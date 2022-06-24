Украинская армия выходит из Северодонецка. 121 день большой войны. ОНЛАЙН

09:29

Що відбувається на фронті? Ранкове звернення Генштабу:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, щоб:

встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей;

утримати сухопутний коридор між цими територіями та Кримом;

блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря;

а також утримати захоплені райони Херсонської та частини Запорізької областей і спробувати створити сприятливі умови для відновлення наступу в Миколаївській області.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території Білорусі ворог нарощує системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних районах з Україною та країнами Європейського Союзу.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку ворог із артилерії обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку Росія обстрілювала позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку окупанти завдавали вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

Задіяні ними диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Щоб не допустити перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

У рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.