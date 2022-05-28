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Украина защищает Северодонецьк. 94-й день войны. События ОНЛАЙН

"Украинская правда"Суббота, 28 мая 2022, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

94 день повномасштабної війни Росії.

Ситуація на Донбасі досі дуже важка. Окупанти зосередили на сході максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація.

На Сіверському напрямку російські окупанти зосередилися на тому, аби скувати українських захисників та недопустити перекидання українських сил.

Вони продовжують обстріли та здійснюють дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів українських військ.

В той час у Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України

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20:02

💪Завдяки ЗСУ у російської армії на одного командира менше.

Військові ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва, який минулого року став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія росії-2021".

 
19:05

📍Запорізька область. Пригоди російсього БМП і українська міна.

18:45

Зведення Генштабу:

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи Білорусі продовжують охороняти кордон.
    У Білорусі до 31 серпня вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.
  • На Сіверському напрямку, щоб не допустити перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки, Росія утримує війська на кордоні в Брянській та Курській областях. Ворог здійснює ротацію частини підрозділів та удосконалює інженерне обладнання районів зосередження.
    Противник чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. Крім того, літак із Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумської області.
    Щоб уточнити положення наших військ агресор вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА у Чернігівській та Сумській областях.
  • На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань.
  • На Слов’янському напрямку противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території РФ у район Куп’янська Харківської області.
    Ворог після розвідки безпілотниками обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Нова Дмитровка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке.
    За підтримки артилерії окупанти намагались розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мали, відійшли.
  • На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.
  • На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Проводить розвідку району з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню підрозділів Сил оборони України.
  • На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії.
  • На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка.
  • На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ.
  • На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
    У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
17:54

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр:

"Станом на сьогодні такої інформації у нас немає, яка би свідчила про можливий от прямо сьогодні наступ на столицю."

17:47

17:23

Новини з окупованого і знищеного росіянами Маріуполя:

  • Загабрники розпочали перше завантаження металопрокату з порту. Метал будуть вивозити малими партіями.
  • У місто зайшла велика група кадировців.
  • Окупанти відкрили школу №65. Батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техниці. Викладання – російською. Випускникам обіцяють видати діпломи підконтрольної Росії "ДНР".

17:00

📍Брюссель, Берлін, Відень, Мілан, Париж, Прага, Варшава

У семи містах країн Євросоюзу 28 травня пройдуть акції. Їхня мета – підтримати надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Саміт відбудеться у червні.

16:41

Пишуть російські журналісти:

Путіна почала дратувати поведінка кадировців.

Спочатку президенту Росії подобалась діяльність підрозділів, підпорядкованих Кадирову, і він публічно хвалив їх за мужність. Однак, джерела журналістів кажть, що останнім часом Путін висловлює роздратування через главу Чечню і медійн активність його підрозділів на тлі тлом невдач і поразок російських окупаційних військ. 

16:11

Одеські ресторатори у Варшаві дякують полякам за підтримку України. Пригощають пряниками.

15:46

На Донеччині зупинили роботу Слов'янської ТЕС. Територія, до вона розташована, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами окупантів.

15:35

Порошенку вдруге відмовили в перетині кордону з Польщею.

Він запевняє, що як нардеп не є військовозобов'язаним та має на руках документи про робоче відрядження.

15:22

Українські артилеристи + французькі самохідні артилерійські установки Caesar = 🇺🇦

14:56

 Дмитро Медведєв закликав посилити контроль за людьми та організаціями, які оголошені російською владою "іноземними агентами".

 Експрезидент Росії вважає, що треба заборонити публічну діяльність і виступи іноземних агентів та переслідувати їх у кримінальному порядку.

 
14:48

Під час Парламентської Асамблеї у Вільнюсі, Голова секції Комітету з економіки та безпеки Філіппе Фоліот — сказав, що наступна ПА #NATO має відбутися в Маріуполі!

🤝Дякуємо за вашу мужню підтримку!

#StandWithUkraine

Написав у себе у Twitter Олександр Корнієнко

 
14:18

На відео - наслідки нічного обстрілу Путивля на Сумщині. За попередніми даними, з території Росії була випущена авіаційна ракета, яка влучила у птахофабрику.

13:45

⛔️ Підставою відмови у виїзді п'ятому президенту України лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу — не зчитувався QR-код

Тому Порошенко сьогодні знову намагається перетнути кордон з Польщею.

 
13:14

"Діди воювали!"

В Росії прийматимуть до армії на контракт до 65 років – відповідний закон підписав президент Росії Володимир Путін.

Згідно із сайтом Держдуми, тепер піти служити в армію за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку (для жінок 60 років, для чоловіків – 65 років – ред.).

12:52

"Яка армія сильна російська? Бутафорська" - рашист розповідає про неможливість звільнитися з армії та повернутися додому.

Перехоплена розмова рашиста зі своєю мамою демонструє порядки, які панують у ворожій армії.

Син скаржиться, що обіцяної ротації не передбачається: "Немає такої директиви – типу, 90 діб на якійсь є… (жалюгідній) спецоперації. Сказали взагалі до року можуть тримати!"

12:40

Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

 
 

12:23

Російські військові почали чинити масові звірства навіть на території РФ

У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

12:14

💪 Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR, а також в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.

 
11:55

Українські військові показали відео знищення ворожої сили та техніки у Запорізькій області.

11:40

Ставник окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що Херсонська область перейшла на московський час.

11:16

Небайдужі моряки виловили та передали прикордонникам рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера "Москва", який затонув після украження українськими ракетами.

Була "Москва" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!

 
10:48

Ситуація в регіонах: 

На Дніпропетровщині ніч і ранок з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Сумщина: з опівночі до четвертої ранку ворог обстрілював українські території. Ворожа ракета зруйнувала  сільгосппідприємство на околицях Путивля. З Росії окупанти вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, жертв немає. Також був артобстріл Есманської громади. Людських жертв немає.

Харківська область: близько першої години ночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район – у смт Слатине одна людина загинула, ще 1 постраждала, у м. Балаклія одна людина отримала поранення.  

Луганщина: після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, вони не полишають спроб вийти в тил українських військ і "відрізати" Луганщину. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.

Донецька область: по всьому периметру оборони – активні бойові дії. Лиман: ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула. Зранку – артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар’їнка. По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.

Авдіївка: ввечері 27 травня ­– танковий обстріл. Вночі і до ранку – під вогнем артилерії, зранку – авіаудар. Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади – постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок. На території області відсутнє газопостачання. 27 травня окупанти перебили Другий донецький водогін, у результаті чого без води залишились 11 населених пунктів.

Миколаївщина: на більшій території області ніч пройшла відносно спокійно. Вдень 27 травня росіяни знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Також 27 травня окупанти сильно обстрілювали селище Любомирівка і с. Зелений Гай Шевченківської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.

Херсонська область: обстріли та вибухи по всій території, ситуація напружена. Жителі Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже важка і в населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

10:26

Збройні сили України з 24 лютого по 28 травня ліквідували близько 30 тисяч російських військових 🔥

 
09:59

В ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель на околиці міста.

09:51

Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область – влучили ракетою, мінометами та артилерією, повідомив глава ОДА Дмитро Живицький.

 
 
09:40

⚔️ Найближчими днями російські підрозділи зроблять пріоритетом на Донбасі форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана та зберігатимуть основні зусилля навколо Сєвєродонецька — розвідка Британії

09:20

Станом на ранок більше ніж 682 дитини постраждало в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

За офіційними даними
💔 загинуло 242 дитини,
❤️‍🩹 поранено - понад 440.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

 
09:08

🇺🇸 США cхвалили відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.

08:32

✈️У Києві створили квітник, присвячений легендарному літаку "Мрія"

🌱Над композицією "Літак "Мрія" спеціалісти Деснянського КП УЗН працювали протягом тижня, створивши квітник площею 85 квадратних метрів.

🌸Для створення незвичної клумби було використано майже 2 тонни крихти та 10 тисяч квітів різних сортів: колеус, чорнобривці, бегонія, ценерарія та агератум.

 
 
 

 

 
07:54

У ніч з 27 на 28 травня війська Росії обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. З артилерії ударили по Зеленодольській громаді. Є руйнування, жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Резніченко.

 
07:15

Оперативна інформація станом на 06.00

  • На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. 
  • На Сіверському напрямку противник проводить заходи щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.
  • На Слобожанському напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ для недопущення їх подальшого просування.
  • На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. Проводив дистанційне мінування місцевості.
  • На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. За підтримки артилерії намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.
  • На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.
  • На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.
  • На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, вів штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.
  • Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження успіху не мав, відійшов.
  • На Авдіївському напрямку ворог задіяв артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки.
  • На Курахівському напрямку активних наступальних дій не проводив.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. 
  • На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Бойові дії тривають. 
  • Продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку. Для поповнення втрат забезпечує угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62.
06:57

На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів. - Запорізьк ОДА

06:40

Жителя Херсонщини Андрія Грушка не взяли у ЗСУ, тому він вирішив допомогти українським воїнам в інший спосіб – викравши у росіян вантажівку "Урал" 🔥

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом, і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав...

Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", – розповів чоловік угрупованню військ "Південь".

 
06:22

Росіяни стягнули на Херсонщину 30 п’ятдесятирічних танків Т-62, автотехніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

06:05

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: на околицях Сєвєродонецька тривають бої, але місто не відрізане. Попри прогнози аналітиків, росіяни не зможуть захопити Луганщину в найближчі дні.

Американський інститут вивчення війни все ж вважає, що росіяни найближчими днями можуть оточити Сєвєродонецьк. Втім вони погано проявили себе в місцевих операціях, тож навряд чи зможуть швидко просуватися містом.

Сєвєродонецьк наразі є одним з найгарячіших напрямків і критичною точкою на Луганщині. 95% Луганської області вже окуповано. 

 
05:30

Дякуємо за ще одну ніч і можливість зустрічати ранок нашим захисникам!

А тепер до дайджесту вчорашніх новин:

  • У Євросоюзі розробляється план дій на випадок, якщо Росія вирішить відрізати блок від поставок газу цьогоріч, адже "будь-яка держава може бути наступною".
  • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС.
  • Провідні експерти звинуватили РФ у геноциді та намірах знищити український народ.
  • Україна просить Німеччину призупинити "Північний потік-1"
  • У Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.
Темы: войнаУкраина
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