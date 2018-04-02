Адвокати Савченко готують матеріали для спростування підозри

Захисники народного депутата Надії Савченко готують матеріали, щоб спростувати висунуті їй підозри за шістьма статтями Кримінального кодексу.

Про це розповів агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Віктор Чевгуз.

"Ми зараз готуємо матеріали для спростування підозри. Усі ті шість статей, що їй пред'явили, потрібно спростовувати. Збираємо докази, будемо проводити адвокатське розслідування", - заявив він.

Крім того, в понеділок в СІЗО до Савченко перший раз приходив слідчий.

"До неї сьогодні перший раз ненадовго прийшов слідчий. Я був з ранку, а потім прийшов він", - сказав Чевгуз.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити Савченко.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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