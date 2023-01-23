War Speeches. Россия ведет войну, чтобы закончить войну. Украине мир поставляет оружие

Минулого тижня (16–22 січня) в США, Великій Британії, Канаді, Литві, Латвії, Естонії, Швеції, Фінляндії, Данії, а також Нідерландах оголосили про чергові пакети військової допомоги Україні. Це відбувалося на фоні 8-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Серед зброї, яку передадуть Україні, переважає бронетехніка й артилерія, а також додаткові системи протиповітряної оборони. Втім, під час зустрічі в "Рамштайні" учасники не погодили постачання Україні танків Leopard 2.

Водночас в Берліні анонсують, що уряд розгляне це питання найближчим часом, і не заперечують, якщо Польща передасть Україні танки німецького виробництва.

Росія й далі вдається до брехні та маніпуляцій. Вона стурбована свободою віросповідання в Україні, а сама виходить з низки європейських конвенцій щодо захисту прав людини.

Агресор збирає засідання Радбезу з приводу нібито гонінь на православ’я в Україні, хоча раніше публічно заявляла, що Рада Безпеки не пристосована до предметного аналізу ситуації в сфері прав людини.

Крім цього, росія звинувачує Україну у порушенні гуманітарного права через встановлення ППО в житлових масивах, а натомість сама встановлює три системи "Панцирь-С1" на дахах будівель у центрі Москви.

Також російські політики продовжують виправдовувати війну.

владімір путін заявив, що війська рф проводять спецоперацію, щоб закінчити війну на Донбасі.

Водночас вячеслав володін вважає, що війну треба було розпочинати першими, щоб не програти її, а спецоперація дозволила уникнути багатьох смертей. Натомість сєргєй лавров порівняв росію з євреями, а колективний Захід та Україну – з Гітлером, чим спровокував критику міжнародної спільноти.

Речник кремля пєсков фактично визнав, що росія може швидко припинити масштабні злочини, якщо Україна прийме вимоги агресора.

На дипломатичному фронті росія продовжує зазнавати поразок. Минулого тижня Міністерство юстиції США заявило, що готове розпочати передачу конфіскованих активів рф.

Європарламент проголосував за резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії росії проти України. Ба більше, від росії все більше дистанціюється Сербія. Зокрема, президент цієї країни наголосив, що ніколи не підтримував вторгнення росії в Україну, закликав москву перестати вербувати сербів на війну проти України та анонсував надання гуманітарної допомоги для підтримки української енергосистеми.

До України поїде бронетехніка, артилерія і системи ППО. Німеччина вагається щодо танків Leopard

16 січня Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який став найбільшим із початку повномасштабного російського вторгнення. До нього входять 14 танків Challenger-2 з броньованими евакуаційними машинами, 30 самохідних артилерійських установок AS90, 200 броньованих машин, зокрема бронетранспортери Bulldog, десятки безпілотників для підтримки артилерії, 100 тисяч артилерійських снарядів.

Також Британія надасть Україні ракетні комплекси – систему GMLRS, систему ППО Starstreak, ракети ППО середньої дальності.

Під час виступу в британському парламенті міністр оборони Бен Воллес сказав: "Сьогоднішній пакет значно збільшує можливості України. Він означає, що вона може перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі".

Крім цього, міністр висловив сподівання, що інші держави-партнери, зокрема Польща та Фінляндія, зможуть надати українським військовим танки Leopard 2. Втім, у цьому питанні все залежить від Німеччини – країни-виробника цих танків, яка має дати дозвіл на їхній реекспорт.

18 січня про нові пакети військової допомоги оголосили в Канаді та Латвії. Канада передасть Україні 200 броньованих автомобілів Senator APC – повідомила міністерка оборони Аніта Ананд під час свого перебування в Києві. Також вона анонсувала, що Канада придбає для України систему протиповітряної оборони NASAMS.

А в Міністерстві оборони Латвії заявили, що найближчим часом в України відправлять нові партії військової підтримки – зенітні ракети Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

Вже 19 січня військову допомогу Україні анонсували США, Швеція, Данія, Литва та Естонія.

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила про додатковий пакет безпекової допомоги на 2,5 мільярда доларів. До нього, серед іншого, увійшли боєприпаси до систем протиповітряної оборони NASAMS та систем реактивного вогню HIMARS, 8 систем протиповітряної оборони Avenger, 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами 25-міліметрових боєприпасів, 90 бронетранспортерів Stryker, 53 броньовані машини MRAP, 350 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV, а також багато іншого.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 броньованих машин піхоти Stridsfordon 90 та протитанкові ракети NLAW. До цього, вже 10-го, пакету допомоги також входять гранатомети, протитанкові гармати, автоматична зброя та обладнання для розмінування. "Бажання України отримати те, що їй найбільше потрібно, мало для нас величезне значення", – прокоментував Крістеррсон.

Данія оголосила, що передає Україні 19 самохідних артилерійських установок CAESAR. "Це дуже велика і значуща пожертва. Ми були в постійному контакті з українцями, зокрема з приводу артилерії CAESAR, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку від парламенту, щоби пожертвувати її для боротьби за свободу України", – сказав міністр оборони Якоб Еллеман-Єнсен.

Литва надасть Україні військову допомогу приблизно на 125 мільйонів євро – десятки зенітних установок L70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у твіттері.

Естонія анонсувала найбільший пакет допомоги Україні – на 113 млн євро. Це десятки гармат FH-70 калібру 155 мм та D-30 калібру 122 мм, боєприпаси, машини підтримки артилерії та гранатомети. У Таллінні наголосили, що надали саме те озброєння, про яке просила Україна.

Ще одна важлива подія також відбулася 19 січня. Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Данія, Нідерланди, Словаччина та Чехія підписали "Талліннську декларацію", де зобов’язалися й далі надавати військову допомогу Україні у війні з рф.

Підписанти документа зазначають, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, протиповітряної і протиракетної оборони, які діють разом з дивізійними артилерійськими групами, і "подальшим глибоким високоточним вогнем, що дозволяє цілеспрямовано уражати російські логістичні і командні вузли на окупованій території".

"Тому ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", – йдеться в документі.

20 січня відбулася 8-ма зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ній, зокрема, обговорювали постачання Україні важких німецьких танків Leopard 2. В Україні сподівалися, що Німеччина надасть свої танки Україні та дозволить робити це тим країнам, які мають їх на озброєнні й готові передавати їх Києву. Втім, поки що про танки домовитися не вдалося.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, хоча західні союзники не дійшли згоди щодо надання Leopard 2 Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн", він доручив своєму міністерству підготуватися до "дня, який, можливо, настане". Втім, вже 23 січня в Німеччині анонсували: уряд незабаром вирішить, чи передавати Україні танки.

Борис Пісторіус пояснив, що Німеччина має розглянути багато факторів і не прийматиме поспішного рішення."Це не просто питання постачання або непостачання цих танків, а й зважування наслідків бездіяльності, а також дій", – сказав міністр.

Крім цього, міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок зазначила: її країна не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Тож, якщо в Німеччині не відмовляться від своїх слів, найближчим часом Україна таки отримає перші 14 німецьких танків від Польщі. Це водночас може стати прикладом для інших країн, наприклад, Фінляндії, Іспанії, Данії, Швеції, Норвегії, адже кілька десятків танків не вирішать проблеми.

Крім цього, під час зустрічі в Рамштайні про військову допомогу оголосили Фінляндія та Нідерланди. Так, Фінляндія анонсувала 12-й пакет допомоги Україні, в рази більший за всі попередні. Його вартість становить 400 мільйонів євро, тоді як загальна сума попередніх пакетів – 590 мільйонів. Фінляндія надасть важке озброєння та боєприпаси, але з міркувань безпеки детальний вміст пакета й орієнтовний час прибуття зброї не розкривають.

Міністр оборони країни Мікко Савола зазначив, що його формували з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх запасів.

Натомість Нідерланди заявили, що передадуть Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot і ракети до них. Також в уряді цієї країни потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Тому Нідерланди, як Польща та Велика Британія в питанні танків, можуть стати першою країною, яка передасть Україні сучасні винищувачі, що створить прецедент для інших країн. Тим більше, Україна неодноразово, в тому числі під час останнього "Рамштайну" закликала союзників надати не лише танки та далекобійну артилерію, а й літаки.

Подвійні стандарти: росія маніпулює правами людини на свою користь

Минулого тижня росія вирішила вийти з низки європейських конвенцій, зокрема Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також конвенції щодо придушення тероризму.

Як заявив депутат держдуми лєонід слуцкій, для російського "парламенту" денонсація європейських договорів є пріоритетним завданням. Однак він одразу ж поспішив заспокоїти громадян, що таке рішення не вплине на дотримання прав людини в росії.

"За 26 років членства Росії в Раді Європи всі її норми так чи інакше, як мінімум, імплементовані в національне законодавство, діють і діятимуть. Тут є чіткі гарантії. Якщо знадобиться, ми готові посилити роботу з питань вдосконалення законодавства у сфері захисту правами людини у Росії", – сказав він.

"Якщо ви вирішили бути терористом, який вбиває невинних людей у їхніх будинках, чому ви маєте піклуватися про збереження будь-якого зв’язку, навіть символічного, з міжнародними демократичними інструментами?" – прокоментував ці події постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Відкрито ігноруючи правозахисні європейські угоди, росія натомість використовує у військово-політичних цілях тему релігії, що також стосується прав людини, а саме свободи віросповідання.

17 січня росія скликала засідання Радбезу ООН з приводу гонінь на православ'я, нібито організованих українською владою.

Агресор у притаманній для себе маніпулятивній формі відзначив курс української влади на підрив канонічної православної церкви в Україні, що відбувається за підтримки "західних кураторів".

"Продовжуються захоплення храмів УПЦ та примусова, незаконна юридична ліквідація їхніх громад під виглядом нібито добровільних переходів в інші деномінації. Подібні заходи повсюдно супроводжуються масовими зіткненнями, побиттям парафіян та духовенства, – заявив постпред росії в ООН васілій нєбєнзя. – Україна опинилася на порозі масштабного міжконфесійного конфлікту, якого ще не бачила історія сучасної Європи".

Однак маніпулятивна стурбованість росії через права людини в Україні має на меті захистити релігійну інституцію, яка була невід’ємною частиною російської ідеологічної та пропагандистської машини, а також приховати власні злочини за тоннами фейків.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця звернув увагу на перманентні дезінформаційні наративи росії, яка намагається відволікти увагу Радбезу від реальних безпекових загроз.

"Ми вже чули божевільні заяви про бойових комарів, українські брудні бомби та хімічну зброю, секретні лабораторії тощо. Сьогодні російський представник пішов ще далі. Це справжнє знущання над Радою, коли співучасник злочинів проти людяності одягається в мантію проповідника і пояснює Раді Безпеки, яку конфесію в Україні слід визнати канонічним інститутом, а яку – єретичною", – заявив він.

Непослідовність позицій росії щодо захисту прав людини виявилася в самому факті скликання Радбезу. 18 квітня 2017 року, коли члени Ради Безпеки зібралися, щоб обговорити роль і місце прав людини в порядку денному Ради, росія заявила:

"Рада Безпеки не призначена для виконання завдань із забезпечення дотримання прав людини і не пристосована до предметного аналізу ситуації в цій сфері. Це орган, наділений унікальними повноваженнями приймати рішення, включно з тими, що передбачають застосування сили в ситуаціях, які становлять загрозу миру, порушення миру або акт агресії. Згідно з цим мандатом, Рада не може служити форумом для обговорення ситуації з правами людини, де б вони не були".

Тому Сергій Кислиця заявив: якщо росія зацікавлена в обговоренні прав людини, можливо, настав час повернути права людини до порядку денного Ради та ретельно розглянути:

Доповіді Генерального секретаря про ситуацію з правами людини в окупованому Криму;

Звіт Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, створеної Радою ООН з прав людини;

Доповіді Верховного комісара ООН з прав людини та голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні;

Доповіді представників конвенційних механізмів прав людини в рамках Ради Європи, а також брифінги європейських судів з прав людини про розгляд позовів проти росії.

"Делегація України рішуче підтримає такий розвиток подій. Ми пропонуємо організувати спеціальне засідання Ради Безпеки для розгляду наслідків російсько-агресорської війни для ситуації з правами людини в Україні", – наголосив постпред України.

Взагалі ж у питанні захисту прав людини росія пробиває дно все глибше. На засіданні Радбезу щодо українського православ’я васілій нєбєнзя звинуватив Україну у трагедії в Дніпрі 14 січня через нібито розміщення ППО в житловому кварталі.

"Російська ракета, запущена по об'єкту енергетичної інфраструктури, була підбита силами ППО України. І оскільки установка ППО була розміщена в житловому кварталі, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, збита ракета впала на житловий будинок. Решту ви знаєте. Якби українська влада прислухалася до вимог міжнародного гуманітарного права, цієї трагедії не сталося б", – заявив він.

Але сама ж росія минулого тижня встановила три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" на дахах будівель в центрі Москви. дмітрій пєсков не зміг пояснити, навіщо засоби ППО з’явились у центрі столиці, та відправив зацікавлених до міноборони рф.

"Про всі заходи, які вживаються, краще питати там – у міністерстві оборони. Вони відповідають за безпеку країни загалом і столиці зокрема", – сказав він.

Захист кремля засобами ППО викликав у радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка два закономірні питання:

Чи не хоче лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російське ППО в житлових кварталах? Чи не хочуть путін/пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом"?

Союзники кремля роблять компліментарні заяви щодо України

Позаминулого тижня Україна анонсувала, що винесе на голосування в Генасамблеї ООН питання про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. Вже за кілька днів таку ініціативу підтримав Європарламент – депутати проголосували за резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії росії проти України.

У документі також ідеться й про Білорусь: "Трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише владіміра путіна та політичного і військового керівництва рф, але й александра лукашенка та політичного і військового керівництва Білорусі як держави-співучасниці, з території якої і за матеріально-технічної підтримки якої рф веде свою агресивну війну проти України".

Таке рішення законодавчого органу ЄС – чіткий сигнал для всього світу, що вище російське керівництво не зможе уникнути відповідальності та буде засуджено за незаконну та несправедливу агресію проти України. Натомість російське суспільство повинне розуміти, що після визнання росії державою-спонсором тероризму Європарламент серйозно ставиться до покарання всіх злочинців.

Можливо, саме неминуче покарання впливає на союзників росії: Білорусі, Сербії та Ірану – чи принаймні на їхню публічну риторику. Вищі посадові особи цих держав минулого тижня зробили ряд "компліментарних заяв" щодо України.

Так, 19 січня самопроголошений президент Білорусі алєксандр лукашенко сказав, що західні сусіди намагаються використати Україну проти Білорусі. "Але його вражає і приємно дивує" те, що "Україна поки тримається, на провокації проти Білорусі не йде, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, теж знаєте хто". Раніше, 1 січня, білоруський диктатор підписав указ, яким оголосив 2023-й "роком миру".

Досить неоднозначну заяву в інтерв’ю телеканалу TRT World озвучив і міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан, країна якого регулярно постачає росії дрони-камікадзе. Посадовець зазначив: "Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України".

Іранський посадовець також наголосив, що його країна "наполягає на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось". Насправді ж такі заяви суто декларативні, адже, попри регулярні запевнення щодо непричетності до російсько-української війни, Іран системно постачає озброєння нашому ворогові.

Так, ще у листопаді 2022 року вже згаданий Хосейн Амір Абдоллахіан визнав, що Тегеран надсилав росії безпілотники, але нібито ще до повномасштабного вторгнення кремля.

Здивував своєю риторикою цього тижня ще один "друг кремля" – сербський президент Александр Вучич. 17 січня він закликав росію припинити вербувати сербів на війну проти України: "Чому ви, з "Вагнера", кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?".

А наступного дня, 18 січня, Вучич заявив, що не підтримує вторгнення рф в Україну: "Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і так буде завжди".

Цікаво, що влітку сербський президент озвучував діаметрально протилежні тези, кажучи, що "на всіх чекає пекло", якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів щодо України.

Проте, на відміну від іранців, Сербія нещодавно анонсувала надання Україні гуманітарної допомоги для підтримки енергосистеми. Такі дії держави, яка офіційно не підтримує санкцій проти рф, звісно, можна вважати "оптимістичними". Однак, скоріш за все, вони є результатом системного тиску на Сербію з боку США та країн Євросоюзу.

Крім того, заяви Александра Вучича можуть бути спричені й тим, що наступного тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер" та визнають її транснаціональною злочинною організацією, "яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини".

А серед людей, що допомагають російським злочинцям, можуть бути й офіційні сербські особи. Зокрема, група сербських і проукраїнських активістів у Сербії подала позов проти російської приватної військової компанії "Вагнера". У документі фігурують посол росії в Сербії Алєксандр Боцан-Харченко та керівник сербського Державного агентства з питань безпеки та інформації, колишній міністр внутрішніх справ Александар Вулін.

Також минулого тижня Міністерство юстиції США анонсувало можливість передання Україні конфіскованих активів рф.

Керівник групи Мін’юсту США з виявлення й конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс під час дискусії в Гудзонівському інституті у Вашингтоні заявив: "у майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій".

Тобто і покарання російських злочинців, і передача російських активів для відбудови України, і перемога нашої держави рано чи пізно стануть реальністю. Певно, це розуміють і російські посадовці, які вже готують росіян до нелегких часів. Так, заступник голови радбезу рф дмітрій мєдвєдєв у контексті зустрічі в Рамштайні визнав, що росії буде непросто: "Зустріч у Рамштайні і виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги будуть невизначено довго намагатися вимотати нас, а краще – знищити". Що ж, ми віримо, що слова про знищення росії обов’язково справдяться.

росія каже, що проводить "спецоперацію" для миру, а Захід – це Гітлер

російська сторона не припиняє маніпулятивної пропаганди щодо війни в Україні. Зокрема, на відзначенні 80-річчя прориву блокади Ленінграда владімір путін заявив, що росія проводить так звану спецоперацію для того, щоб закінчити війну.

"Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна військова операція, це, як я вже багато разів казав, спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там, на цих теренах, проживають. Це наші історичні території", – сказав путін.

Не забув російський терорист згадати про нацистів в Україні та Бандеру, який начебто співпрацював з Гітлером і розстрілював мирне населення.

"В нас є всі підстави називати сьогоднішній режим неонацистським і є всі підстави допомагати, в тому числі і за допомогою Збройних Сил, тим людям, які вважають себе частиною російської культури, носіями російської мови, дорожать так само, як своєю культурою та своїми традиціями", – додав він.

Водночас глава держдуми росії вячєслав володін процитував владіміра путіна у своєму телеграмі: "Якщо бійка неминуча, бити треба першим". Для чого ж потрібна війна – щоб закінчити війну чи для того, щоб перемогти у неминучій війні – достеменно не відомо. Також володін назвав початок спеціальної військової операції єдино правильним рішенням, прийнятим на випередження, яке дозволило запобігти катастрофі.

Крайні випадки численних маніпуляцій вже викликають здивування навіть в української сторони. Президент України взагалі засумнівався в тому, з ким Україна має справу.

"Я не до кінця розумію, чи путін живий. Чи це він ухвалює рішення, чи хтось, якесь коло осіб. У мене немає інформації…" – заявив Володимир Зеленський під час виступу на українському сніданку в Давосі.

Крім цього, російська сторона порівняла себе із євреями, а захід – із Гітлером і Наполеоном. Такі божевільні висновки зробив міністр закордонних справ росії сєргєй лавров на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2022 році:

"Так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської Імперії, як Гітлер захопив, поставив ‘під рушницю’ більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, США сформували коаліцію з практично всіх європейців, що входять до НАТО і ЄС, і через Україну "за довіреністю" ведуть війну проти нашої країни з тим самим завданням – остаточного вирішення "російського питання". Гітлер хотів остаточно вирішити "єврейське питання"".

Слова російського дипломата викликали обурення у Європейського єврейського конгресу (EJC), який вимагає у лаврова вибачитися.

"Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту. Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні", – зазначили в EJC.

На абсурд лаврова відреагувала й українська сторона. "Голова російського МЗС робить сентенції про "історичне право" росії вбивати українців, апелюючи до Голокосту та ідеалізуючи злочини Гітлера. Квінтесенція абсурду. росія все більше нагадує пародію на нацистську Німеччину. Порадимо ж любителям історії нацизму перечитати главу про трибунал", – прокоментував Михайло Подоляк.

Але росія не припинила продукувати офіційну нісенітницю. дмітрій медведєв вважає, що "укронацисти та Західна Європа – прямі спадкоємці тих, хто воював із росією". "І війна, отже, з ними нова Вітчизняна. І перемога буде за нами. Як у 1812-му та 1945-му", – заявив він.

Спецлогіку на минулому тижні проявив також речник кремля дмітрій пєсков, який залишив Україні вікно можливостей для миру.

"Чим раніше режим українців виявить готовність враховувати вимоги Росії, які будуть досягнуті так чи інакше, тим швидше все закінчиться і тим швидше народ України приступить до відновлення після тієї трагедії, яку влаштував київський режим", – заявив він.

"Ти рвеш Україну танками, вбиваєш людей, окупуєш території, а потім звинувачуєш Україну в "лицемірстві", бо вона не хоче "перемир’я", і в "деструктивній позиції", бо вона хоче звільняти свої території. Суб’єкт справді вважає, що ми маємо дати себе вбити?", – доводить реальність Михайло Подоляк.

Російська влада продовжує виправдовувати війну в Україні для внутрішньої аудиторії, вдаючись до все більш маніпулятивних заяв. "Професійно" підготовлена регулярна армія російської федерації не змогла перемогти, а тому режим диктатури психологічно, а потім і фізично мобілізує на смерть все більше своїх громадян. Війну в Україні переводять у ранг "нової Вітчизняної" і аргументують боротьбою з нацистами, захистом історичних територій та Батьківщини.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.