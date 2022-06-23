Начался исторический саммит ЕС. 120 день войны. ОНЛАЙН
Триває 120-й день повномасштабного нападу Росії на Україну.
У Брюсселі розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.
На Донеччині та Луганщині триває битва за Донбас.
На тимчасово захоплених територіях Херсонщини українські партизани "полюють" на колаборантів.
Читайте хроніку 119-го воєнного дня
Це був важкий і водночас історичний для України день. Мирної нам ночі.
Повернемося о 9 ранку.
Після 20 години росіяни відкрили мінометний вогонь по Середино-Будській громаді – пролунало близько 20 вибухів. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.
Європейські політики навіть перейшли на українську, щоб привітати Україну із отриманням статусу кандидата на вступ у ЄС 🇺🇦 🇪🇺
Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022
Україна – це Європа 🇺🇦 🇪🇺— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2022
🔴 Насправді історичний день для України та Молдови!— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) June 23, 2022
#EUCO підтвердив їх статус, як кандидатів на членство в ЄС.
Це є відображенням їхніх сильних та законних прагненнь до вступу в ЄС.
Вони мають право вирішувати свою долю самостійно.
І це – бути частиною Європи. Вітаю! https://t.co/YEPFAyfUep
Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.
Пакет включає зброю та обладнання, зокрема нові реактивні системи залпового вогню HIMARS та десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.
Також будуть надані патрульні катери для захисту узбережжя та внутрішніх вод.
Мустафа Найєм, який 8 років тому зібрав своїм постом у фейсбуці людей на Майдані Незалежності, щоб засудити призупинку підписання угоди про асоціацію з ЄС, нагадав, як усе починалося.
У битві за Сєвєродонецьк загинув 21-річний командир одного з відділень батальйону "Свобода" у складі Нацгвардії Семен Обломей.
За 12 днів до загибелі хлопець одружився.
Семен народився і виріс у Києві, закінчив Українську академію лідерства – там же познайомився із своєю майбутньою дружиною.
24 лютого одразу пішов захищати країну. Брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, захищав Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.
Макрон, який полюбляє дзвонити Путіну, назвав рішення Євросоюзу надати статус кандидата Україні та Молдові сильним сигналом Росії на тлі її вторгнення.
"Майбутнє України в ЄС", – президент Зеленський 🔥
Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах 🇺🇦 та 🇪🇺. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022
⚡️Україна офіційно отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС — відповідне рішення підтримали лідери усіх 27 країн-членів.
Також статус кандидата отримала Молдова.
Через руйнування багатьох будівель у промзоні Сєвєродонецька українські захисники можуть відійти на інші, більш укріплені позиції, – заявив Сергій Гайдай.
❗Контекст: українські військові стоять у промисловій зоні Сєвєродонецька, яка розташована ближче до Лисичанська. Натомість росіяни контролюють житлові квартали міста, за якими вже окуповані території.
Відступ на "більш укріплені позиції" означає, що українські захисники рухатимуться ще далі від центру міста й ближче до Лисичанська й Сіверського Дінця. Якщо ситуація погіршуватиметься, українські військові, ймовірно, відходитимуть на Лисичанськ.
❗На картах Інституту вивчення війни (США) та Deep State (Україна, неофіційна карта) більша частина Сєвєродонецька позначена як окупована, менша – "під питанням" або "заявлено, що під російським впливом".
Однак, це не так – українські захисники, як відомо і з публічних даних, і з даних УП серед військових, продовжують тримати оборону.
З кінця травня за Сєвєродонецьк ідуть дуже важкі бої. Це найгарячіша точка фронту.
"Переговори про надання статусу кандидата Україні та Молдові в Європейській раді виявляються дещо складнішими, ніж передбачалося спочатку, оскільки деякі країни хочуть отримати статус кандидата і для Боснії", – передає кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк
the talks on granting candidate status to #Ukraine & #Moldova are proving a bit more difficult at #EUCO than 1st envisaged as some countries want candidate status for #Bosnia as well.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2022
Батальйон "Свобода" продовжує тримати оборону та знищувати окупантів у Сєвєродонецьку 🔥
В Україні активно продовжується процес дерусифікації: працівники Харківського державного академічного російського драмтеатру імені Пушкіна пропонують дерусифікувати назву закладу на Харківський академічний драматичний театр.
"26 березня росіяни почали скидати на будівлю РДА щось потужне – чи то авіабомби, чи то ракети. Одна з них пробила кілька поверхів і дістала аж до підвалу, де жила родина Поліни – їм засипало ноги.
"З рацій військових, які спустилися нам допомогти, постійно чулося: "Повітря! Повітря!". Я спочатку подумала, що це означає: пожежа – треба виходити на повітря. А потім зрозуміла, що це означає: літаки, летять літаки.
Єдине, що ми могли робити, коли це чули, так це відкривати широко рот. Щоб, якщо ми виживемо, не оглохнути", – пригадує Поліна.
Її родина пересиділа ніч у розбитій будівлі, не бажаючи порушувати комендантську годину, а зранку перейшла у своє вже третє сховище – міську лікарню №4".
"Українська правда" розшукала родину з Маріуполя, яка пережила блокаду міста, депортацію, фільтрацію й таки змогла вирватися в Європу.
Режисер Владислав Рекотов разом із командою випустив соціальне відео, присвячене ЛГБТК+ військовим України.
"People shoot people" – соціально-танцювальний ролик на підтримку захисників_ць України, які належать до квір-спільноти і зараз борються за свободу та перемогу нашої країни.
Росіяни планують організувати так звані "референдуми" на окупованій Херсонщині та Запоріжжі 11 вересня. Йтиметься про створення квазіреспублік на захоплених територіях.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Білоруські війська продовжують прикривати білорусько-український кордон. В окремих областях проводять мобілізаційні навчання, де відпрацьовують питання оповіщення та комплектування військових частин.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.
На Харківському напрямку Росія обстріляла з артилерії цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.
На Слов’янському напрямку окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки.
Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.
На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб встановити контроль над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.
На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів Росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.
Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.
Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.
На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.
Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.
Противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового.
На Новопавлівському напрямку загарбники обстрілювали позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.
Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили – з великими втратами ворог відійшов.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках Росія активних бойових дій не вела. Щоб не допустити перекидання наших резервів на інші напрямки, обстрілювала позиції українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.
Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни жорстко придушили.
На Південнобузькому напрямку росіяни активних дій не вела. Обстрілювали цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдали авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. Щоб виявити зміни в положенні наших підрозділів та корегування вогню вели повітряну розвідку БпЛА.
В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.
Уже остаточно: Євробачення-2023 все-таки пройде не в Україні.
Це рішення 23-го червня підтвердила Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU).
Організатори зауважили, що повністю розуміють розчарування, з яким зустріли їхнє рішення в Україні. Але безпека всіх, хто працює та бере участь у конкурсі має бути понад усе.
У боях за Україну загинув офіцер 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Андрій Верхогляд
Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини
📍Харків. Сапери знешкодили авіабомбу ФАБ-500, що була на даху житлового 9-поверхового будинку на Північній Салтівці.
Це надпотужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини. Вона могла зруйнувати увесь цей будинок вщент, але, на щастя, не спрацювала. Ще в березні бомбу скинув на Харків російський літак. Вона влучила у дах житлової висотки та застрягла на її технічному поверсі.
Україна купує в німецького виробника системи протиповітряної оборони IRIS-T. Такої зброї немає навіть у Бундесверу.
Системи вважаються найкрутішими в світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною.
Росія продовжує посилювати військові зв'язки з Білоруссю.
У Генштабі України кажуть: Лукашенко може надати Путіну своє озброєння та військову техніку. Її у подальшому ворог може перекинути на донецький або херсонський напрямок для посилення своїх угруповань.
А міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що агресорам слід вжити негайних зайнятись підвищенням обороноздатності військ так званої "Союзної держави Білорусі й Росії".
⚡У Києві затримали диверсантів. Це двоє громадян України.
У Шевченківському районі затримали жінку, у якої були фото блокпостів. У Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званих Л-ДНР.
Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний:
"Ціна свободи висока.
Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована.
Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю."
Пише Forbes:
McDonald’s може відновити роботу в Україні вже в серпні. Про це виданню анонімно розповів керівник одного з київських ресторанів.
Російські загарбники атакували Миколаїв 3 крилатими ракетами та ще двома – Одещину.
Перші американські HIMARS вже в Україні! Це реактивні системи залпового вогню.
HIMARS have arrived to Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків. Також не можна пересуватися містом на машинах без глушника.
По обіді Олександр Лукашенко та Володимир Путін з'їхались про шось пошушукатись між собою у Підмосков'ї. А 25 червня у двох останніх диктаторів Європи буде робоча зустріч у Санкт-Петербурзі.
📍Запорізька область. Наслідки ворожих обстрілів міста Оріхів.
⚖️ Личаківський райсуд Львова 23 червня проводить попереднє засідання у справі про обвинувачення нардепа Віктора Медведчука у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.
⚡ Операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення.
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив в ефірі національного телемарафону.
Російські окупанти шукають нові "лайфхаки", як втекти з війни, і пиячать від страху.
Тепер вони йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення.
Європарламент 459 голосами прийняв Резолюцію, у якій закликає Голів Держав та Урядів країн Євросоюзу - надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу
🇬🇧 Уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти Росії нових санкцій — вони стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.
У Брюсселі біля будівлі Ради ЄС зібралися люди на підтримку надання статусу кандидата для України. Сьогодні там розпочнеться саміт, на якому розглянуть це питання.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не поширювати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ, бо такі повідомлення шкодять захисникам.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті вранці 23 червня.
🇪🇺 Глава Європейської Ради Шарль Мішель впевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
Станом на ранок понад 917 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 324 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 593.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
🔥 Росія за 120 днів війни в Україні втратила 34 430 військових, 183 гелікоптери та 1 504 танки
Ситуація в регіонах:
Чернігівщина: вночі росіяни обстріляли із мінометів підрозділи прикордонників біля села Грем’яч. Втрат немає.
Сумщина: протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири райони області з різних видів зброї. Під сотню артилерійських прильотів з російської сторони.
Харків: вночі снаряд окупантів влучив в складські приміщення Індустріального району, виникла пожежа, постраждалих немає.
Луганщина: авіаудари та ракетні удари по Сєвєродонецьку та Гірському. Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.
У Сєвєродонецьку та Сиротиному, Золотому та Вовчоярівці атаки відбито.
Донеччина: протягом ночі продовжувались артилерійські та мінометні обстріли позицій та населених пунктів. Зафіксовано щонайменше два артобстріли м.Мар'їнка, один – Красногрівки, п’ять – с.Новомихайлівка.
Протягом доби велися обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Смерч", "Град".
Обстріляно Торецьк, Слов'янськ, Бахмут, с. Іллінівка, с. Бересток, смт Очеретине, с. Георгіївка.
Миколаївщина: 22 червня вдень російські окупанти запустили по Миколаєву сім ракет типу "Онікс". Пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, руйнування різного ступеню – у приватних будинках, також сталася пожежа. Унаслідок обстрілів троє цивільних отримали поранення.
У Баштанському районі вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате.
На Дніпропетровщині знову війська РФ обстріляли Криворізький район. У Апостоловому двоє людей поранені. Місто часткового без світла та води. Вулиці та подвір’я засіяні касетними боєприпасами.
Людей відвели у безпечні місця і зараз там працюють піротехніки ДСНС.
Херсонщина: впродовж доби в області було гучно: на числені вибухи, обстріли та пожежі скаржилися жителі всієї Херсонщини.
Залишається критичною ситуація у Високопіллі, Новій Воронцовці, Калинівському, Станіславіській ТГ, Великоолександрівці.
Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.
Російські війська 22 червня захопили селище Лоскутівка та село Рай-Олександрівка в Луганській області, днем раніше захопивши Тошківку, Підлісне та Мирну Долину — голова ОВА Сергій Гайдай
🇬🇧 За даними британської розвідки, російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська на близько 5 кілометрів завдяки резервам та потужній щільності вогню.
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках у період 22 червня – 1 липня 2022 року у Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил Республіки Білорусь. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.
У рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил Російської Федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.
На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Вдосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Агресор продовжує обстріли підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.
На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.
На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.
На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.
На Сєверодонецькому напрямку противник взяв під контроль населені пункти Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.
На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.
На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріли з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.
На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне вдосконалення позицій.
Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" (сумарний залп – до 40 ракет).
Дякуємо ЗСУ за можливість зустрічати новий ранок 🌞
Важливі новини ночі:
- 23 червня розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.
- Збройні сили України на Зміїному вразили ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" ворога.
- Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ на Луганщині.