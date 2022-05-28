Украина защищает Северодонецьк. 94-й день войны. События ОНЛАЙН
94 день повномасштабної війни Росії.
Ситуація на Донбасі досі дуже важка. Окупанти зосередили на сході максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація.
На Сіверському напрямку російські окупанти зосередилися на тому, аби скувати українських захисників та недопустити перекидання українських сил.
Вони продовжують обстріли та здійснюють дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів українських військ.
В той час у Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України
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💪Завдяки ЗСУ у російської армії на одного командира менше.
Військові ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва, який минулого року став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія росії-2021".
📍Запорізька область. Пригоди російсього БМП і українська міна.
#Ukraine: A Russian BMP ran into a Ukrainian AT mine in #Zaporizhzhia Oblast, and was totally destroyed.— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 28, 2022
A tank can also be seen abandoned by the side of the road.pic.twitter.com/dc3MzvAgO8
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи Білорусі продовжують охороняти кордон.
У Білорусі до 31 серпня вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.
- На Сіверському напрямку, щоб не допустити перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки, Росія утримує війська на кордоні в Брянській та Курській областях. Ворог здійснює ротацію частини підрозділів та удосконалює інженерне обладнання районів зосередження.
Противник чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. Крім того, літак із Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумської області.
Щоб уточнити положення наших військ агресор вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА у Чернігівській та Сумській областях.
- На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань.
- На Слов’янському напрямку противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території РФ у район Куп’янська Харківської області.
Ворог після розвідки безпілотниками обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Нова Дмитровка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке.
За підтримки артилерії окупанти намагались розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мали, відійшли.
- На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Проводить розвідку району з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню підрозділів Сил оборони України.
- На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії.
- На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка.
- На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр:
"Станом на сьогодні такої інформації у нас немає, яка би свідчила про можливий от прямо сьогодні наступ на столицю."
Новини з окупованого і знищеного росіянами Маріуполя:
- Загабрники розпочали перше завантаження металопрокату з порту. Метал будуть вивозити малими партіями.
- У місто зайшла велика група кадировців.
- Окупанти відкрили школу №65. Батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техниці. Викладання – російською. Випускникам обіцяють видати діпломи підконтрольної Росії "ДНР".
📍Брюссель, Берлін, Відень, Мілан, Париж, Прага, Варшава
У семи містах країн Євросоюзу 28 травня пройдуть акції. Їхня мета – підтримати надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Саміт відбудеться у червні.
У Празі сьогодні пройшла акція на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. pic.twitter.com/Ay1kthBHfp— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 28, 2022
Пишуть російські журналісти:
Путіна почала дратувати поведінка кадировців.
Спочатку президенту Росії подобалась діяльність підрозділів, підпорядкованих Кадирову, і він публічно хвалив їх за мужність. Однак, джерела журналістів кажть, що останнім часом Путін висловлює роздратування через главу Чечню і медійн активність його підрозділів на тлі тлом невдач і поразок російських окупаційних військ.
Одеські ресторатори у Варшаві дякують полякам за підтримку України. Пригощають пряниками.
На Донеччині зупинили роботу Слов'янської ТЕС. Територія, до вона розташована, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами окупантів.
Порошенку вдруге відмовили в перетині кордону з Польщею.
Він запевняє, що як нардеп не є військовозобов'язаним та має на руках документи про робоче відрядження.
Українські артилеристи + французькі самохідні артилерійські установки Caesar = 🇺🇦
Дмитро Медведєв закликав посилити контроль за людьми та організаціями, які оголошені російською владою "іноземними агентами".
Експрезидент Росії вважає, що треба заборонити публічну діяльність і виступи іноземних агентів та переслідувати їх у кримінальному порядку.
На відео - наслідки нічного обстрілу Путивля на Сумщині. За попередніми даними, з території Росії була випущена авіаційна ракета, яка влучила у птахофабрику.
⛔️ Підставою відмови у виїзді п'ятому президенту України лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу — не зчитувався QR-код
Тому Порошенко сьогодні знову намагається перетнути кордон з Польщею.
"Діди воювали!"
В Росії прийматимуть до армії на контракт до 65 років – відповідний закон підписав президент Росії Володимир Путін.
Згідно із сайтом Держдуми, тепер піти служити в армію за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку (для жінок 60 років, для чоловіків – 65 років – ред.).
"Яка армія сильна російська? Бутафорська" - рашист розповідає про неможливість звільнитися з армії та повернутися додому.
Перехоплена розмова рашиста зі своєю мамою демонструє порядки, які панують у ворожій армії.
Син скаржиться, що обіцяної ротації не передбачається: "Немає такої директиви – типу, 90 діб на якійсь є… (жалюгідній) спецоперації. Сказали взагалі до року можуть тримати!"
Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Російські військові почали чинити масові звірства навіть на території РФ
У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
💪 Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR, а також в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.
Українські військові показали відео знищення ворожої сили та техніки у Запорізькій області.
Ставник окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що Херсонська область перейшла на московський час.
Небайдужі моряки виловили та передали прикордонникам рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера "Москва", який затонув після украження українськими ракетами.
Була "Москва" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!
Ситуація в регіонах:
На Дніпропетровщині ніч і ранок з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.
Сумщина: з опівночі до четвертої ранку ворог обстрілював українські території. Ворожа ракета зруйнувала сільгосппідприємство на околицях Путивля. З Росії окупанти вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, жертв немає. Також був артобстріл Есманської громади. Людських жертв немає.
Харківська область: близько першої години ночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район – у смт Слатине одна людина загинула, ще 1 постраждала, у м. Балаклія одна людина отримала поранення.
Луганщина: після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, вони не полишають спроб вийти в тил українських військ і "відрізати" Луганщину. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.
Донецька область: по всьому периметру оборони – активні бойові дії. Лиман: ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула. Зранку – артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар’їнка. По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.
Авдіївка: ввечері 27 травня – танковий обстріл. Вночі і до ранку – під вогнем артилерії, зранку – авіаудар. Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади – постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок. На території області відсутнє газопостачання. 27 травня окупанти перебили Другий донецький водогін, у результаті чого без води залишились 11 населених пунктів.
Миколаївщина: на більшій території області ніч пройшла відносно спокійно. Вдень 27 травня росіяни знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Також 27 травня окупанти сильно обстрілювали селище Любомирівка і с. Зелений Гай Шевченківської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.
Херсонська область: обстріли та вибухи по всій території, ситуація напружена. Жителі Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже важка і в населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад.
Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.
Збройні сили України з 24 лютого по 28 травня ліквідували близько 30 тисяч російських військових 🔥
В ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель на околиці міста.
Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область – влучили ракетою, мінометами та артилерією, повідомив глава ОДА Дмитро Живицький.
⚔️ Найближчими днями російські підрозділи зроблять пріоритетом на Донбасі форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана та зберігатимуть основні зусилля навколо Сєвєродонецька — розвідка Британії
Станом на ранок більше ніж 682 дитини постраждало в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 242 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 440.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
🇺🇸 США cхвалили відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.
✈️У Києві створили квітник, присвячений легендарному літаку "Мрія"
🌱Над композицією "Літак "Мрія" спеціалісти Деснянського КП УЗН працювали протягом тижня, створивши квітник площею 85 квадратних метрів.
🌸Для створення незвичної клумби було використано майже 2 тонни крихти та 10 тисяч квітів різних сортів: колеус, чорнобривці, бегонія, ценерарія та агератум.
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У ніч з 27 на 28 травня війська Росії обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. З артилерії ударили по Зеленодольській громаді. Є руйнування, жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Резніченко.
Оперативна інформація станом на 06.00
- На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону.
- На Сіверському напрямку противник проводить заходи щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.
- На Слобожанському напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ для недопущення їх подальшого просування.
- На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. Проводив дистанційне мінування місцевості.
- На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. За підтримки артилерії намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.
- На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.
- На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.
- На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, вів штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.
- Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження успіху не мав, відійшов.
- На Авдіївському напрямку ворог задіяв артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки.
- На Курахівському напрямку активних наступальних дій не проводив.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших.
- На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Бойові дії тривають.
- Продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку. Для поповнення втрат забезпечує угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62.
На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів. - Запорізьк ОДА
Жителя Херсонщини Андрія Грушка не взяли у ЗСУ, тому він вирішив допомогти українським воїнам в інший спосіб – викравши у росіян вантажівку "Урал" 🔥
"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом, і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав...
Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", – розповів чоловік угрупованню військ "Південь".
Росіяни стягнули на Херсонщину 30 п’ятдесятирічних танків Т-62, автотехніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: на околицях Сєвєродонецька тривають бої, але місто не відрізане. Попри прогнози аналітиків, росіяни не зможуть захопити Луганщину в найближчі дні.
Американський інститут вивчення війни все ж вважає, що росіяни найближчими днями можуть оточити Сєвєродонецьк. Втім вони погано проявили себе в місцевих операціях, тож навряд чи зможуть швидко просуватися містом.
Сєвєродонецьк наразі є одним з найгарячіших напрямків і критичною точкою на Луганщині. 95% Луганської області вже окуповано.
Дякуємо за ще одну ніч і можливість зустрічати ранок нашим захисникам!
А тепер до дайджесту вчорашніх новин:
- У Євросоюзі розробляється план дій на випадок, якщо Росія вирішить відрізати блок від поставок газу цьогоріч, адже "будь-яка держава може бути наступною".
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС.
- Провідні експерти звинуватили РФ у геноциді та намірах знищити український народ.
- Україна просить Німеччину призупинити "Північний потік-1"
- У Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.