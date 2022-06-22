119-ий день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк й активно наступати у напрямку Бахмута. Оскільки це для них може стати виходом на кордон Луганщини.

Росіяни просуваються до Лисичанська. На думку аналітиків американського Інституту дослідження війни, там можуть початись затяжні бої з українськими військами, подібні до блокади у Маріуполя.

В інших регіонах обстріли загарбників спрямовані переважно на те, щоб стримати українських захисників, не дати їм перейти на більш небезпечні напрямки чи піти у наступ.

Тим часом, Україна чекає рішення Європейської ради: ча надасть вона нам статус кандидата у члени ЄС? Фінальне слово має прозвучати вже 23-24 червня.

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