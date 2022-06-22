Війна. День 119. ОНЛАЙН
119-ий день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк й активно наступати у напрямку Бахмута. Оскільки це для них може стати виходом на кордон Луганщини.
Росіяни просуваються до Лисичанська. На думку аналітиків американського Інституту дослідження війни, там можуть початись затяжні бої з українськими військами, подібні до блокади у Маріуполя.
В інших регіонах обстріли загарбників спрямовані переважно на те, щоб стримати українських захисників, не дати їм перейти на більш небезпечні напрямки чи піти у наступ.
Тим часом, Україна чекає рішення Європейської ради: ча надасть вона нам статус кандидата у члени ЄС? Фінальне слово має прозвучати вже 23-24 червня.
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⚡Миколаїв обстріляли керованими ракетами. Попередньо відомо про загибель однієї людини та поранення ще двох.
У Росії, в Новосибірській області, сформували делегацію вчителів, які поїдуть у "відрядження" на окуповані українські території.
Прохання зібрати педагогів на регіональну владу "спустили" з Міністерства просвіти РФ.
"Українська правда" разом із читачами вже передала на фронт 3 пікапи. Тепер оголошуємо збір коштів ще на 10 машин. Долучайтесь!
Картки:
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Деталі, зокрема, реквізити для надсилання SWIFT-платежу, читайте тут.
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт:
Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту.
На Одещині послабили обмеження й дозволили продавати усі види алкоголю з 9 до 20 години.
У Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера Юрія Турульова. За даними пропагандистського росЗМІ, окупант легко поранений.
Росія тримає у Чорному морі 5 надводних носіїв крилатих ракет та один підводний човен. На них сумарно є 44 ракети типу "Калібр".
Також у Чорному морі стоять напоготові 3 великих десантних кораблі РФ. І хоч штормова погода не сприяє висадці десанту, але узбережжя Одещини та Миколаївщини залишається лінією оборони.
У Росії зараз – оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки держав. Її проводить Володимир Путін. Обговорюють "підготовку до Єдиного дня голосування у Росії у вересні".
Справді історична подія. Телеведучий і політик Сергій Притула оголосив збіра коштів не просто на допомогу армії, а на цілі ударні безпілотники "Байрактар". Фонд планує купити 3 "пташки". Долучитись можна тут
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правоохоронці фіксують найсуттєвіші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівські області.
"Не пасуть задніх" і шахраї Харківщини та Кіровоградщини.
Путін у середу планує провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.
Бійці 44 артилерійської бригади ім. Данила Апостола провдовжують знищувати окупантів з допомогою американських гаубиць М777 🔥
Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300" – щонайменше 16 ракет, а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир"
Дружківка на Доннечині 💔
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Міноборони Білорусі оголосили про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.
"Репортери без кордонів" вважають, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.
Хороші новини від "Повернись живим": благодійний фонд, який допомагає армії, став першим в Україні, який отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону 🙌
"З кінця березня фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України", – розповіла юристка фонду Руслана Величко.
Тепер благодійники можуть передавати на фронт не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн.
❗️Отримали офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення. В тому числі, летальне озброєння. Деталі: https://t.co/nqjs36IZG6 pic.twitter.com/aNuksjVbnD— Повернись живим (@BackAndAlive) June 22, 2022
Донеччина: російські окупанти відкрили вогонь забороненими касетними снарядами по пляжу біля озера в місті Часів Яр – одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.
Росія імітує ракетні удари по території Естонії, у міноборони країни вважають ситуацію серйозною❗
❌ Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 119 дня війни:
- особового складу – 34 230 (+130)
- танків ‒ 1496 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8)
- артилерійських систем – 752 (+0)
- РСЗВ – 239 (+0)
- засобів ППО – 99 (+1)
- літаків – 216 (+0)
- гелікоптерів – 182 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3)
- крилатих ракет – 137 (+0)
- кораблів/катерів – 14 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6)
- спеціальної техніки – 60 (+1).
Що відбувається в регіонах на ранок 22 червня – 119 дня війни:
🔴 Чернігівщина: вночі ворог зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч. Втрат немає
🔴 Дніпропетровщина: ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною – Апостолівську та Зеленодольську. У одному з сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали. Деталі уточнюються
🔴 Харківщина: вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо — постраждалих немає. Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд попав у приватний будинок, попередньо троє людей поранено. Протягом доби 15 людей загинули, 16 — поранені
🔴 Луганщина: у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі — по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.
Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору❗
У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.
Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації❗ Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських
🔴 Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту❗ Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Град". Під обстрілами — Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмовка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, с. Федорівка, с. Хрестище.
Пошкоджено 39 об’єктів, в тому числі 4 банатопрверхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика. Одна людина загинула, 15 — поранено
🔴 Миколаївщина: вчора протягом дня обстріли тривали в багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду – інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Вчора, протягом другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм
🔴 Херсонщина: продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів. В області не працює жодне українське ЗМІ❗
У цілому ситуація на Херсонщині напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, тяжкі бої йдуть в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. Все більше гучні заяви роблять окупанти та місцеві колоборанти про входження Херсонщини до Росії.
Такі заяви херсонці чують з початку окупації, тому щодня в місті з’являються все більше українських прапорів і надписів, що Херсон — це Україна, і містяни чекають лише ЗСУ.
Доброго ранку 🇺🇦 Головні новини ночі та ранку:
- На окупованій частині Запорізької області почалася нова хвиля викрадень людей. Росіяни погрожують мешканцям смертною карою.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, за чотири місяці лише в його місті росіяни викрали понад 500 людей. Та попри це спротив зростає.
- На тлі загострення відносин між Литвою та Росією Сполучні Штати нагадали про п'яту статтю НАТО: напад на одного члена договору буде нападом на всіх.
- Окупанти анонсують відновлення зв'язку на захоплені частині Херсонської області до кінця липня. Йдеться про роботу російського стільникового оператора.
- За даними американського Інституту дослідження війни, російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня
- Розвідка Британії повідомляє, що Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.