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Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк

Четвер, 6 травня 2021, 08:00
Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк

Держсекретар Блінкен прибув до Києва, ЦВК не підтримала реєстрації Вірастюка нардепом – актуальні новини 5 травня.

Про Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом. 

Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 

Під час візиту буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України. Також планується обговорити взаємодію у сфері торгівлі і інвестицій. За словами Дмитра Кулеби, Україна запросить системи ППО та антиснайперські технології.

У США заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.

Про Вірастюка

Центральна виборча комісія не підтримала реєстрацію народним депутатом кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка, який раніше був оголошений переможцем на довиборах в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

У партії "Слуга народу" вважають, що політичні опоненти всіляко намагаються відтермінувати визначення Вірастюка переможцем.

Про інші важливі новини

У Венеційській комісії стверджують, що міжнародні експерти мають брати участь у відборі членів Вищої ради правосуддя, а під час ухвалення рішення щодо призначення його мають підтримати щонайменше двоє міжнародних експертів. 

В Індії зафіксували рекорд заражень і смертей від COVID-19.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час неформальної зустрічі в одній з його заміських резиденцій з екс-президентом Молдови Ігорем Додоном показав свій "улюблений палац", "золоте дно" і розповів про ферму зі страусами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирних домовленостей із Росією щодо повного припинення вогню не вдалось досягти, тому ситуація на фронті залишається небезпечною. 

Військовослужбовець Збройних сил отримав поранення у результаті ворожого обстрілу 5 травня.

Велика Британія направила два патрульні катери Королівського флоту HMS Severn і HMS Tamar для захисту острова Джерсі від блокади французькими рибальськими судами – на тлі погроз Франції відключити електропостачання Джерсі.

Іспанська поліція заявила, що затримала українського громадянина, який нібито підозрюється у вбивстві двох силовиків у 2013 році під час подій на Майдані. 

Англійський "Челсі" пробився до фіналу Ліги Чемпіонів. У матчі-відповідь 1/2 фіналу лондонський клуб з рахунком 2:0 здолав мадридський "Реал".

Російсько-окупаційні війська обстріляли лікарню в Красногорівці Донецької області, де наразі лікуються 45 людей, постраждалих немає. Крім того, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення – обстріляли з кулемета автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК.

З 6 травня "червоний" рівень епіднебезпеки перестає діяти на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Українська правда

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