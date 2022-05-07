Війна в Україні. День 73. ОНЛАЙН

18:58

Зведення Генштабу на 18 годину 7 травня:

📍противник продовджує наступати на сході, щоб встановити контроль на територією Донецької і Луганської областей та утримувати сухопутний коридор між зазначеними територіями та окупованим Кримом

📍на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза нанесення ракетно-бомбових ударів з Білорусі

📍на Сіверському напрямку росіяни продовжують прикривати українсько-російський кордон у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області продовжують зводити позиції

📍на Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у напрямку кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Обстрілював артилерією у районах населених пунктів: Прудянка, Слатине.

Ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.

Намагався наступати на Вірнопілля – успіху не мав, зазнав втрат і відійшов

📍на Донецькому напрямку ворог зосередив зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк

Продовжував артобстріли та ракетно-бомбові удари із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також намагався взяти під контроль Олександрівку – успіху не мав

📍на Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". Штурмує завод артилерією та танками

📍на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.

Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції

📍на Південнобузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі

📍на Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.