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Головні новини суботи і ночі: "втрачене золото" Хижняка, прощання з Марчуком

Неділя, 8 серпня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: втрачене золото Хижняка, прощання з Марчуком
ФОТО: НОК УКРАЇНИ

Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв "срібло", у Києві попрощалися з Євгеном Марчуком – актуальні новини 7 липня і ночі.

Про "срібло" боксера Хижняка

Український боксер Олександр Хижняк завоював "срібло" на Олімпійських Іграх-2020 у вазі до 75 кг, програвши у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі.

Боксер Олександр Хижняк, який у суботу взяв "срібло" Олімпіади, програвши у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі, не згоден з рішенням судді зупинити матч.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус вважає, що українського боксера Олександра Хижняка на Олімпіаді позбавили заслуженого "золота".

Про прощання з Марчуком

У Києві 7 серпня попрощалися з першим головою Служби безпеки України, четвертим прем’єр-міністром України, колишнім міністром оборони і секретарем РНБО Євгеном Марчуком.

Про інші важливі новини

За добу 6 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 534 особи, 20 хворих померло, одужало – 1 393 особи.

Шевченківський суд Києва взяв під варту 7 підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких представники партії "Національний корпус", колишні та діючі правоохоронці.

Висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта" спостерігається серед невакцинованих.

Збірна України взяла "бронзу" в командних змаганнях з артистичного плавання на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Піски один український військовослужбовець загинув, ще одного поранено.

Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх виступила на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту та завоювала "бронзу".

До кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз наявними препаратами, не чекаючи чергового спалаху епідемії.

На Прикарпатті затримали порушника кордону – літак Ан-2 а також 4 осіб, що перебували на його борту й намагалися втекти. Прикордонники говорять про використання повітряного судна для контрабанди.

Щепитися проти Covid-19 потрібно навіть у разі, якщо людина перенесла коронавірусну хворобу, проте необхідно дотримуватися певних рекомендацій.

У суботу, 7 серпня, на сході України внаслідок обстрілу гібридними військами РФ 32-річний молодший сержант ЗСУ Ярослав Семеняка отримав поранення, несумісні з життям.

Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ.

Голова Мінського міськвиконкому Володимир Кухарєв вважає за потрібне прибрати з полиць білоруських магазинів товари з України, Польщі та Литви.

Українська велосипедистка Олена Старікова здобула срібну медаль у спринту з велотреку на Олімпіаді в Токіо.

Українська правда

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