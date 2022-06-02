Украине предоставляют новое вооружение, большая часть Северодонецка – под оккупацией. Война ОНЛАЙН

21:50

Історія від нацгвардійця з позивним "Паша 4х4", який боронив Рубіжне

"Мій перший бій запам'ятався металевим присмаком у роті. Навколо мене стояв дим, а замість будильника були ранкові прильоти: рівно о 6.30 як за розпорядком. Не виспаний, але з адреналіном у крові я тільки встигав направляти зброю і вицілювати противника. Так, я нарахував двохсотими цілий взвод армії росії.

Важливий день з мого життя.

Весняний ранок смакував рихлою землею і запахом пороху — ми рили новий окоп, аби не віддати жодного метру української землі. Зі мною був ще один побратим із позивним Вітя, він з сусіднього підрозділу і здружились ми саме на сході країні. З лопатами, у броніках та в касках над нами небо затягнулось хмарами, сонця не було видно. Перед нами були мішки з піском, за нами — мирна Україна.

Свист і пріліт 120-мм міни прямісінько до нас у траншею. Я отряхнувся, прийшов до тями і повз ще десь з квартал до своїх. Там мені сказали, що я отримав контузію і у мене весь низ побитий осколками. Всі емоції і больові відчуття відчув вже після прибуття в лікарню.

Але то таке, головне, що Вітю знайшли і повернули до дому".