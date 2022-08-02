Евакуація з Донеччини та "Азов" під репресіями в Росії. Головне за 160 день війни

Україна тримає повномасштабну оборону від агресора вже 160 днів.

Головне за цю добу, про те, як Росія атакує українські міста, що відбувається на окупованих територіях та як тривають бої на фронті – у підсумках "Української правди".

Читайте також хроніки попереднього, 159 дня війни.

Як Росія обстрілює регіони

Ввечері Росія випустила по Україні 8 ракет. 7 із них збила протиповітряна оборона. Удар був спрямований по центральних, південних та західних областей України.

📍Львівщина

Одна з вечірніх ракет вразила Львівську область. Вибух був на території Червоноградського району. Деталі наразі ще невідомі.

📍Миколаїв

Окупанти атакували місто після першої ночі та близько четвертої ранку. Вибухи лунали у двох районах.

Одна людина контужена.

Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки, вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.

Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Відео з Telegram Сєнкевича pic.twitter.com/uahZ3hSURM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2022

Загалом від російських обстрілів від початку війни на Миколаївщині постраждали 1 435 людей, 403 із них вбито.

Обов'язкову евакуацію мирного населення з регіону поки не планують.

📍Дніпропетровщина

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ і ствольної артилерії Синельниківський та Криворізький райони.

Люди не постраждали. є руйнування житла, пошкоджені автівки. Однак є руйнування житла, пошкоджені автівки.

У селі Кошове окупанти перебили лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла.

📍Миколаївка, Донеччина

Вранці російські війська обстріляли школу-інтернат. З-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

❗Розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Донеччини.

Маршрут: потяг Покровськ – Кропивницький, із зупинкою в Олександрії

Коли: кожного парного дня

Час відправлення: 16:30.

Першим рейсом вдалося доставити 136 пасажирів, з них 44 є маломобільними.

Як ідуть бої на фронті

Американський інститут дослідження війни:

Росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на Запоріжжя.

Окупанти припиняють кампанію з наступу на Слов’янськ. Це, імовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Головне зі зведення Генштабу:

На Харківському напрямку окупанти намагались покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак. Однак зазнали невдачі та відступили.

Ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

На Слов’янському противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного.

Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Кривої Луки.

Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

Всі спроби просування противника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад.

У напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівки.

Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх.

Орієнтовні втрати росія на 2 серпня:

особового складу – близько 41 170 (+140) осіб,

танків ‒ 1 768 (+0) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3),

артилерійських систем – 936 (+4),

РСЗВ – 259 (+0),

засобів ППО – 117 (+0),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 191 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),

крилатих ракет – 174 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2),

спеціальної техніки – 82 (+0).

Що відбувається на окупованих територіях

📍Херсонщина

За даними української розвідки, на станції "Каланчак" стався вибух, коли окупанти намагались розвантажити ешелон з військовою технікою та боєприпасами.

Розвідка припускає, що причиною могло стати необережне поводження з боєприпасами. Одразу після вибуху ешелон почав рух в напрямку Криму, а собовий склад противника у паніці розбігся.

📍Донеччина

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін назвав кількість українських військовополонених, яких утримують бойовики. Це 3,5 тисячі людей.

При цьому кремлівський посіпака каже, що стосовно полонених проводяться так звані "слідчі дії", і "винних" чекає "суд і покарання".

📍Маріуполь

Окупанти анонсували рок-концерт на заводі "Азовсталь", який став символом спротиву російському наступу. Росія використовує молодь і дітей для пропаганди своїх ідей.

За даними української влади, з міста продовжують евакуйовуватися мешканці, близько 50-100 людей щоденно.

📍Оленівка, Донеччина

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених у в’язниці несе Росія.

Окупанти заявляли, що вибух в колонії стався нібито через українські обстріли.

📍Севастополь, Крим

Розвідка Британії прокоментувала нібито атака дрона на штаб Чорноморського флоту РФ, про яку окупанти заявляли раніше. Цей інцидент у Британії назвали "останньою з невдач для Чорноморського флоту":

"Після заяв про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот може організовувати публічні заходи високого рівня паралельно з діяльністю у рамках ведення бойових дій".

Головні політичні новини в Україні

Правоохоронці заявили, що ліквідували мільйонну ботоферму. Вона працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації".

За даними джерел УП, силовики пов’язують ботоферму із замовленнями партії Петра Порошенка "Європейської солідарності". У політсилі такий зв’язок заперечують.

За даними СБУ, "зловмисники поширювали дезінформацію", критикуючи владу. Як саме – читайте детальніше.

Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Його попередника, Геннадія Лагуту, який на початку окупації зник з публічного простору, президент звільнив 9 липня.

Що кажуть світові лідери

США розширили "чорний список" підсанкційних осіб із Росії. Туди додали російську спортсменку і, ймовірно, цивільну дружину Путіна Аліну Кабаєву.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш каже, що зараз "час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни":

"Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт".

Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, як Україна стримує небезпеку для всієї Європи:

"Сьогодні Україна захищає Польщу, Європу, включно з Німеччиною. Якщо героїчний опір України не зможе протистояти імперським планам Путіна, Польща та країни Балтії опиниться під прямою загрозою подальшого розширення російської сфери впливу на Центральну Європу".

Бельгія заморозила вже 50,5 млрд євро. Це кошти, що належать людям і компаніям, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.

Що заявляє Росія

Верховний суд РФ визнав український батальйон "Азов" "терористичною організацією". Його діяльність на території Росії заборонили.

"Азов" відповів:

"Недоімперія має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом".

Що це означає: Таке рішення фактично може позбавити членів "Азову" статусу військовополонених, зняти з них імунітет і відправити захисників під суд.

Загарбники придумали провести так званий "Міжнародний антифашистський конгрес". Його організатором буде Міноборони РФ, яке каже, що запросило представників "74 дружніх країн". Захід відбудеться з 15 по 21 серпня.

Що це означає: Поки в Росії штрафують за плакати "Фашизм не пройде", Кремль і далі продовжує промивати мізки своїм громадянам казками про боротьбу з нацизмом і фашизмом.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу каже, мовляв, окупація Донецької області триває за планом.

Що це означає: Путін збирався за 2 дні захопити Київ та всю Україну. Згодом намагався подати своєму електорату окупацію сходу як перемогу у війні. Але бійці ЗСУ продовжують тримати оборону.