Гитлянская рассказала, что не знает содержания "тревожного списка" СБУ
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала, что не знает содержания списка потенциальных 47 жертв, который ранее распространили СМИ.
Об этом она заявила в комментарии "Укринформу".
"Служба безопасности ничего никому не передавала. Эти списки являются тайной следствия и даже я не знаю их содержание. Поэтому ничего по поводу их подлинности не могу сказать", - отметила Гитлянская.
Она рассказала, что не знает, кто обнародовал списки, но заверила, что не СБУ.
На вопрос, продолжает ли СБУ общаться с фигурантами списков, пресс-секретарь ответила: "Работа продолжается".
Как сообщалось, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.
Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.
Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.
Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.
В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.
Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.
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