Главные новости воскресенья и ночи: экзит-полы по выборам и опросу Зеленского

В крупнейших городах уже известны предварительные результаты выборов, "5 вопросов от президента" проигнорировала треть избирателей – новости, которые были актуальны 25 октября.

О местных выборах

Киев. Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул. Его же партия набирает больше всего голосов.

Харьков. Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", победу на выборах городского головы получает действующий мэр Геннадий Кернес.

Днепр. Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в 1 туре выборов городского головы лидирует действующий мэр Борис Филатов.

Одесса. Согласно данным экзит-поллов, на выборах мэра Одессы лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов, на втором месте кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик.

Львов. Во второй тур выборов городского головы выходят действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Николаев. Во второй тур выборов мэра выходят действующий городской голова Александр Сенкевич и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Кривой Рог. Во второй тур местных выборов могут выйти действующий городской глава Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Ужгород. Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в первом туре выборов городского головы побеждает действующий мэр Богдан Андреев, немного позади кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей, на третьей позиции бывший глава города Сергей Ратушняк.

Черкассы. На выборах мэра больше всего голосов набирает действующий мэр Анатолий Бондаренко, он выйдет во второй тур с представителем "Голоса" Виктором Евпаком, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Винница. По информации экзит-пола студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24"на выборах городского головы побеждает действующий мэр, представитель "стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов.

Черновцы. На выборах мэра побеждает Роман Кличук от партии "Единая альтернатива", которая одновременно набирает наибольшее количество голосов на выборах в горсовет.

Мариуполь. Согласно экзит-полу социологической группы "Рейтинг", выборы мэра выигрывает действующий мэр Вадим Бойченко.

Об опросе Зеленского

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг," треть украинцев, голосовавших на местных выборах, проигнорировали 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. При этом мнения опрошенных и тех, кто не отвечал на вопросы, в основном совпадают.

Пресс-секретарь кампании "5 вопросов президента" Артем Гагарин заявляет, что опрос, инициированный Владимиром Зеленским, прошел успешно и в рамках законодательства, его предварительные результаты партия "Слуга народа" объявит 26 октябре.

Четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса от президента поддержало подавляющее большинство украинцев, принявших в нем участие. Относительно одного мнения граждан разделились практически поровну.

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