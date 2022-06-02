Украине предоставляют новое вооружение, большая часть Северодонецка – под оккупацией. Война ОНЛАЙН
Триває 99-й день повномасштабної війни в Україні.
Російські військові обстрілюють східні та південні області України, наносять удари по Сумщині.
На Луганщині особливо небезпечно – всюди тривають обстріли з різного виду озброєння. Сєвєродонецьк на 80% – під російською окупацією.
Ворог продовжує обстрілювати відносно спокійні регіони України: наніс ракетний удар по Львівщині.
Читайте хроніку 98-го воєнного дня
На цьому ми завершуємо ОНЛАЙН 99-го дня війни. Зустрінемось о 5:30.
⚔️🛡🇺🇦 Біси дохнуть, сонце сходить,— НГУ (@ng_ukraine) June 2, 2022
Ця земля воїнів родить!
Хай сміливих смерть обходить!
Гуляй, дике поле!
Ворог сунеться без перестану,
Із землі прадіди повстануть!
І затягне на той світ, враже,
Наше дике поле! #Україна #НГУ #Ukraine #StopWarInUkraine #StopRussia pic.twitter.com/WF4yC4q4ko
🔥Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали на аукціоні за 631 тисячу гривень. Виручені кошти перерахують на ЗСУ.
У "Укравтодорі" розповіли про історію цього знаку:
"Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти якихось 80-х років.
Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти потрібно було швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах.
А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Байденом заявив, що війна Росії проти України "закінчиться за столом переговорів", і Україна, як і раніше, потребує підтримки Альянсу.
⚡Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення.
За даними прикордонної агенції ЄС Frontex, 5,3 мільйона українців виїхали до Європейського союзу з початку російського вторгнення.
Останніми тижнями в Україну повертається більше людей, ніж залишає країну. З 25 по 31 травня ЄС залишили майже 260 тисяч українців. Загалом з початку війни на Батьківщину повернулися 2,3 мільйони українців.
На фото – полиці магазину у Покровську Донецької області. За словами місцевої влади, у місті великі проблеми із постачанням продуктів харчування. Логісти не хочуть сюди їхати.
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Історія від нацгвардійця з позивним "Паша 4х4", який боронив Рубіжне
"Мій перший бій запам'ятався металевим присмаком у роті. Навколо мене стояв дим, а замість будильника були ранкові прильоти: рівно о 6.30 як за розпорядком. Не виспаний, але з адреналіном у крові я тільки встигав направляти зброю і вицілювати противника. Так, я нарахував двохсотими цілий взвод армії росії.
Важливий день з мого життя.
Весняний ранок смакував рихлою землею і запахом пороху — ми рили новий окоп, аби не віддати жодного метру української землі. Зі мною був ще один побратим із позивним Вітя, він з сусіднього підрозділу і здружились ми саме на сході країні. З лопатами, у броніках та в касках над нами небо затягнулось хмарами, сонця не було видно. Перед нами були мішки з піском, за нами — мирна Україна.
Свист і пріліт 120-мм міни прямісінько до нас у траншею. Я отряхнувся, прийшов до тями і повз ще десь з квартал до своїх. Там мені сказали, що я отримав контузію і у мене весь низ побитий осколками. Всі емоції і больові відчуття відчув вже після прибуття в лікарню.
Але то таке, головне, що Вітю знайшли і повернули до дому".
🥰Міністр оборони Олексій Резніков переобладнав свою спортивну машину "Жабку" та передав її ЗСУ.
Володимир Зеленський на Міжнародному безпековому форумі сказав лідерам ЄС, що щодня на Донбасі гине близько 100 військових Збройних сил і ще близько 450-500 дістають поранення.
У Львівські лікарні привозять людей, що постражлади від війни у "гарячих регіонах". На відео жителька Лимана Катерина Герман розповідає, як потрапила під обстріл.
Через війну Катерина втратила в утробі дитину, залишилась без руки та ноги.
Для добровольців територіальних громад Миколаївщини проводять кількаденні навчання, де ознайомлюють із сучасними зразками стрілецького озброєння: кулеметами, автоматичною зброєю, протитанковими засобами – будовою, призначенням та основами стрільби з гранатомета NLAW.
Колаборанти планують "націоналізувати" у власність Запорізької області (тієї частини, яка тимчасово окупована) "земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки, майна, яке перебувало у власності України станом на 24 лютого 2022 року".
На знак підтримки України іспанська поштова компанія випустила поштову марку "Іспанія з Україною" у синьо-жовтих тонах.
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.
Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив.
На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовчі заходи до ведення наступу, підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби. Ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони.
На Харківському напрямку ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Завдавав авіаційних ударів поблизу Нового.
На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.
На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосування мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.
На Лиманському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова, бойові дії тривають. Ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив, намагається посилити угруповання та відновити втрати озброєння та військової техніки.
Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.
На Південнобузькому напрямку російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони.
На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів. Активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби. Здійснив вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.
В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угрупування противника зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
📍Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, за наявною інформацією, у лікувальні заклади тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області в період 27-28 травня 2022 року потрапили 115 поранених та 32 тіла загиблих.
📍У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах збройних сил російської федерації, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що командування Збройних сил України буде самостійно ухвалювати рішення щодо дальності ударів з установок HIMARS, які американська влада планує передати найближчим часом.
У Росії визнали, що російський генерал-майор у відставці льотчик-ас Канамат Боташов загинув в Україні. Боташов був найвисокопоставленішим льотчиком РФ.
|фото з похорону Канамата Боташова
💪Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго і "не ввійшов" російський патріарх Кіріл.
Пілот, що літав на "Азовсталь", розповів, як готувався до спецоперації, які були ризики, як окупанти збили вертоліт його побратима, і як він без одного двигуна зміг долетіти до місця посадки і врятувати 20 людей.
⚡З початку війни Росія запустила по Україні 551 крилату ракету типу "Іскандер" та "Калібр" – Генштаб
🇹🇷🇱🇹🥰Туреччина вирішила подарувати Литві безпілотник "Байрактар" для передачі українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро.
"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати "Байрактар", на який литовці збирали гроші. Це просто неймовірно! На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України", – повідомив координатор кампанії, ведучий Андрюс Тапінас.
It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022
⚡В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в районі порту пролунав сильний вибух.
Слов'янськ залишився без світла. Мер міста закликає людей евакуюватися.
На відео 38-річний Олексій з Донецька на позиції біля Ізюму показує зброю ЗСУ від Італії, Польщі та Чехії.
Some outtakes, if you will, from my latest visit to the Donbas. Here’s Oleksiy, 38, from Donetsk city, showing us his Italian and Polish munitions at a position near Izyum. He’s quite pleased with their range and ability. pic.twitter.com/bw2fTpC4YD— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 1, 2022
У Кремлі кажуть, що поки що немає можливості провести "референдуми" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Люксембургу: "Україна де-факто вже стала частиною Європейського Союзу. Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству. Що може довести це краще, ніж те, що ми захищаємо одне одного?"
Екологічні новини з Маріуполя від Петра Андрющенка
Сміттєзвалища. Окупанти влаштовують сміттєзвалища безпосередньо у дворах багатоповерхівок. Вони фактично звозять та вивалюють сміття посеред будівель. Наслідки з урахуванням погоди зрозумілі – сморід, гноїння, розтікання вулицями.
Додатковий ризик – розконсервація старого полігону для сміття, який був закритий через ризик обвалу загальноміського каналізаційного колектору під ним. Зараз росіяни починають завозити будівельне сміття з розбору завалів, що знов становить таку загрозу.
В разі пошкодження колектору вся каналізація піде не за межі міста (фактично зараз в море), а по Приморському району Маріуполя. Питання спалаху епідемії стає питанням тижнів, якщо не днів.
Море. В акваторії моря маріупольці фіксують початок мору риби. Зокрема, дельфінів. Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. З урахуванням температури та сезону початок мору риби може свідчити лише про наявність хвороби в морській воді.
З 1 липня уряд Польщі більше не платитиме добові 40 злотих (близько 276 грн) на харчування і проживання біженців з України. Проте для деяких осіб збережуться розширені пільги, зокрема для людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних.
"Ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її та справляються самі. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час", – сказав високопоставлений політик Польщі.
Врятована в Бородянці кішка Глорія, яку також назвали Шафою, повернулася додому і одужує.
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Із 2 червня в Києві послаблюють "сухий закон". Продавати алкоголь у магазинах можна буде з 11:00 до 19:00.
Продаж алкоголю у закладах громадського харчування, як і раніше, можливий із 11:00 до 22:00.
🤝 Україна і Словаччина підписали контракт на постачання 8 самохідних гаубиць Zuzana 2.
Школа в Харкові, яку вночі обстріляли російські загарбники
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Водолази-сапери обстежують річку Десна. Помітили авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152мм. Їх знищили на місці.
Втрати росіян станом на 2 червня:
- особового складу – близько 30850 (+150) осіб
- танків ‒ 1363 (+2) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11)
- артилерійських систем – 661 (+2)
- реактивних систем залпового вогню – 207 (+0)
- засобів протиповітряної оборони – 95 (+1)
- літаків – 210 (+2)
- гелікоптерів – 175 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 521 (+2)
- крилатих ракет – 120
- кораблів – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 (+35)
- спеціальна техніка – 51 (+2)
Британська розвідка:
Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька. Основна дорога, яка веде до сєвєродонецького "котла", ймовірно, залишається під контролем України, зазначили у розвідці.
Далі росіяни перейдуть до форсування річки Сіверський Донець, яка є природною перепоною на її напрямках наступу. Форсування є надзвичайно важливим для російських сил, у той час, як вони готуються переключити свою увагу з Луганської на Донецьку область.
Через обстріл Львівщини затримуються 13 потягів далекого сполучення. Детальніше про те, які саме рейси затримуються, читайте тут.
По залізниці влучили чотири крилаті ракети росіян, які запускали з акваторії Чорного моря.
Черговий російський "порятунок"
‼️ Минулої ночі росія завдала ракетного удару по Сумщині— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) June 2, 2022
Після опівночі з території рф здійснено 3 пуски ракетами по прикордонню Сумського району. Вибухи пролунали в одному з населених пунктів Краснопільської громади. pic.twitter.com/CF1cT3GhQL
Популярна американська співачка Біллі Айліш взяла на сцені жовто-синій прапор. Його передала українська співачка і блогерка Jerry Heil.
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Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина, Житомирщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Львівщина
Ввечері 1 червня було нанесено ракетний удар по об'єктам інфраструктури – залізниці у Стрийському та Самбірському районах. Попередньо 5 осіб травмовано. Масштаби пошкоджень уточняються.
Станом на 07:00 2 червня рух потягів на пошкоджених ділянках не відновлено.
📍Сумщина
Близько опівночі під час повітряної тривоги російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади. Один будинок зруйнований вщент внаслідок прямого потрапляння ракети. Ще кілька будинків постраждали. Троє людей – поранені, цивільні мешканці Краснопілля.
На Дніпропетровщині – нічні тривоги. І знову ворожі артобстріли двох громад: Зеленодольскої та Апостолівської. Без постраждалих.
📍Харків
Після півночі – кілька обстрiлів району Салтівки. Постраждав чоловік. Також внаслідок нічних обстрілів на ранок під завалами школи в Харкові знайшли тіло загиблої жінки. По області протягом доби обстрілювали Циркуни, Чугуїв та район. Всього 6 поранених цивільних.
📍Луганщина
Наші військові утримують промзону Сєвєродонецька. Росіяни обстріляли "Азот": влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Пошкоджено ще 52 будинки. У Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.
У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка.
Загиблих та поранених серед цивільного населення немає.
📍Донеччина
За минулу добу 11 обстрілів з танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Ураган", РСЗВ "Смерч" міст Слов’янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, селищ Тетянівка, Суха Балка, смт Нью-Йорк та Очеретино.
Загинуло 4, поранено 7 цивільних осіб. Пошкоджено 20 інфраструктурних об’єктів – житлові будинки, Центр безпеки громадян, підприємства тощо.
Зранку – удар касетними боєприпасами по околицям Слов'янська. Наслідки з'ясовуються.
В області відсутнє газопостачання, частково – вода і електрика.
📍Миколаївщина
Учора після обіду російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаїва. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі. Загинуло дві людини, ще дві отримали поранення.
Миколаївський район: вночі відбувся обстріл м. Очаків. Внаслідок чого відсутнє світло у прилеглій громаді. Інформація про постраждалих уточнюється. Зранку окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури біля одного із населених пунктів Ольшанської громади.
Баштанський район: вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджена трансформаторна підстанція. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
📍Херсонщина
Стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманірної допомоги. Бойові дії та обстріли тривають.
Вболівальники скандують "ЗСУ" на футбольному матчі України проти Шотландії
Режисер Олег Сенцов, музикант Андрій Хливнюк і ресторатор Леонід Остальцев
Новини з регіонів
📍Луганщина, Сєвєродонецьк. Російські війська продовжують штурмові дії. Вели безуспішний штурм у напрямку н.п. Боброве та Устинівка. За добу в області пошкоджено 52 будинки.
📍Дніпропетровщина. Росіяни обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади.
📍Південь. Українські ракетно-артилерійські підрозділи 1 травня знищили 2 ворожі швидкісні десантні катери.
Крім того, захисники за добу знищили 21 окупанта, 1 зенітну та 1 самохідну артилерійську установку, 4 танки Т-72, 4 одиниці броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА та 3 польових пунктів боєприпасів.
Реакція українських воїнів на переможний гол українських футболістів на матчі 1 червня
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📍Окупований Мелітополь. Росіяни ізолюють місто від України
Генштаб: Ворог продовжує втрачати безпілотні апарати на всіх напрямках. Уже задіює безпілотники навіть свого МНС.
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках ворог переоснащує підрозділи Збройних Сил Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Противник доукомплектовує озброєння та військову техніку підрозділів, які зазнали втрат.
З території РФ ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.
- На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Щоб знизити наступальний потенціал наших військ Росія обстріляла позиції українських захисників зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.
- На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.
- На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
- На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.
- На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха, щоб взяти під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Окупанти вели штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, відійшов у результаті завданого вогневого нашими підрозділами.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Поповнює запаси.
- На Південнобузькому напрямку загарбники збільшили кількість обстрілів наших позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.
Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках.
- На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
"Через більш як місяць після того, як російські війська були витіснені із сел на північ від Києва, місцеві кажуть, що все ще знаходять своїх сусідів, похованими в неглибоких могилах."
CNN випустило репортаж з-під Києва.
"Іноді мені сняться жахи, і я не можу спати ночами", – сказав мешканець села Сергій. – "І я молюсь, щоб вони ніколи не повернулись."
В Одесі пролунав вибух, також звуки низку вибухів чутно в Миколаєві.
Американський Інститут вивчення війни:
Російські війська ведуть бої за контроль над Білогорівкою (де росіяни провалили спробу форсування Сіверського Донця) та Врубівкою, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.
Доброго ранку😎
- У квітні 2022 року ВВП Росії знизився на 3% у річному вимірі.
- Росія не змогла виплатити інвесторам відсотки у розмірі 1,9 млн дол і спричинила страхову виплату – попри це суми недостатньо, аби спричинити крос-дефолт за іншими інструментами.
- Сервіс графічного дизайну Canva йде з Росії.
- Сервіс таксі Gett припинив роботу в Росії.