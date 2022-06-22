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Війна. День 119. ОНЛАЙН

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 09:00

119-ий день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк й активно наступати у напрямку Бахмута. Оскільки це для них може стати виходом на кордон Луганщини.

Росіяни просуваються до Лисичанська. На думку аналітиків американського Інституту дослідження війни, там можуть початись затяжні бої з українськими військами, подібні до блокади у Маріуполя.

В інших регіонах обстріли загарбників спрямовані переважно на те, щоб стримати українських захисників, не дати їм перейти на більш небезпечні напрямки чи піти у наступ.

Тим часом, Україна чекає рішення Європейської ради: ча надасть вона нам статус кандидата у члени ЄС? Фінальне слово має прозвучати вже 23-24 червня.

Читайте також хроніку попереднього дня війни

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16:30

Миколаїв обстріляли керованими ракетами. Попередньо відомо про загибель однієї людини та поранення ще двох.

16:16

У Росії, в Новосибірській області, сформували делегацію вчителів, які поїдуть у "відрядження" на окуповані українські території.

Прохання зібрати педагогів на регіональну владу "спустили" з Міністерства просвіти РФ. 

16:00

"Українська правда" разом із читачами вже передала на фронт 3 пікапи. Тепер оголошуємо збір коштів ще на 10 машин. Долучайтесь! 

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15:30

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт:

Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту.

15:14

На Одещині послабили обмеження й дозволили продавати усі види алкоголю з 9 до 20 години.

14:52

У Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера Юрія Турульова. За даними пропагандистського росЗМІ, окупант легко поранений.

14:39

Росія тримає у Чорному морі 5 надводних носіїв крилатих ракет та один підводний човен. На них сумарно є 44 ракети типу "Калібр".

Також у Чорному морі стоять напоготові 3 великих десантних кораблі РФ. І хоч штормова погода не сприяє висадці десанту, але узбережжя Одещини та Миколаївщини залишається лінією оборони.

14:30

У Росії зараз – оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки держав. Її проводить Володимир Путін. Обговорюють "підготовку до Єдиного дня голосування у Росії у вересні".

14:17

Справді історична подія. Телеведучий і політик Сергій Притула оголосив збіра коштів не просто на допомогу армії, а на цілі ударні безпілотники "Байрактар". Фонд планує купити 3 "пташки". Долучитись можна тут

13:37

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правоохоронці фіксують найсуттєвіші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівські області.

"Не пасуть задніх" і шахраї Харківщини та Кіровоградщини.

13:21

Путін у середу планує провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

12:59

Бійці 44 артилерійської бригади ім. Данила Апостола провдовжують знищувати окупантів з допомогою американських гаубиць М777 🔥

12:39

Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300" – щонайменше 16 ракет, а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир"

12:14

Дружківка на Доннечині 💔

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Допис, поширений Julia Kochetova (@seameer)

11:51

Міноборони Білорусі оголосили про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

11:13

"Репортери без кордонів" вважають, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.

10:59

Хороші новини від "Повернись живим": благодійний фонд, який допомагає армії, став першим в Україні, який отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону 🙌

"З кінця березня фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України", – розповіла юристка фонду Руслана Величко.

Тепер благодійники можуть передавати на фронт не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн.

10:46

Донеччина: російські окупанти відкрили вогонь забороненими касетними снарядами по пляжу біля озера в місті Часів Яр – одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

 
10:13

Росія імітує ракетні удари по території Естонії, у міноборони країни вважають ситуацію серйозною❗

09:40

❌ Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 119 дня війни:

  • особового складу – 34 230 (+130) 
  • танків ‒ 1496 (+0) 
  • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) 
  • артилерійських систем – 752 (+0) 
  • РСЗВ – 239 (+0) 
  • засобів ППО – 99 (+1) 
  • літаків – 216 (+0) 
  • гелікоптерів – 182 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3)
  • крилатих ракет – 137 (+0)
  • кораблів/катерів – 14 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6) 
  • спеціальної техніки – 60 (+1).
09:27

Що відбувається в регіонах на ранок 22 червня – 119 дня війни:

🔴 Чернігівщина: вночі ворог зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч. Втрат немає

🔴 Дніпропетровщина: ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною – Апостолівську та Зеленодольську. У одному з сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали. Деталі уточнюються

🔴 Харківщина: вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо — постраждалих немає. Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд попав у приватний будинок, попередньо троє людей поранено. Протягом доби 15 людей загинули, 16 — поранені

🔴 Луганщина: у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі — по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору❗

У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації❗ Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських

🔴 Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту❗ Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Град". Під обстрілами — Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмовка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, с. Федорівка, с. Хрестище.

Пошкоджено 39 об’єктів, в тому числі 4 банатопрверхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика. Одна людина загинула, 15 — поранено

🔴 Миколаївщина: вчора протягом дня обстріли тривали в багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду – інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вчора, протягом другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм

🔴 Херсонщина: продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів. В області не працює жодне українське ЗМІ❗

У цілому ситуація на Херсонщині напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, тяжкі бої йдуть в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. Все більше гучні заяви роблять окупанти та місцеві колоборанти про входження Херсонщини до Росії.

Такі заяви херсонці чують з початку окупації, тому щодня в місті з’являються все більше українських прапорів і надписів, що Херсон — це Україна, і містяни чекають лише ЗСУ.

🔴 Сумщина: вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. Деталі щодо наслідків уточнюються. За вчорашній день в області — шестеро поранених внаслідок артобстрілів та атаки дронів-камікадзе. Жертв та руйнувань попередньо немає
🟢 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині ніч минула відносно спокійно.
09:00

Доброго ранку 🇺🇦 Головні новини ночі та ранку:

  • На окупованій частині Запорізької області почалася нова хвиля викрадень людей. Росіяни погрожують мешканцям смертною карою.
    За словами мера Мелітополя Івана Федорова, за чотири місяці лише в його місті росіяни викрали понад 500 людей. Та попри це спротив зростає.
  • На тлі загострення відносин між Литвою та Росією Сполучні Штати нагадали про п'яту статтю НАТО: напад на одного члена договору буде нападом на всіх.
  • Окупанти анонсують відновлення зв'язку на захоплені частині Херсонської області до кінця липня. Йдеться про роботу російського стільникового оператора.
  • За даними американського Інституту дослідження війни, російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня
  • Розвідка Британії повідомляє, що Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.
Теми: війна
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