War Speeches. Союзники дають Україні танки, а Росія тероризує українців та панікує через "юрти незламності"

У попередньому огляді ОПОРА писала, що початок січня запам'ятався наданням Україні батареї протиповітряної оборони Patriot і трохи більше 400 одиниць різної бронетехніки. Ця тенденція лишилася актуальною й минулого тижня (9–15 січня). Зокрема, Польща першою серед союзників оголосила, що передасть Україні 14 сучасних танків Leopard-2. Тепер дозвіл на їх постачання як країна-виробник має надати Німеччина.

Про передачу танків оголосила також Велика Британія. Лондон надасть Україні 12 машин власного виробництва – Challenger-2. Така кількість танків не змінить ситуацію на полі бою, але стане прецедентом отримання Україною важкої бронетехніки.

Ланцюгова реакція вже почалася – про готовність надати Україні Leopard-2 говорять у Німеччині та Фінляндії, на черзі можуть опинитися Іспанія, Швеція та низка інших країн. Все це свідчить, що західні союзники вчергове посунули свої червоні лінії у питанні військової допомоги.

Сподіваємося, що наступним знятим "збройним табу" стануть американські F-16 чи європейські Eurofighter Typhoon.

Минулого тижня в рф призначили нового керівника так званої "спецоперації" – ним став валєрій гєрасімов, який замінив на цій посаді сєргєя суровікіна. Такі ротації пов'язують із внутрішнім конфліктом серед військового керівництва кремля: шойгу з гєрасімовим проти прігожина з кадировим.

Розвідка повідомляє, що росія може оголосити нову хвилю мобілізації, щоб добрати в свою армію ще 500 тисяч солдатів, які братимуть участь у боях на сході та півдні України.

Також росія продовжує ракетний терор, завдаючи ударів по інфраструктурі України. 14 січня росіяни випустили 38 ракет. Одна з них потрапила у багатоповерхівку в місті Дніпро, де повністю знищила під'їзд. Станом на 16 січня відомо, що 40 людей загинуло та ще 75 отримали поранення. Тим часом, Україна анонсувала винесення на голосування в Генасамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф.

На зовнішньополітичному фронті в рф все не так гладко. Вірменія розчаровується в росії як союзнику, який не зміг гарантувати її безпеку, і відмовилася проводити спільні навчання ОДКБ у 2023 році на своїй території.

У росії дають тріщину відносини з Казахстаном. Кремлю не сподобалися "юрти незламності", встановлені в кількох містах України. москва просить Астану пояснити свою причетність до цієї ініціативи, але влада Казахстану зазначила, що це приватна ідея діаспори, в якій нічого поганого немає.

росія продовжує вбивати мирних українців та безуспішно пробув знищити енергетичну інфраструктуру України

Російські війська й далі цинічно знищують цивільне населення України. Внаслідок постійних обстрілів минулого тижня не витримало серце трирічного хлопчика в Очакові та шестирічної дівчинки в Авдіївці. А 14 січня російські терористи здійснили вже дванадцяту масовану атаку по цивільних об’єктах. Сили ППО України збили 25 із 38 ракет, але кілька влучань призвели до з трагічних наслідків:

Російська ракета Х-22 влучила по багатоповерхівці в Дніпрі, забравши життя 36 людей (станом на 16 січня). 75 мешканців будинку поранені. Такі ракети призначені для знищення авіаносних груп у морі, а бойова частина в кожній із них важить 950 кілограмів. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що у Збройних Сил України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.

Російська ракета у Кривому Розі понівечила житлові будинки та вбила одну людину, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За даними заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, 14 січня росія вбила 5 цивільних на Донеччині.

Внаслідок ракетної атаки постраждали енергетичні об’єкти Харківської, Львівської, Івано-Франківської, Запорізької, Вінницької та Київської областей, у більшості регіонів введені аварійні відключення. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що "керованість та цілісність енергосистеми збережена, проте дефіцит в системі суттєвий". ДТЕК також заявила, що росія атакувала дві ТЕС, одна з яких припинила виробництво електроенергії. Гендиректор постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко пояснив, що дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний: "Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо. Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати".

Ракетна атака втретє безпосередньо вплинула на Молдову, куди впали уламки російської ракети. Президентка Мая Санду засудила атаки росії та повідомила, що уламки ракети виявили біля села Ларга на півночі країни.

Також зранку 14 січня терористи з північного напрямку атакували Київ ракетами по балістичній траєкторії та пошкодили 28 житлових будинків. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, спеціалісти вивчатимуть, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. "Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дозволяє застосовувати їх з території росії", – сказав він.

"Сьогоднішні ракетні удари по українських містах – черговий доказ, що росія терорист і їй немає місця у цивілізованому світі", – прокоментував трагічні події Денис Шмигаль.

Водночас міністерство оборони росії відзвітувало про завдання "ракетного удару по системі військового управління України та пов'язаних з нею об'єктах енергетики". А марія захарова намагалася відволікти громадськість від трагедії в Дніпрі опублікованими в телеграмі кадрами катувань російських військових нібито "українськими нацистами". Вона закликала Україну дотримуватися Женевської конвенції та висловила сподівання скоріше повернути солдатів із полону. Втім, запланований на 14 січня черговий обмін полоненими скасувала саме росія.

"Як це – бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", – звернувся постпред України в ООН Сергій Кислиця до членів Радбезу ООН.

Наступного ж дня після засідання Радбезу ООН, де Україна закликала створити Спеціальний трибунал, росія завдала ракетних ударів, чим підтвердила свою терористичну сутність.

"Ми зосередимо наші дипломатичні зусилля цього року на двох основних резолюціях. Крок номер один у лютому – це Формула миру. І другим кроком буде відповідальність Росії", – повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

На засіданні Радбезу Еміне Джапарова підкреслила, що в Україні верховенство права завжди узгоджується з іншими поняттями, такими як відповідальність і підзвітність.

"У моїй країні зрозуміло, де чорне, а де біле, і хто відповідальний за суворі часи, у які ми живемо, і яка країна несе відповідальність за злочини, які ми бачимо, і що вона має бути притягнута до відповідальності", – сказала вона.

"Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, атакує іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушене", – додала Джапарова.

Особливо кривавою виглядає відповідь постпреда росії в ООН васілія небензі, який заявив: "Ми не воюємо проти українського народу. Ми боремося з кримінальним націоналістичним режимом, який прийшов до влади у 2014 році після антиконституційного перевороту".

А війну, за словами небензі, терористи закінчать тоді, коли Україна перестане становити загрозу для росії та дискримінувати російськомовних українців. Для цього вони готові на переговори, а в протилежному випадку розв’язуватимуть проблеми збройним шляхом.

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Польща та Велика Британія оголосили про передачу Україні сучасних танків. Німеччина та Фінляндія наступні?

На початку грудня в інтерв'ю британському виданню The Economict Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний сказав: "Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600–700 броньованих машин піхоти, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого".

Західні союзники почули українського генерала. На початку січня США, Франція та Німеччина оголосили, що передадуть Україні більше 400 одиниць броньованої техніки. А минулого тижня черга дійшла до сучасних бойових танків.

11 січня у Львові відбувся саміт країн Люблінського трикутника за участю президентів України, Литви та Польщі. Анджей Дуда під час пресконференції за підсумками саміту зазначив, що Польща в рамках потенційного формування міжнародної коаліції ухвалила рішення передати Україні 14 танків Leopard-2.

"У межах створення коаліції буде передано роту танків Leopard. Але для цього треба виконати цілий комплекс формальних вимог, погоджень і так далі. Однак, насамперед, ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція", – заявив Дуда.

"Ми будемо прагнути, щоб ця коаліція була сформована кількома країнами, які нададуть більше танків", – процитувала заяву польського президента його канцелярія.

Формальні вимоги, про які сказав Дуда, полягають у тому, що остаточно рішення про постачання танків Leopard із Польщі має ухвалити Німеччина як країна-виробник, надавши дозвіл на реекспорт.

Американське видання Politico повідомляє, що Франція та Польща тиснуть на Німеччину, також таку ідею підтримує німецький віцеканслер Роберт Габек. У коментарі виданню Welt він зазначив: ФРН не повинна заважати іншим країнам передавати танки Leopard-2 Україні, навіть якщо не робить цього сама.

Що тут скажеш – база. А ще однією базою є те, що Польща передає танки Україні вже не вперше. Раніше в Україну надійшло 240 танків T-72 радянського виробництва. І оскільки СРСР вже не існує, погоджувати цю військову допомогу ні з ким не було потрібно.

Втім, гарні новини для України не завершилися. 14 січня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні 12 танків Challenger-2.

Натомість американське видання Bloomberg, як інформує Deutsche Welle, із посиланням на свої джерела повідомило, що рішення щодо передачі танків Leopard Берлін оголосить до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня. За їхніми словами, ФРН, імовірно, вирішить надати Україні свої танки, зважаючи на заклики союзників.

На думку ОПОРИ, таке рішення стане гарним прикладом для інших країн, які мають на озброєнні танки Leopard, – наприклад, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії, які ще не заявляли про надання Україні важкого озброєння.

Можливо, опісля передати Києву танки Abrams погодяться у США, які підтримують "танкову" ініціативу європейських країн. Ще однією країною, яка потенційно може постачати танки, є Франція. Вона вже передала Україні колісні танки AMX-10 RC, але на своєму озброєнні також має танки власного виробництва Leclerc, які не будуть зайвими на полі бою в Україні.

Це припущення підтвердили у Гельсінкі. Влада Фінляндії буде готова передати Україні танки Leopard-2, якщо рішення розпочати таку практику ухвалять на загальноєвропейському рівні. Про це в інтерв'ю фінському телеканалу MTV Uutisille, як передає Deutsche Welle, розповів голова національного Комітету з оборони Антті Хаккінен."Звичайно, наш внесок буде невеликим, оскільки наша власна обороноздатність завжди має пріоритет для нас як країни, що межує з росією", – сказав Хаккінен. Водночас він наголосив, що багато європейських держав мають більше можливостей постачати бронетехніку, ніж Фінляндія.

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росія змінила керівника так званої "спецоперації" та може готуватися до нової хвилі мобілізації

11 січня командувача об'єднаного угруповання військ росії в Україні сєргєя суровікіна понизили до заступника та зняли з посади. Замість нього керівником призначили начальника генштабу рф валерія гєрасімова.

У міноборони рф такі ротації назвали "підвищенням рівня керівництва спецоперацією", що "пов’язано з розширенням масштабу вирішуваних завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії між видами та родами військ, а також підвищення якості всіх видів забезпечення".

До цього в рф відбулась ще одна важлива ротація – посаду начальника головного штабу сухопутних військ збройних сил рф отримав алєксандр лапін, якого раніше відсторонили від посади командувача угруповання окупантів "центр".

Такі кремлівські ротації навряд чи змінять плани росії, проте можуть свідчити і про певні внутрішньополітичні процеси. Так, валєрія гєрасімова та алєксандра лапіна критикував рамзан кадиров та "вагнерівці". Натомість сєргєя суровікіна останні, навпаки, підтримували. Іншими словами, отримуємо продовження давнього конфлікту серед військового керівництва кремля: шойгу з гєрасімовим проти пригожина з кадировим.

Коментуючи кадрові перестановки на росії, цікаву думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов: "путін злякався впливу, який стали отримувати пригожин і кадиров, тому ухвалено рішення прибрати інформаційно з усіх каналів цих людей і зараз робити опору саме на російське військо".

Американський Інститут вивчення війни має схожу позицію: "герасимов, який схвалив катастрофічний план війни росії у лютому 2022 року, навряд чи зараз почне чинити опір путіну". Що саме зміниться у кремлівській стратегії, побачимо вже згодом. А наразі, за оцінкою британської розвідки, "ситуація, перед якою постає росія, стає все більш серйозною, а військова кампанія не відповідає стратегічним цілям кремля. Призначення начальника генштабу рф командувачем театру воєнних дій в Україні є показником цього".

Крім того, за оцінками воєнної розвідки України, кремль намагається збільшити особовий склад збройних сил до 2 мільйонів осіб. Так, розвідка не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації: "До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Приготування до оголошення чергової хвилі мобілізації в росії вже активно відбуваються". Про готовність до довготривалої війни та переведення росії на воєнний стан заявляє і ГУР.

Цього тижня міністр оборони рф сєргєй шойгу також наголосив, що кремль "продовжить розвивати ядерну тріаду і підтримувати її боєготовність, оскільки ядерний щит був і залишається головним гарантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави". Крім того, у найближчих планах росії – "розширення арсеналів сучасних ударних засобів".

Натомість український міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що "навесні росія може намагатися зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході".

За словами міністра, переміщення з півночі займе багато часу, та й росія не має для цього ресурсів. Про те, що поки наступу з боку білорусі не очікується, заявляли і Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, і Пентагон, і розвідка Великої Британії. Остання підкреслювала: "Хоча росія утримує значну кількість військ у білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України". Тож наразі ​​Генеральний штаб ЗСУ очікує, що "найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати частину Запорізької області".

Як бачимо, ворог не полишає агресивних намірів окупації України та знищення її державності. Це добре розуміємо і ми, і наші союзники, які переосмислюють стратегію допомоги нашій державі. Тож наступні два-три місяці, як заявляє секретар РНБО України Олексій Данілов, "будуть дуже важливими – і вони будуть майже вирішальними у цій битві, до якої ми готуємося і готується наш ворог – агресор".

росія нервує через потенційну втрату союзників

Після початку повномасштабної війни росія переорієнтовує свої зовнішні зв’язки з країнами, які дотримуються нейтралітету або прямо підтримали інтервенцію в Україну.

Міністр закордонних справ росії сєргєй лавров неодноразово заявляв: "Ми орієнтуватимемося на тих, хто нас ніколи не підводив". Зокрема, він часто згадує ОДКБ, яка "в сучасних умовах має зміцнювати солідарність перед наступом на світовий порядок, закладений у Статуті ООН".

І все ж зв’язки росії з союзниками дають тріщину. Вірменія відмовилася проводити спільні навчання ОДКБ у 2023 році. "Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об’єднаний штаб ОДКБ, що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації", – заявив прем’єр Вірменії Нікол Пашинян.

Загострення відносин росії та Вірменії відбувається через бездіяльність російських миротворців щодо блокади Лачинського коридору Азербайджаном. Своєю чергою, росія звинуватила Вірменію в зриві мирних переговорів з Азербайджаном.

"Саме вірменське керівництво в останній момент скасувало приїзд міністра закордонних справ Вірменії Мірзояна. Це завадило обговорити не лише мирний договір, а й інші нагальні питання вірмено-азербайджанської нормалізації, включаючи ситуацію навколо Лачинського коридору", – сказала речниця мзс росії марія захарова.

Нікол Пашинян звернув увагу на можливі негативні наслідки російської військової присутності: "В умовах мовчання росії виходить цікава ситуація – військова присутність росії у Вірменії не тільки не гарантує безпеку останньої, а й навпаки, створить загрози для республіки".

Однак росія не може відповідально ставитись до серйозних викликів та завжди розмовляє з позиції сили. марія захарова наголосила, що "росія десятиріччями забезпечує безпеку росії, а ті авантюристи, які вказують нашим військовослужбовцям "на двері", очевидно не усвідомлюють реальних наслідків такого кроку".

Крім цього, істерику в росії викликало встановлення "юрт незламності" казахстанцями. Так, завдяки допомозі казахських меценатів юрти встановили в Бучі та в Києві, а загалом таких пунктів планують розгорнути шість.

мзс росії, не дочекавшись запланованого брифінгу захарової, поспішило заспокоїти своїх громадян, що влада Казахстану не має до цього стосунку, але попросило Астану дати офіційну відповідь: "Підстав не довіряти близьким партнерам російська сторона не має. Водночас, дуже бажаний офіційний коментар наших друзів, який поставив би крапку на цих спекуляціях".

Водночас росія запанікувала з приводу іншого союзника – Сербії. 12 січня під час візиту в Белград радник американського Держдепартаменту Дерек Шолле закликав Сербію приєднатися до санкцій Заходу проти росії через її вторгнення в Україну.

"росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні згуртуватися, щоб гарантувати, що така поведінка неприйнятна", – заявив він.

На заяви американського дипломата відреагував депутат держдуми росії лєонід слуцкій. Він не заперечив неприйнятність дій росії, а обурився щодо розриву зв’язків між росією та Сербією.

"США продовжують зухвалий шантаж Сербії для руйнування дружніх зв'язків із росією… Піддатися на такі умовляння – значить зробити крок до втрати суверенітету і, по суті, приєднання до великої американської колонії в Європі", – заявив він.

Такі заяви росії свідчать, що вона дуже боїться залишитися без умовно лояльних до себе держав (бо в росії фактично є лише один союзник – Білорусь) та опинитися в цілковитій міжнародній ізоляції як на заході, так і на сході. Такого імперські геополітичні амбіції можуть і не витримати – важко жити, коли сьогодні ти серйозний гравець на світовій політичній арені, який прагне кинути виклик США, а завтра від тебе відмовляються навіть ті країни, що традиційно входили в твою сферу інтересів.

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