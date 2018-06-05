Порошенко про "вбивство" Бабченка: Такі методи допустимі для захисту журналістів

Президент Петро Порошенко заявив, що такі методи, як інсценування вбивства, цілком припустимі, щоб захистити журналістів і свободу преси.

Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню "El Pais".

Перед цим журналіст запитав у нього, чи дійсно необхідно було організовувати вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, адже після цього було багато критики.

"Ви б хотіли, щоб російські спецслужби вбили цього журналіста? Мета його вбивства полягала в дестабілізації України. Довести, що українська влада не може контролювати ситуацію всередині своєї країни", - сказав Порошенко.

За його словами, українські спецслужби розкрили цей замах і продемонстрували, що вони ведуть боротьбу з агресором.

Він додав, що було заарештовано організатора планованого вбивства і в найближчому майбутньому правоохоронці нададуть інформацію про те, хто фінансував замах на Бабченка, хто віддавав накази, хто давав списки журналістів, яких необхідно вбити в майбутньому.

"Якщо ми хочемо захистити свободу преси, якщо ми хочемо захистити журналістів, ми повинні використовувати такі методи. У всякому разі, цей наказ не був відданий президентом, його віддав Генпрокурор", - сказав Порошенко

Він додав, що підтримує такі методи спецслужб, якщо вони захищають і рятують життя журналістам.

Також автор інтерв'ю уточнив, що в списку потенційних жертв значиться 30 осіб, як із України, так із ЄС. Чи повідомили дані про них керівництву тих країн, де також планувалися вбивства.

Порошенко відповів, що не він особисто, але спецслужби на своєму рівні співпрацюють один з одним.

Він додав, що не хоче вплутувати політику в розслідування цього замаху на вбивство і зазначив, що спецслужби України і ЄС близько співпрацюють між собою і це "випробування довірою".

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів" розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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