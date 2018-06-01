Луценко о деле Бабченко: Знали Порошенко, санитары и еще несколько человек

До десяти человек в Украине знали о проведении операции с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в эфире передачи "Право на власть".

"До десяти человек в государстве знали о проведении этой операции", - сказал Луценко и добавил, что не будет комментировать, кто знал в семье Бабченко.

"Ясно, что об операции знало руководство, знали члены следственной, оперативной, прокурорской группы, но должны были еще знать двое санитаров, которые везли человека с пульсом, но под простыней как убитого", - пояснил генпрокурор.

"Президент на финальном этапе знал, как глава государства для того, чтобы сразу после завершения спецоперации знать, что отвечать своим коллегам", - добавил Луценко и добавил, что премьер-министр Владимир Гройсман не знал о спецоперации.

Луценко намекнул, что премьер не знал, чтобы "спровоцировать на дальнейшие активные действия и разговоры организатора этого теракта".

Он отметил, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, на которых планировалось покушение, как и Бабченко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин также заверил, что не знал о спецоперации СБУ.

Сам Бабченко заявил, что не знает, почему СБУ решила инсценировать его убийство, хотя было уже достаточно доказательств для задержания подозреваемого.

Журналист рассказал, что после "убийства" его увезли в машине скорой помощи в морг, где он переоделся и начал следить за новостями, а чтобы инсценировать смерть следователи Службы безопасности Украины использовали свиную кровь.

31 мая суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Во время заседания Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Герман также проходит как обвиняемый в других уголовных делах.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".