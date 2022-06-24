Українська армія виходить із Сєвєродонецька. 121 день великої війни. ОНЛАЙН

Уже 121 день українська армія протистоїть російським окупантам.

Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини, його найпекельніша частина все ще на Луганщині – у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Західне озброєння продовжує незначними обсягами надходити в Україну, ленд-ліз ще не почав працювати.

23 червня, на 120-му дні війни, Україна отримала статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

"Українська правда" з першого дня війни стежить за всіма подіями цієї війни.

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