Війна в Україні. День 73. ОНЛАЙН

13:51

"Цього безпритульника з пошкодженою лапою передали на піклування до дружнього підрозділу. Українці своїх не кидають".

Режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов, який нині воює за Україну, показав одного з врятованих його підрозділом котів на фронті.

Він також розповів, що в нього вдома вже живе один "всиновлений" на війні кіт, а на базі підрозділу – врятований пес Паркер.