War Speeches: росіянам дозволяють "обережно" критикувати Путіна, а Мєдвєдєв лякає НАТО III світовою 

Минулого тижня (12–18 вересня) росіяни вкотре не були одностайними у своїх позиціях.

З одного боку, на міжнародних переговорах путін заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", і звинуватив Україну у небажанні вести переговори, а з іншого — дмітрій мєдвєдєв вимагав "тотальної капітуляції київського режиму на умовах росії" та лякав НАТО "третьою світовою війною".

Безумовно, агресивна позиція мєдвєдєва та заява путіна про "незмінну ціль" так званого "звільнення всієї території Донбасу" не дають ані найменшого шансу на успішні переговори. Це розуміє українське керівництво, яке відкидає перемовини до того часу, поки російські війська не залишать українські території.

Після військової поразки на Харківщині та низки дипломатичних провалів росія вчергове вдалася до звичної для неї практики тероризму — ударів крилатими ракетами по інфраструктурі українських міст. Чи не найважчі наслідки принесли обстріли Кривого Рогу — кремль у буквальному сенсі хоче затопити це місто.

На жаль, виявлення масових поховань в Ізюмі вчергове доводить жорстокість, цинічність і цілковиту злочинність війни росії проти України, яку підтримує абсолютна більшість росіян. А їм досі не заборонили в’їзд навіть у країни ЄС.

Росіянам не раді

12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з рф.

Громадяни держави-териториста більше не зможуть оформлювати візи для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. На жаль, це поки що не повна загальна заборона на туристичні поїздки для росіян. Втім, саме таку санкцію всупереч загальній позиції ЄС із 19 вересня будуть реалізовувати Латвія, Литва, Естонія й Польща.

Також представників кремля не запросили на урочисте прощання з британською королевою. Речниця російського мзс марія захарова назвала "глибоко аморальною" відмову організаторів церемонії поховання Єлизавети ІІ запросити представників росії через війну в Україні.

захарова заявила, що "королева в роки Другої світової війни в лавах тероборони британських ЗС боролася з нацистами та їхніми українськими поплічниками — Степаном Бандерою і Романом Шухевичем". Як бачимо, брехня у росіян незмінна.

Натомість на похорон королеви Великобританії запросили українську делегацію. В неділю Єлизавету ІІ вшанували прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Ще одну дипломатичну поразку росія отримала і в іншій сфері. МАГАТЕ ухвалило резолюцію, якою вимагає від росії вивести війська із Запорізької АЕС. Серед представників 35 держав-членів за резолюцію проголосували 26 держав. Росія і Китай висловиилися "проти", а Єгипет, ПАР, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія та Пакистан утрималися.

Безпекові гарантії для України

На початку минулого тижня в Києві презентували "Київський безпековий договір" (Kyiv Security Compact). Його розробила робоча група Єрмака-Расмуссена.

У документі йдеться: "Найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН. Для цього Україні потрібні ресурси на утримання багаточисельних збройних сил." Україна також потребує стабільних інвестицій в ОПК та отримання зброї від союзників.

Самі ж гарантії безпеки для України повинні бути сформовані на основі двосторонніх угод, але об’єднані в рамках спільного документа про стратегічне партнерство. До групи країн-гарантів можуть входити США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Північної Європи, Балтії, Центральної та Східної Європи.

На документ відреагував заступник голови ради безпеки рф дмітрій мєдвєдєв, який назвав його "прологом до третьої світової війни".

Він упевнений, що "ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть. Адже це майже те саме, що застосувати до України ст. 5 Північноатлантичного пакту (Вашингтонського договору). Для НАТО – те саме лайно, лише вигляд збоку. Тому – страшно."

Як видно з реакції представників кремля, цей документ серйозно лякає росію.

Переговори та ультиматум Мєдвєдєва

Президент Володимир Зеленський на 17-й зустрічі YES (Ялтинської європейської стратегії) заявив: "Наразі жодні переговори з рф щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій". Також він додав: "У випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуться своїх обіцянок".

Схожу позицію Президент України вже висловлював місяць тому після зустрічі з Президентом Туреччини Ердоганом і Генсеком ООН Гутеррішем:

"Дуже здивований, що рф готова до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах — не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім... Потім буде".

Попри те, що тиждень тому речник російського президента дмітрій пєсков пом'якшив свою риторику щодо можливих переговорів, рупор російської пропаганди знову взяв у руки дмітрій мєдвєдєв.

Заступник голови ради безпеки рф та голова партії "єдіная расія" заявив: "Нинішні ультиматуми рф – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. Володимир Зеленський їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах росії".

"Не задоволений" переговорним процесом і путін, який на зустрічі з Прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді зазначив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але звинуватив Україну у тому, що її "керівництво хоче перемогти воєнним шляхом, як вони кажуть, на полі бою".

Тероризм та злочини росії продовжуються

Після відступу російських сил із Ізюму в місті виявили масові поховання українців. В одному з них – понад 440 тіл. За ці злочини, за словами Президента України, "світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати."

В іншому населеному пункті Харківщини – смт Козача Лопань — також знайшли катівню окупантів. Вона була розташована у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції". Там завдавали нелюдських тортур цивільним людям.

На жаль, цього тижня росіяни знову продовжили терористичні методи ведення війни. Вони вчергове завдали ракетних ударів по Харкову, Миколаєву, Запоріжжі, Чугуєві, Краматорську та інших містах.

Зокрема, крилатими ракетами окупанти обстріляли інфраструктуру Кривого Рогу — дамбу Карачунівського водосховища. Удари серйозно пошкодили гідротехнічні споруди, і кілька районів міста залишилися без водопостачання. Також піднявся рівень води у річці Інгулець.

Президент Володимир Зеленський з цього приводу заявив: "Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг."

Під час спілкування з журналістами в межах саміту Шанхайської організації співробітництва путін назвав "попереджувальними", можливо, саме ці удари: "Росія доволі стримано відповідає. Але до певного часу. Зовсім недавно збройні сили Росії завдали кілька ударів чутливих. Будемо вважати, що це попереджувальні удари."

Не гребують росіяни і черговими залякуваннями. Цього разу погрози стосувалися мешканців окупованого українського півострова. Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов почав погрожувати місцевим жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні".

Колабораціоніст заявив: "В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства".

Підкріплень не буде

У звіті британської розвідки йдеться про те, що 1-ша гвардійська танкова армія, виведена протягом останніх двох тижнів з Харківської області, була призначена для потенційної війни НАТО.

Так, у міноборони Британії стверджують: "Це з'єднання було одним із найпрестижніших російської армії, виділене для оборони Москви і визначене для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал".

Однак поки що не зовсім зрозуміло, як цей потенціал збирається відновлювати кремль. Адже, за даними українського Генштабу, "велика кількість російських добровольців категорично відмовились від перспективи служби в бойових умовах. Таким чином військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України".

Схожу інформацію щодо невдач російського вербування наводить і видання Forbes:

"3-й армійський корпус, що базується в Муліно, демонструє найкращі зусилля кремля, спрямовані на поповнення втрат після 200 днів боїв в Україні. В корпусі мало бути до 20 тисяч військовослужбовців, але набір, схоже, зупинився на позначці близько 10 тисяч. Крім того, він був укомплектований непридатними до служби добровольцями, в тому числі алкоголіками та наркоманами. Корпус мав посилити оборону росіян навколо Харкова, але просто "розтанув" і відступив разом із іншими російськими силами в області".

У росії вже неодноразово лунали заклики до повної мобілізації. Так, 13 версня лідер КПРФ ґєннадій зюґанов заявив, що росії необхідно офіційно оголосити мобілізацію, оскільки СВО (спеціальна військова операція) – це війна. Однак лідер партії "Справедлива Росія — За правду" серґєй міронов лише закликав до "мобілізації в головах", за якої пересічні росіяни "швидше отримають перемогу в Україні".

Утім, аби продовжувати війну проти України, росіяни намагаються проводити ротації своїх військ.

За словами речниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, "найбільш деморалізованих російських військових командування відправляє у тил для "обробки мізків", щоб потім повернути на фронт".

Путін, рейтинг і цілі СВО

Успіх українського контрнаступу на Харківщині чи не вперше за багато часу змусив росіян критикувати свого диктатора.

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На такі звинувачення відреагував прессекретар путіна пєсков, який заявив: "Попри критичні висловлювання, росіяни підтримують Путіна, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос". Однак він також попередив, що з критикою "потрібно бути обережним", бо "грань у цьому питанні є дуже хиткою".

Вочевидь, кремль справді вважає, що росіяни любитимуть путіна до останнього.

Сам же путін запевнив, що: "план війни проти україни коригуванню не підлягає" – це так зване "звільнення всієї території Донбасу", і додав: "росія воює не повною армією, а лише її частиною".

Можливо, саме іншу частину цієї путінської армії для ПВК Вагнера набирає в російських тюрмах бізнесмен євґєній прігожин.