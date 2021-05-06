Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк

Держсекретар Блінкен прибув до Києва, ЦВК не підтримала реєстрації Вірастюка нардепом – актуальні новини 5 травня.

Про Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.

Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час візиту буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України. Також планується обговорити взаємодію у сфері торгівлі і інвестицій. За словами Дмитра Кулеби, Україна запросить системи ППО та антиснайперські технології.

У США заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.

Про Вірастюка

Центральна виборча комісія не підтримала реєстрацію народним депутатом кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка, який раніше був оголошений переможцем на довиборах в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

У партії "Слуга народу" вважають, що політичні опоненти всіляко намагаються відтермінувати визначення Вірастюка переможцем.

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