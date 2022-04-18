"Рубльова окупація" півдня України. 54-й день війни. ОНЛАЙН

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прошло 54 дні.

Окупанти намагаються окупувати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР", переводять цю територію у рубльову зону і підпорядковують адміністративній машині Росії. Президент України натомість вимагає від партнерів нищівних фінансових санкцій для країни-агресора.

Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі, зокрема юні строковики, що служили на крейсері "Москва", "зникли безвісти на морі". Їхні дописи видаляють.

"Українська правда" продовжує занотовувати історію війни в Україні у форматі реального часу.

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