Війна в Україні. День 53. ОНЛАЙН

23:37

Цитати зі звернення Володимира Зеленського

🔻Демократичний світ повинен відреагувати на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів.

Крадуть гроші, направлені на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду

🔻Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "днр" і "лнр". Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської і Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем

🔻Хочу сьогодні ще раз підтримати усіх, хто бореться за Україну в містах і громадах півдня України. Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте

🔻Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"

🔻Закликаю роботодавців намагатись залучати переселенців до роботи. За кожного підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці – 6 500 гривень. Заяву також можна буде подати у "Дії".





