Українська армія виходить із Сєвєродонецька. 121 день великої війни. ОНЛАЙН
Уже 121 день українська армія протистоїть російським окупантам.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини, його найпекельніша частина все ще на Луганщині – у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.
Західне озброєння продовжує незначними обсягами надходити в Україну, ленд-ліз ще не почав працювати.
23 червня, на 120-му дні війни, Україна отримала статус кандидата на вступ в Європейський Союз.
"Українська правда" з першого дня війни стежить за всіма подіями цієї війни.
У центрі Тбілісі розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають від влади виконати вимоги ЄС для отримання країною статусу кандидата на членство.
До присутніх звернулися президент Зеленський та нардепутат Давид Арахамія, якого прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинувачував у блокуванні кандидатського статусу для країни.
Зеленський заявив, що вірить у європейське майбутнє Грузії, та пообіцяв, що Україна допоможе грузинському народу на цьому шляху.
А за словами Арахамії, і український, і грузинський народи завжди боролися за своє місце в єдиній Європейській родині, але сьогодні у грузинів забирають можливість возз'єднатися з Європою. Він також закликав народ Грузії оцінити дії нинішнього уряду "Грузинської мрії".
На Львівщині діти облаштували блокпост, на якому зупиняли автівки та просили водіїв фінансово допомогти військовослужбовцям.
Після того, як їхню ініціативу підхопив фонд "Твори добро", хлопці зібрали кошти на 2 бронежилети для військовослужбовців зі Стрийщини, які зараз боронять незалежність на фронті.
|
Українці за три дні перерахували українському телеведучому і засновнику благодійного фонду Сергія Притули та блогеру Ігорю Лачену грошей на придбання 4 ударних безпілотників "Байрактар" для потреб ЗСУ 🔥🔥🔥
У Волинській області поблизу державного кордону з Білоруссю запроваджується заборона на відвідування лісів ❌
Напередодні саміту G7 у Мюнхені вийшли на масовий мітинг на підтримку України 🇺🇦
Фото надані УП.
|
Миколаївський десантник збив із переносного зенітно-ракетного комплексу російський штурмовик Су-25.
На Харківщині автомобіль швидкої потрапив під обстріл – поранено фельдшера, однак після поранення він поїхав надавати допомогу хворому (❗).
Близький соратник президента Росії Володимира Путіна попередив, що Лондон стане першим містом, яке будуть бомбити у разі чергової світової війни 😵💫
"Я з Луганщини. Я тут народився та виріс. Чому я маю йти? І ті люди, які теж патріоти й боронять батьківщину, або жінки, які виїхали, та мріють повернутися в українську Луганщину. Я думаю, що нас, патріотів, більшість.
Але є й ті, хто хоче бачити тут Російську Федерацію. Вони думають, що повернуться в Радянський Союз, помолодіють, будуть працювати всі шахти й заводи, буде хліб по три копійки, будуть мотатися в Мурманськ… але вони не розуміють, що хоче той окупант зробити, і що тут життя не буде".
Читайте на сайті "Української правди" інтерв'ю з командиром спецпризначенців батальйону "Луганськ-1" Степаном.
Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території України і що, мовляв, для вирішення цієї проблеми не вистачає "конструктивної позиції" Києва.
Про це він заявив під час виступу на саміті "БРІКС плюс", пишуть російські ЗМІ.
Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.
Оперативна інформація станом на 18:00
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.
- На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.
- На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.
- На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.
Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.
Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли. Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.
- На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.
Камери відеоспостереження зафіксували моменти влучання російських снарядів поблизу заправки в Інгульському районі Миколаєва 23 червня.
Відео: власник автозаправної станції.
У п'ятницю доставки гуманітарної допомоги до Лисичанська Луганської області не буде через руйнування шляхопроводу до міста після авіаудару росіян.
Європейська рада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.
Також лідери ЄС домовились посилювати санкції проти РФ і продовжувати військову допомогу Україні.
Російські окупанти частково послабили обмеження жителів Маріуполя на виїзд у напрямку території, контрольованою українським урядом.
❕Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України — про це повідомляє українська розвідка.
Голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.
США, Євросоюз та Велика Британія створили Консультативну групу з питань жорстоких злочинів, щоб допомогти Україні розслідувати російські воєнні злочини. Експерти, які працювали в міжнародних трибуналах по всьому світу, консультуватимуть прокурорів.
Генеральний штаб не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, наразі там найгарячіша ділянка фронту.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни під супроводом охорони привезли у місто делегацію московського патріархату. РПЦ дала вказівку колаборантам - відновити роботу храмів і молитися за російських військових.
Вночі 24 червня Росія обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині, влучила у пожежну частину. Четверо рятувальників поранені.
СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України — до неї, зокрема, входив нардеп Андрій Деркач.
Восьмий апеляційний адмінсуд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка свого часу називалася "Партією політики Путіна".
Чи можна буде купатись у водоймах влітку? Відповідає Державна служба з надзвичайних ситуацій ⬇
- Області, які перебували під окупацією, або ті, де велися або продовжуються бойові дії, купальний сезон не розпочали. Йдеться про Київщину, зокрема, про місто Київ, Донеччину, Чернігівщину, Миколаївщину, Одещину та Сумщину.
У цих регіонах ДСНС наполегливо не рекомендує взагалі виходити на відпочинок біля моря чи водойм. Вони можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів.
- При цьому місцеві органи влади визначили в Україні 240 місць відпочинку на водних об’єктах, з них 194 обладнані пляжами.
Там, де купальний сезон відкрили, люди мають знати одне правило: купатися потрібно саме у місцях, визначених військовими адміністраціями та місцевими органами влади.
- Рятувальники вже очистили від вибухонебезпечних предметів близько 33 га акваторій, найбільша кількість з яких знаходиться у Київській області.
Наразі робота ведеться на Сумщині, Миколаївщині та Запоріжчині.
⚡ СБУ заявляє, що викрила російську агентуру, до якої входив народний депутат Андрій Деркач.
За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.
Росія продовжує гратись в історичні паралелі, прикриваючи власні злочини. Глава російського МЗС Сергій Лавров порівняв ЄС і НАТО з Гітлером:
"Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР. Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією."
Правоохоронці кажуть, що викрили на фінансуванні терористів "ДНР" колишнього нардепа Валерія Горбатова. У нього знайшли понад 6 тисяч артефактів та експонатів, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".
Серед артефактів – скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. Їх оцінюють у декілька мільйонів доларів.
Колекцію планують передати до музейного фонду України.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич:
"Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють.
Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч."
У Харкові росіяни ракетним ударом зруйнували спортивний комплекс навчального закладу.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон:
"Моє послання колегам по G7 і в НАТО зокрема… зараз не час домовлятися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонують відмовитися від частини території в обмін на припинення вогню."
📍Донеччина
⚡Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.
Про підірваного в Херсоні колаборанта ⬇
📍Окупований Маріуполь. За даними української міської влади, росіяни під виглядом житла будують у фортифікаційні споруди. Так вони готуються до контрнаступу ЗСУ.
⚡В окупованому Херсоні вранці вибухнув автомобіль.
За даними УП, це підірвалась машина місцевого колаборанта Дмитра Савлученка. Він був функціонером молодіжної організації "Нова Русь".
Окупанти називають Савлученка "начальником управління молоді та спорту регіону". Він загинув.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Київщина та Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
23 червня окупанти використали заборонену зброю – запалювальні снаряди з фосфором. Одна дитина в лікарні.
Ніч в області була тихою.
📍Запорізька область
Ворог вночі здійснив обстріл території області з реактивних систем залпового вогню. Вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.
В обласному центрі "прильотів" чи інших надзвичайних подій наразі не зафіксовано.
📍Чернігівщина
Вночі росіяни обстріляли із мінометів (5 вибухів) територію неподалік села Сеньківка, Чернігівський район, та біля села Янжулівка (20 вибухів), Новгород-Сіверський район. Повідомлень про загиблих та поранених не надходило. Деталі уточнюються.
📍Дніпропетровщина
Знову обстріляли Криворізький район. Дві громади – Гречаноподівську та Широківську. Є руйнування. Люди не постраждали.
📍Харків
Вночі – 4 потужні вибухи в Індустріальному та Київському районах міста. Постраждалих, попередньо, немає.
Також нічних обстрілів зазнали Дергачі, Харківського району.
Протягом доби внаслідок обстрілів росіян в області 10 поранених, серед них 2 дітей. Загинули дві людини.
📍Луганщина
Атаку на Лисичанськ відбито, росіяни оволоділи Миколаївкою. Лисичанськ та Борівське – авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці.
У Сєвєрдонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький, Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села.
📍Донеччина
Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч" – по всій лінії фронту. Авіаудар по Костянтинівці.
Обстріляні Красногорівка, Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут, смт. Південне, с. Орлівка.
Пошкоджено 13 об’єктів, в тому числі 10 приватних житлових будинків, 1 багатоповерхівка, школа, промислове підприємство.
Загинуло 2 цивільних, 2 поранені.
📍Миколаївщина
Зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація уточнюється. Внаслідок вчорашньої атаки міста крилатими ракетами поранено одного цивільного.
Баштанський район: внаслідок вчорашніх нічних обстрілів смт Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Миколаївський район: ввечері 23 червня внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено.
Зранку 24 червня – обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.
📍Херсонщина
Бойові дії тривають у селах Бериславського району. Ворожа армія використовує всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі зазначають, у деяких селах відбулася ротація, тож нові "освободітєлі" поселилися у будинках людей, які виїхали.
Стабільно критична ситуація у громадах Нововоронцовки, Високопілля, Калинівського, Великої Олександрівки, Чорнобаївки, Станіслава. Через бої села стоять напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані.
Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.
Ранкове "євроінтеграційне" звернення Зеленського:
"28 лютого Україна подала заявку на членство в ЄС. Чимало хто сприйняв це скептично, а шанси України вважав примарними.
Але всі ми об'єднались. І світ побачив нашу унікальну рису: чим більше в нас не вірять, тим краще в нас виходить.
Те, на що інші країни витрачають декілька років, ми зробили за кілька тижнів."
Зеленський хоче звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова. Причини: низка невдалих операцій і втрат у Херсоні.
Відео катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 в Рязанській області.
Мінборони РФ на своїй "новомові" називає подію "жорсткою посадкою". 4 людини з 9 загинули.
Що відбувається на фронті? Ранкове звернення Генштабу:
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, щоб:
- встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей;
- утримати сухопутний коридор між цими територіями та Кримом;
- блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря;
- а також утримати захоплені райони Херсонської та частини Запорізької областей і спробувати створити сприятливі умови для відновлення наступу в Миколаївській області.
На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території Білорусі ворог нарощує системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних районах з Україною та країнами Європейського Союзу.
На Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.
На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.
На Слов’янському напрямку ворог із артилерії обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.
На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.
Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.
На Бахмутському напрямку Росія обстрілювала позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.
На Новопавлівському напрямку окупанти завдавали вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.
Задіяні ними диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Щоб не допустити перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.
У рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.
На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.
⚡Голова Луганської адміністрації Сергій Гайдай: Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
Втрати росіян станом на 24 червня:
- особового складу – близько 34530 (+100) осіб
- танків ‒ 1507 (+3) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5)
- артилерійських систем – 759 (+3)
- реактивних систем залпового вогню – 241 (+1)
- засобів протиповітряної оборони – 99 (+0)
- літаків – 216 (+0)
- гелікоптерів – 183 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 622 (+2)
- крилатих ракет – 137 (+0)
- кораблів/катерів – 14 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5)
- спеціальної техніки – 60 (+0)
Доброго ранку!
Що відбувалося, поки ми спали:
- аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що російські загарбники у найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам розпочати контрнаступи
- біля російської Рязані розбився військово-транспортний літак Іл-76
- розвідка Британії заявила, що Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера", оскільки має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати
- українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.