Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС. 120 день війни. ОНЛАЙН

Перші американські HIMARS вже в Україні! Це реактивні системи залпового вогню.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp