"Рублевая оккупация" юга Украины. 54-й день войны. ОНЛАЙН
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прошло 54 дні.
Окупанти намагаються окупувати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР", переводять цю територію у рубльову зону і підпорядковують адміністративній машині Росії. Президент України натомість вимагає від партнерів нищівних фінансових санкцій для країни-агресора.
Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі, зокрема юні строковики, що служили на крейсері "Москва", "зникли безвісти на морі". Їхні дописи видаляють.
"Українська правда" продовжує занотовувати історію війни в Україні у форматі реального часу.
Читайте також онлайн попереднього воєнного дня
На цьому ми завешуємо онлайн 54-го дня війни. Новий розпочнемо о 5:30 ранку.
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За добу 18 квітня підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищили сім повітряних цілей російських окупантів:
- 1 літак (винищувач Су-30);
- 4 БпЛА (ОТР);
- 2 крилаті ракети.
Укрзалізниця оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 19 квітня.
Йдеться про такі напрямки:
• 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп.
• 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
• 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
• 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
• 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів.
• 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись, тому радить стежити за оновленнями.
Щоб добре спалось, пропонуємо порахувати котиків на цьому малюнку.
Слава Збройним Силам України! Наші ЗСУ-котики ❤️
|ілюстрація grasya_oliyko
Монобанк припиняє обслуговувати рахунки своїх клієнтів, які до 24 лютого мешкали на окупованих територіях України і до цього часу не виїхали.
🤡 У Москві живе тезка тещі Володимира Зеленського, причому у неї інша дата народження. Незважаючи на це, про неї вже випустили "розслідування" російські медіа із уточненням, що це нібито московська нерухомість українського президента.
Головне зі звернення президента:
- Російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної само-демілітаризації РФ. Схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії.
- Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо.
- На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами… Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати.
- Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу.
- Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи… але і про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна надалі. Які галузі можуть стати основою зростання після війни. Які рішення і ресурси потрібні, щоб збільшити рівень переробки в Україні і не торгувати сировиною, як це було раніше. Які міста стануть локомотивами економічного і технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони.
- Але все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна. Якою вона буде через рік після війни, через 5 років після війни, через 10, через 20 років. Що саме буде важливим для наших людей. Що саме буде важливим для глобального бізнесу. Яка кількість робочих місць і в яких галузях буде доступною для українців.
- Невідʼємним елементом такого стратегічного бачення є вступ України в Європейський Союз. І в цьому контексті, сьогодні відбулась історична подія – проходимо один з етапів перед вступом в ЄС. Ми передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйен, президентки Єврокомісії, та Жозепа Борреля, керівника європейської дипломатії.
- Ввечері підписав традиційний указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 192 військовослужбовця Збройних Сил України, 24 з них посмертно
🛂 Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські генерали вбили занадто багато своїх солдат, а тому під час нового наступу поводяться обережніше.
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Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян і поранених та загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями.
💪 На Донецькому та Луганському напрямках у понеділок воїни ООС відбили 7 атак противника знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде Росія.
⚠️ У всіх областях України — повітряна тривога. Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади
🇺🇸 Військові США розраховують розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією найближчими днями. Навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України
За оцінками США, з кінця минулого тижня росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76.
Новини з "Москви"
Російські ЗМІ отримали інформацію від джерела, близького до командування Чорноморського флоту Росії, що внаслідок кораблетрощі крейсера "Москва" загинуло 37 моряків, і ще близько сотню поранено. Там, зокрема визнали, що флагман ЧФ РФ затонув унаслідок ракетної атаки Збройних сил України.
Раніше російське міністерство оборони офіційно повідомляло, що екіпаж корабля евакуювали в повному складі. Водночас у Севастополі журналісти помітили на одному з офіційних відео після кораблетрощі траурний вінок із написом "Кораблеві й морякам".
💔Різанина у Бучі торкнулася і наших колег з "Української правди" – Євгена і Світлани Кізілових, бучанців у кількох поколіннях. У Бучі загинув батько Євгена Валерій Петрович. У пам’ять про нього Світлана Кізілова написала цей текст...👇
"Коли вломилися росіяни, Валерій Петрович був у своєму дворі. У домашньому одязі, літня людина, без зброї. Він мав проблеми з серцем, після коронавірусу ходив повільно.
Його вбили автоматною чергою. Без попередження. На очах свекрухи просто підняли автомат і вистрілили в голову.
Після цього росіяни вдерлися до будинку, вчинили погром та обшук. Шукали "докази" того, що Валерій Петрович був пов'язаний із українськими військовими чи з ТрО. Але ж він був пенсіонером і точно не військовим. Весь його зв'язок зі Збройними силами обірвався багато десятиліть тому після строкової служби у радянській армії..
Людмила Сергіївна попросила дозволити поховати вбитого чоловіка, на що отримала відповідь: "Нехай лежить!".
Тіло так і залишилося на бруківці, якою Валерій Петрович колись викладав доріжку, а його кров'ю окропило квітники, що роками облаштовувала дружина, вкладаючи в них всю душу…"
Читайте матеріал: Вбивство на розі Водопровідної та Яблунської. Різанина в Бучі
Зведення від Генштабу
🔻Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.
🔻Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.
🔻У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.
🔻З метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.
🔻Планується їхнє використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.
🔻Не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах російської федерації, зокрема завдання ударів по цивільних об’єктах.
🔻На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.
🔻На Ізюмському напрямку очікується продовженн спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.
🔻У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.
🔻На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
🔻Противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.
🔻Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійські підрозділів.
🔻Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту.
🔻На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів та обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.
🔻Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави, а також ведення розвідки.
🔻Окупанти і далі цинічно порушують норми Міжнародного гуманітарного права, блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів із окупованих населених пунктів, відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути та здійснюють обстріли місцевості поблизу можливих "зелених коридорів".
🔻На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення.
Міністерство розвитку громад прийняло постанову про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безоплатно приймають переселенців.
Ось інструкція від Центру спільних дій, як отримати компенсацію.
Читайте детальніше у колонці міністра: Громади отримають часткову компенсацію від уряду за поселення переселенців
Путін нагородив російську бригаду, яка влаштувала звірства в Бучі: "За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів".
"Поцілунок" Густава Клімта по-українськи
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Ще одне історичне фото: Володимио Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС.
Російські військові, яких цікавить, як здатися в полон і не стати "гарматним м'ясом" в Україні, тепер можуть просто задзвонити на гарячу лінію: +38 098 342 79 31
У тимчасово окупованому Генічевську Херсонської області росіяни встановили пам'ятник Леніну
У Херсонській ОДА повідомляють, що окупанти "на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення у минуле", повертаючи червоні прапори і пам'ятники радянської доби. Все це відбувається на тлі "посилення загарбниками гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояву громадянської позиції".
Процес встановлення сфотографував колаборант Геннадій Малюков
На дитячі майданчики у Харкові впали снаряди окупантів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, зруйновано декілька будинків.
🇪🇺🇺🇦 Україна відправила Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною — віцепрем’єрка Стефанішина.
📷Наслідки ранішніх обстрілів у Львові
За останньою інформацією, серед поранених є трирічний переселенець з Харкова. Серед людей, що загинули, наймолодшому було 30 років.
Славнозвісна вулиця Вокзальна у Бучі готова до мирного життя 🇺🇦
❗Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає: росіяни можуть вдатися до провокацій на Великдень. За своєю звичною схемою, вони вже повідомили про можливі атаки, наперед звинувативши в цьому українську армію.
Кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ".
Британська розвідка: "Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад і озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях".
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/CHl6qjKM89
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SypszixVFL
Ще ніколи "Укрпошта" не бачила такого ажіотажу. На фото – черга у столичний головпоштамт за легендарною маркою про російський воєнний корабель.
Українці розкупили майже пів мільйона екземплярів марки за 5 днів з моменту запуску. Увесь тираж склав 1 мільйон, і додруковувати його не планують.
У мережі почали перепродавати легенду за завищеними цінами, наприклад, по 1-2 тисячі гривень за лист.
Тому "Укрпошта" вводить обмеження:
- Від сьогодні можна купити не більше 5 листів (1 лист = 6 марок) будь-якого номіналу в одні руки.
- Скасовуються всі замовлення в інтернет-магазині.⠀
"Ми вже маємо ідеї й готуємо нові випуски, але поки просимо зберігати холодний розум при покупці марок з кораблем. Нехай вони дістануться якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині".
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску:
"... Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву...
Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі...
Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе."
Повністю читайте тут.
Україна планує націоналізувати 26 млрд грн активів російських банків, які вивели з українського ринку. Ініціював процес Нацбанк. Кабмін уже підтримав пропозицію. На черзі – рішення РНБО та підпис президента.
"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутись до президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців."
📍Сумщина. Регіон відновлюється після звільнення від російських загарбників.
📍Маріуполь в облозі
Радник мера Петро Андрющенко: "За оновленими даними окупанти утримують в фільтраційних таборах по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації.
Також 5-7 тис. осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безіменне (Донеччина – ред.) на стадії підготовки до депортації."
❗Гуманітарні коридори 18 квітня не працюватимуть. Російські окупанти не припиняють блокуванти та обстрілювати маршрути.
Втрати росіян станом на 18 квітня:
- особового складу – близько 20 300 осіб
- танків ‒ 773 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 2002
- артилерійських систем – 376
- реактивних систем залпового вогню – 127
- засоби протиповітряної оборони – 66
- літаків – 165
- гелікоптерів – 146
- автомобільної техніки – 1471
- кораблі/катери – 8
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 76
- безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 148
- спеціальна техніка – 27
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
❗Минуло лише півтори години з того моменту, як по Україні скасували повітряну тривогу, а на заході й у центрі знову сирени. Зокрема, й у Львові, в який вранці "прилетіло". Наслідки ранкового удару – 6 загиблих та 11 постраждалих, серед них одна дитина. Відомо, що росіяни влучили поруч із залізничними об'єктами.
Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт – шиномонтаж. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці
UPD від 12:50: Кількість загиблих зросла до 7 людей.
Добрий ранок від Міноборони ☺
Стійкий опір захисників Маріуполя створює проблеми для російських військ на усіх оперативних напрямках, – британська розвідка.
"Спасибо спасителям из России, что сделали вот такое".
7-річний Макар з Маріуполя у свій день народження записав звернення до окупантів зі свого розбомбленного будинку.
Ситуація в регіонах станом на 8 ранку 18 квітня:
📌 Дніпропетровщина: ворог влучив по інфраструктурному об’єкту у Синельниківському районі, двоє постраждалих. Також є "прильоти" у Павлоградському районі, пошкоджено залізничну інфраструктуру
📌 Харківщина: нічні обстріли, наявність постраждалих ще встановлюється. Ввечері обстрілювали Лозову, постраждалих немає. За останню добу на Харкіщині 5 людей загинули, 24 – отримали поранення
📌 Луганщина: росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" в Кремінній.
У Лисичанську обстріляли відділок патрульного поліції – є поранені поліцейські. Крім того, у інших містах області спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.
У Золотому внаслідок обстрілу загинули щонайменше 2 людей, ще 4 постраждали.
📌 Донеччина: вночі був ракетний обстріл Краматорська – є руйнування інфраструктури, інформація по постраждалим уточнюється.
Велися обстріли Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька з артилерії і градів – є руйнування та поранені серед цивільних. Кількість і ступінь важкості уточнюється.
Маріуполь — без змін
📌 Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка
📌 Миколаївщина: з ночі триває повітряна тривога. Зранку були обстріли міста, за попередніми даними горить камиш. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація контрольована
📌 на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині – ніч минула відносно спокійно.
Росіяни зайшли в Кремінну на Луганщині – почалися вуличні бої.
Евакуація вже неможлива.
Оновлено 10:50: Окупанти взяли під контроль Кремінну
Оновлено: за інформацією Повітряного командування "Захід", по Львову було 4 ракетні удари. Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.
Пожежі ще гасять.
Наразі відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих, зокрема одна дитина.
Окупанти 5 разів вдарили ракетами по Львову!
Журналіст-дослідник OSINTtechnical опублікував у твітері, ймовірно, перші фото російського крейсера "Москва" після влучання українських ракет "Нептун" у Чорному морі 🔥
Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022
Оновлено: одна з ракет влучила в Синельниківський район – двоє людей постраждали. У Павлоградському районі людей не зачепило, зруйновано залізничну інфраструктуру.
Зранку росіяни обстріляли Дніпропетровщину ракетами – 60% збили сили ППО.
З самого ранку практично по всій території України звучить повітряна тривога!
Зведення Генштабу станом на 6 ранку 18 квітня:
📍 на Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Збройні сили Білорусі прикривають українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях – там ворог веде радіоелектронну розвідку та вивозить пошкоджену військову техніку
📍на Сіверському напрямку ворог посилено контролює кордон. Не виключається залучення диверсійно-розвідувальних груп та ракетні удари з території РФ
📍на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються уражувати українські підрозділи
Ворог пішов у розвідку у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне – успіху не мав, зазнав втрат і відійшов
📍на Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Продовжує обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське
Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.
Безуспішно намагався закріпитись в районах Кремінної та Рубіжного. Здійснював штурмові дії в районах Новотошківського, Попасної, Авдіївки та Мар’їнки – успіху також не мав
📍на Південнобузькому напрямку ворог утримує свої позиції та продовжує обстрівати українські позиції і напрямках на Миколаїв та Олександрівку.
Очікується, що противник продовжить вести бойові дії, щоб вийти на адмінмежі Херсонщини.
📍усього бойові завдання на території України виконують 87 батальйонних тактичних групи росіян
📍на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 10 танків, 15 одиниць броньованої, 5 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника
📍угрупованням Повітряних Сил уражено 5 повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.
Журналіст Associated Press Мстислав Чернов опублікував розширену версію відео з Харкова, на якому медики рятують жителів під обстрілами.
16 квітня вперше з початку війни в Україну з Польщі в'їхало більше людей, аніж виїхало.
Що трапилося, поки ми спали – головні новини ночі:
- окупанти обстріляли околиці Криворізького району на Дніпропетровщині – одна людина загинула. Гатили з території Херсонщини
- голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав цей тиждень "можливо останнім, у який можна буде евакуюватися" і закликав жителів виїжджати
- президент Зеленський нагородив 836 захисників, серед них понад 500 найбільше бійців Нацгрвардії.
Доброго ранку😎
- Порти усіх держав ЄС зупинили обслуговування російських кораблів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає банкрутство Росії лише питанням часу.
- Низка мільярдерів, "пов'язаних із РФ", дуже не хочуть, аби Forbes називав їх громадянами РФ, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає. Зокрема засновник "ВКонтакте" й Telegram Павло Дуров.
- У Росії виробництво зенітно-ракетних комплексів на паузі, а працівників заводів відправляють у відпустку або на війну.
- З РФ після початку війни пішли десятки іноземних архітектурних бюро.
- В Індії передумали закупляти 48 вертольотів Мі-17 V5 в Росії.