"Рубльова окупація" півдня України. 54-й день війни. ОНЛАЙН

Британська розвідка: "Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад і озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях".

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



