регіонах – оперативне зведення:
🟥 Буковина: учора ввечері літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю
🟥 Дніпропетровщина: зранку – три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальна інфомація щодо наслідків з’ясовується
🟥 Сумщина: з п'ятої ранку ворог через кордон почав обстріли області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Інші наслідки дані уточнюються
🟥 Харків: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає.
Близько першої ночі у Люботині після обстрілу окупантів пошкоджена школа-інтернат – постраждалих також немає.
Обстріляли Чугуїв, пошкоджений житловий будинок, жертв немає – деталі щодо наслідків уточнюються.
🟥 Луганщина: цілодобово артобстріли. У Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків. У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок, у Лисичанську – 19 об’єктів. Семеро людей загинуло, одну людину поранено
🟥 Донеччина: зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них. За добу по області чотири загиблих цивільних.
Продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони
🟥 Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілів с. Парутине Куцурубської громади Миколаївського району зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.
Біля дев’ятої вечора в місті Очакові спрацювало ППО, над аквазоною. Постраждалих немає.
Вдень і вночі – знову обстріли Широківської громади Баштанського району. Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.
🟥 Херсонщина: ворожі війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти області та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важка ситуація у громадах, які межують з сусідніми областями. У селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад майже гуманітарна катастрофа.
Практично зі всієї області окупанти провджують вивозити сільгосппродукцію в Крим та у Росію
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Генштаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати окупантів на ранок 27 травня – 93 дня війни:
- особового складу – близько 29 750 (+150)
- танків ‒ 1322 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11)
- артилерійських систем – 623 (+6)
- РСЗВ - 201 (+0)
- засоби ППО - 93 (+0)
- літаків – 206 (+0)
- гелікоптерів – 170 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1),
- крилаті ракети – 115 (+1)
- кораблі /катери – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1)
- спеціальна техніка – 48 (+1).
Гаубиці M777 для України вже вантажать у Канаді 🇨🇦
Кореспонденти американського видання The New York Times вважають, що між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.
Останніми днями президенти та прем'єр-міністри, а також лідери Демократичної та Республіканської партій у США закликали до перемоги в Україні. За даними кореспондентів NYT у Вашингтоні та Брюсселі, під цим ховаються розбіжності щодо того, як це виглядатиме і чи має "перемога" однакове визначення у США, Європі та Україні.
Тільки за останні кілька днів надійшла пропозиція Італії про припинення вогню, намір керівництва України відтіснити Росію до кордонів, що існували до 24 лютого, і відновилося обговорення "стратегічної поразки" Володимира Путіна – такої, яка гарантує, що він не зможе знову вчинити подібну атаку.
Кілька фото українських захисників з легендарної 93 бригади "Холодний Яр" від американського фотографа Джона Мура.
Фото оприлюднені 93 бригадою.
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Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину – є серйозні руйнування, під завалами шукають людей.
Росіяни продовжують наступати на Сєвєродонець на Луганщині: ворожа ДТРГ увірвалася в готель "Мир", але українські військові її вибили. Російська артилерія продовжує обстріли.
Ніч на фронті – зведення від Генштабу:
📢 на Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів ЗС Білорусі не відзначається
📢 на Сіверському напрямку противник продовжує посилено прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях
📢 на Слобожанському напрямку ворог готує особовий склад для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.
📢 на Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ
📢 на Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ
📢 на Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.
Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.
На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман
📢 на Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій
📢 в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.
Журналіст Мстислав Чернов показав, як працюють українські військові на Харківщині.
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CNN з посиланням на власні джерела повідомляє, що Адміністрація Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії MLRS.
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Росіяни перекидають з Криму в Запорізьку область особовий склад і військову техніку, зокрема "Гради".
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За словами американського Інституту вивчення війни, останніми днями, хоч оборона України залишається ефективною, російські збройні сили мають певний прогрес у веденні бойових дій і готують "третю лінію оборони".
- У Пентагоні вважають, що незважаючи на величезну чисельну перевагу, російські війська (із 110 оперативних батальйонних тактичних груп) досягли лише "незначного прогресу" у війні проти України.